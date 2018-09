Deze week in de politierechtbank: Papa rijdt 120 km/u waar hij 70 mag om kindje fopspeen te brengen SDVO-BKH-TVR

14 september 2018

16u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ook deze week trokken onze regiojournalisten naar de politierechtbanken en stootten er op markante zaken, zoals: de chauffeur van de kabinetschef van Vlaams minister Crevits die acht dagen rijverbod aan de broek heeft na een snelheidsovertreding in Oostende. Een jonge vader uit Zwalm reed 120 waar hij 70 mocht omdat zijn kindje een fopspeen was vergeten. Een drugsverslaafde fietser uit Blankenberge kraamde onzin uit aan de agenten die het proces-verbaal opstelden. Jonas D.R. wou constant Royco-soep, hij bleek onder invloed van cocaïne, amfetamine en cannabis.

Rijverbod voor chauffeur kabinetschef Crevits

Ook chauffeurs die in opdracht van een minister werken, moeten zich aan de verkeersregels houden. Dat werd bewezen in de Brugse politierechtbank. De chauffeur van de kabinetschef van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) stond er terecht voor een snelheidsovertreding in Oostende. Hij werd op 22 september vorig jaar geflitst met een snelheid van 82 km/uur terwijl daar maar 50 gereden mag worden. Hij was onderweg met een wagen van het Departement Onderwijs. De politierechter legde de chauffeur 8 dagen rijverbod op en een geldboete van 520 euro, waarvan de helft effectief te betalen. (SDVO)

Met 2,12 promille tegen verlichtingspaal

G.S. knalde op 31 oktober vorig jaar tegen een verlichtingspaal met zijn wagen in Halle. Toen de politie ter plaatse kwam stelde die meteen vast dat S. gedronken had. Hij had liefst 2,12 promille alcohol (goed voor zo'n tien pintjes red.) in het bloed. "Het was een zware periode voor mijn cliënt", vertelde de advocaat in de politierechtbank. "Zijn moeder was enkele maanden voordien overleden en bovendien wilde zijn vrouw hem verlaten. Hij was die dinsdagavond met vrienden wat gaan drinken en toen beging hij een misstap." De dertiger kwam er met een maand rijverbod vanaf maar ook een boete van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel en medische en psychologische examens.

Garagist riskeert rijverbod na takeling

Een garagist die op 29 september vorig jaar een wagen moest takelen, riskeert een rijverbod van acht dagen en een boete omdat een motorrijder daardoor zwaar ten val kwam. A. wilde de wagen takelen, maar doordat de kabel die de auto op het laadplatform moest trekken gespannen stond, reed motorrijder L. daar recht op in.

De motorrijder was twee maanden arbeidsongeschikt, maar de advocaat van de garagist betwistte in de politierechtbank wel de aansprakelijkheid. "Volgens getuigen reed de motorrijder te snel en zijn verklaren dat net voor het ongeval de kabel gewoon op de grond lag", aldus de advocaat. "Mijn cliënt heeft al het mogelijke gedaan om die wagen daar zo veilig mogelijk te takelen." De rechter besloot haar uitspraak uit te stellen om het dossier nog eens te bestuderen. (BKH)

Man rijdt 120 km/uur in zone 70: "Hij was fopspeen vergeten"

Een jonge vader uit Zwalm kreeg in de politierechtbank zestien dagen rijverbod opgelegd nadat hij met 120 km/uur geflitst werd in een zone 70 in Zwalm. "Mijn cliënt is allesbehalve een snelheidsduivel", benadrukte zijn advocaat in de politierechtbank. "Hij had zijn kindje naar de kinderopvang gebracht, maar was de fopspeen vergeten. Om die reden is hij nog snel heen en weer gereden." Naast het rijverbod kreeg de man ook nog een boete van 400 euro. (TVR)

Fietser onder invloed tegen agenten: "Hoeveel kippen zijn er nodig voor chicken nuggets?"

