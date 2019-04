Deze week in de politierechtbank: papa vergeet portefeuille in Plopsaland en slalomt aan overweg JHM - VHS - KBD

12 april 2019

11u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een papa die na een bezoek aan Plopsaland constateerde dat hij zijn portefeuille had laten liggen en vervolgens levensgevaarlijke toeren aan een overweg uithaalde. Een jonge verpleegster die na een bezoek aan een dancefestival een bloedtest weigerde. Haar nogal ongeloofwaardige uitleg? “Ik heb een heilige schrik van naalden.” Een 28-jarige man werd dan weer aan het stuur betrapt ... precies 23 minuten na het ingaan van zijn rijverbod. Ook deze week waren onze regiojournalisten aandachtige toeschouwers in de politierechtbanken.

Papa vergeet portefeuille in Plopsaland: met auto tussen slagbomen geslalomd

Omdat hij na een uitstapje met zijn gezin zijn portefeuille vergeten was in Plopsaland, haalde een papa levensgevaarlijke toeren uit. Hij maakte met z’n wagen meteen rechtsomkeer, maar kwam in Adinkerke voor de gesloten treinoverweg te staan. “Een politieagent in burger zag alles gebeuren”, sprak de procureur. “De slagbomen waren dicht en de lichten op rood, maar toch slalomde N. tussen de slagbomen. Levensgevaarlijk.”



N. opperde nog dat hij eerst was uitgestapt om te kijken of er een trein naderde, maar de politierechter wees hem terecht. “Weet jij wel welke enorme risico’s je genomen hebt? En dat om misschien enkele minuten eerder te zijn.” De man kreeg 800 euro boete (helft met uitstel), en 30 dagen rijverbod, waarvan 8 dagen effectief. (JHM)

Verpleegster weigert drugtest: “Heb heilige schrik van naalden”

Een vrouw die als verpleegster in een woonzorgcentrum werkt, mag van de politierechter twee maanden niet met de auto rijden omdat ze betrapt werd op rijden onder invloed van cocaïne. Toen de politie dat wilde vaststellen, weigerde ze een drugtest.

Een bezoekje aan het dancefestival Cirque Magique eindigde voor een jonge verpleegster met een valse noot. De vrouw werd begin augustus vorig jaar langs de Provinciebaan in Ledegem betrapt op rijden onder invloed van cocaïne. Toen de politie dat wou vaststellen door middel van een bloedtest, weigerde de vrouw dat. “Ik heb een heilige schrik voor naalden”, stelde ze. Dat deed de politierechter in Kortrijk raar opkijken. “U bent toch verpleegster? Komaan, dan bent u toch niet bang voor een prikje?”, sprak de rechter. De vrouw gaf toe dat ze wekelijks één of twee joints rookt en elke maand één keer cocaïne gebruikt. “Dat vind ik moeilijk te rijmen met uw job in de zorgsector”, vond de rechter.



Hij veroordeelde de verpleegkundige tot een rijverbod van drie maanden (waarvan één met uitstel) en een effectieve boete van 800 euro. De vrouw moet ook geneeskundige en psychologische proeven ondergaan, als ze ooit haar rijbewijs wil terugkrijgen. (VHS)

23 minuten na ingaan van rijverbod betrapt achter stuur

Een 28-jarige man uit Nieuwpoort werd zwaar aangepakt in de politierechtbank van Veurne nadat hij te laat zijn rijbewijs indiende. F.D. werd vorig jaar veroordeeld tot een rijverbod dat inging op 9 november. De man had vijf dagen tijd om zijn rijbewijs af te geven en vanaf middernacht 9 november liep er dus een rijverbod. De man werd die nacht om 00.23 uur echter door de politie aan de kant gezet toen hij achter het stuur van zijn wagen zat. 23 minuten na het ingaan van zijn rijverbod werd hij dus betrapt.

“Het zijn door mensen zoals jij dat de wetgeving voor iedereen strenger wordt”, sprak de procureur. “Jij hebt echt een houding van ‘je m’en fous’. Je hebt nu al 11 veroordelingen. Kom me niet zeggen dat je niet wist dat je rijverbod om middernacht inging. Je hebt er al meerdere ondergaan en bent ervaringsdeskundige.”

F.D. blijft volhouden dat hij dacht dat hij zijn rijbewijs ook overdag mocht inleveren. Hij kreeg 3 maanden cel, 4.000 euro geldboete waarvan de helft met uitstel en 4 maanden rijverbod. (JHM)

Kersverse oma met glaasje op belandt op betonblokken

M.F. uit Wetteren is door de politierechter veroordeeld tot een boete van 1.800 euro, waarvan de helft met uitstel. De kersverse oma kwam vorig jaar in Wetteren met haar voertuig bovenop de betonblokken aan de rotonde boven de E40 terecht. De vrouw had iets meer dan 1 promille alcohol in het bloed (ongeveer 3 glazen). Ze was net oma geworden. “Om dat te vieren had ze met een vriendin een fles champagne leeggedronken”, stelde haar raadsman. De vrouw kreeg ook een maand rijverbod. (KBD)

Nog maar zes maanden rijbewijs, en opnieuw theoretisch examen afleggen na ongeval

Op 18 januari 2018 had M.Z. een zwaar ongeval op de E17 richting Frankrijk. De man had op dat moment nog maar zes maanden zijn rijbewijs, maar reed behoorlijk onverantwoord.

Hij haalde op de snelweg langs rechts in, reed dicht op zijn voorligger en had bovendien geen keuring op zijn voertuig en allerlei technische mankementen. Zo reed hij ook rond met verschillende banden. Toen hij plots moest uitwijken voor een vrachtwagen, begon zijn wagen te slingeren en kwam hij tegen de middenberm terecht.

Hierbij raakte hij ook nog een ander voertuig dat schade opliep. Twee getuigen zagen het gevaarlijke rijgedrag van de bestuurder en legden een verklaring af. “Hij heeft op de autosnelweg zowat elke mogelijke overtreding begaan”, aldus het openbaar ministerie. De politierechter veroordeelde de man tot een geldboete van 800 euro en 1 maand rijverbod. Bovendien moet hij zijn theoretische proeven opnieuw afleggen als hij ooit weer wil rijden. (KBD)

Beklaagde houdt vol dat hij “niet reed tijdens politie-achtervolging”, maar geeft plots wel toe dat hij af en toe joint rookt

S.H. uit Hamme stond terecht omdat twee politieagenten hem zagen rijden met zijn Audi A5 terwijl hij een rijverbod had. Na een achtervolging reed het voertuig zich vast en merkten de agenten op dat er mogelijk gewisseld werd van bestuurder. De beklaagde blijft echter beweren dat hij niet reed, maar wel de andere inzittende.

De twee agenten kwamen getuigen in de rechtbank. Toen ze merkten dat S.H. achter het stuur zat, hen wel bekend, reden ze hem achterna. Het voertuig versnelde nadien en haalde zelfs snelheden van bijna 100 kilometer per uur volgens de agenten. Hun lichten en sirene waren in werking, maar het voertuig stopte niet. Even verderop reed de wagen zich vast in een doodlopende straat. Toen de agenten hen tegenkwamen, stonden de deuren open en merkten ze dat er een andere bestuurder achter het stuur zat. Zij vermoeden dat er werd gewisseld, maar de wissel zelf zagen ze niet gebeuren.

S. blijft beweren dat hij niet achter het stuur zat, maar dat hij passagier was. Uit het niets verklaarde hij dat hij soms wel een jointje rookte en dat hij dit in Nederland ging kopen. “Maar dan rij ik niet met de wagen”, zei hij. “Ook toen reed ik niet. Het was mijn vriend die aan het stuur zat. Hij had schrik omdat hij zijn rijbewijs niet bij had en wilde niet stoppen voor de politie”, klonk het. Politierechter Peter D’hondt stelde de zaak uit om ook de andere inzittende van het voertuig te verhoren en S.H. te laten controleren op zijn drugsgebruik. De zaak wordt voortgezet op 28 juni. (KBD)

Brandweerman rijdt 169 km/u waar 70 mag

Een brandweerman moest uitleg komen geven bij de politierechter in Veurne nadat hij op 4 december geflitst werd in Diksmuide met liefst 169 kilometer per uur waar iedereen hooguit 70 mag.



Dat gebeurde in de beruchte Oudekapellestraat in Diksmuide, waar vaak veel te hard wordt gereden en waar de politie toen al wekenlang extra controles hield. “Ik was aan het werk toen er een oproep voor een brandalarm in het gemeentehuis van Alveringem binnenkwam. Ik wou snel in de kazerne zijn en reed daarom zo snel.” De procureur kon er niet om lachen: “Ik heb alle respect voor hulpverleners die snel ergens willen zijn, maar dit was er vér over. Wat als er dan een kind was gepasseerd? Jij, als brandweerman, zou beter moeten weten.” Ook de politierechter wilde van geen opschorting weten. Hij veroordeelde de man wel tot een straf met uitstel: 1.408 euro volledig met uitstel en 88 dagen rijverbod, waarvan slechts 8 effectief. Hij moet ook een verkeerscursus volgen. (JHM)