Een 26-jarige man uit Blankenberge heeft in de Brugse politierechtbank een levenslang rijverbod gekregen nadat hij geklist werd op een fiets met een kapot achterlicht. Een politiepatrouille wees Jonas D.R. op 21 februari even na 20 uur terecht, maar de fietser gedroeg zich meteen vijandig. Bovendien kraamde hij volgens het proces-verbaal onzin uit. Zo vroeg D.R. de agenten hoeveel kippen er nodig waren om chicken nuggets van Kentucky Fried Chicken te maken en wilde hij constant Royco-soep.



Door het abnormale gedrag van de man riep de politie een dokter ter plaatse om een bloedonderzoek uit te voeren. Daaruit bleek D.R. onder invloed van cannabis, amfetamines en cocaïne. Hij verklaarde bovendien dagelijks een jointje te roken.



De twintiger kwam niet opdagen voor z'n proces. Politierechter Peter Vandamme oordeelde dat hij verslaafd is aan drugs en bijgevolg niet geschikt om met de wagen te rijden. Gevolg: levenslang rijverbod. In de praktijk betekent dit dat D.R. na zes maanden z'n rijbewijs kan terugkrijgen. Daarvoor moet hij eerst wel aantonen clean te zijn. De Blankenbergenaar moet ook een geldboete van 1.600 euro betalen. (SDVO)

Snelheidsovertreding komt man duur te staan

P. D. uit Oudenaarde stond terecht in de politierechtbank nadat hij met 85 kilometer per uur geflitst werd in de bebouwde kom. De man was daarbij niet aan zijn proefstuk toe, waardoor er sprake was van verzwaring. De politierechter legde hem een geldboete van 500 euro, een maand rijverbod en de vier proeven op. Hij krijgt zijn rijbewijs dus pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)

Man kruipt achter stuur na fles wijn en twee glazen rum

H. V. uit Geraardsbergen moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij in dronken toestand achter het stuur werd betrapt. De man had een fles rode wijn en twee glazen rum soldaat gemaakt, maar voelde zich toch nog in staat om te sturen. "Totaal onverantwoord", merkte politierechter Cindy Stevenaert op. Zij wees ook op het feit dat de man niet aan zijn proefstuk toe was en was dan ook niet mild. Ze legde de beklaagde een effectieve geldboete van 1.600 euro en 4 maanden rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij nadien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)

Dame met 3,5 promille botst tegen vrachtwagen

K. D. (52) uit Wortegem-Petegem moest zich in de politierechtbank verantwoorden nadat ze in beschonken toestand met haar wagen tegen een geparkeerde vrachtwagen knalde. Agenten stelden na het ongeval vast dat ze ruim 3,5 promille alcohol in het bloed had. "Toch had ze maar vier glazen champagne gedronken", vertelde haar advocaat. "Ze nam op dat moment ook zware medicatie en die combinatie zorgde waarschijnlijk voor de hoge alcoholgraad. Ze onderging intussen ook al medische proeven, waaruit blijkt dat ze helemaal geen alcoholprobleem heeft en perfect in staat is om te rijden." De politierechter legde de dame 800 euro boete en een maand rijverbod op. (TVR)

Jonge bestuurder krijgt maand rijverbod: "Mijn cliënt werkt in de horeca"

T. G. (22) uit Geraardsbergen kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 1.600 euro en een maand rijverbod opgelegd nadat hij op 1 januari met 2,14 promille alcohol in zijn bloed een ongeval veroorzaakte.

"Mijn cliënt werkt in de horeca", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "Het was oudejaarsavond, waardoor hij na zijn shift enkele glazen heeft gedronken. Het was niet zijn bedoeling nog te rijden, maar door een ruzie met zijn vriendin is hij toch nog achter het stuur gekropen." Onderweg naar huis viel de man in slaap, waardoor hij een geparkeerd voertuig ramde. "Voor hetzelfde geld had je aan een zebrapad enkele voetgangers omver gereden", richtte de politierechter zich tot de man. Die liet weten dat hij een fout heeft gemaakt en dit hem geen tweede keer zal overkomen. (TVR)