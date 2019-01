Deze week in de politierechtbank: non (59) veroordeeld voor ongeval met vluchtmisdrijf TVP - LDO - LSI - MMB - JDG - OSG

18 januari 2019

14u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ook een non kan zich schuldig maken aan een ongeval met vluchtmisdrijf, weten we sinds deze week. Een taxichauffeur onder invloed van cocaïne werd op korte tijd niet een, maar twee keer in Gent betrapt. En een vaste klant die al voor de 24ste (!) keer voor de rechter moest verschijnen. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

“Als dit geen vluchtmisdrijf meer is, dan is niks het nog”

Een 59-jarig nonnetje is in de Brugse politierechtbank veroordeeld een boete van 1.760 euro, waarvan 1.200 euro voorwaardelijk, en een rijverbod van vijftien dagen. Ze reed in februari 2018 tegen een geparkeerde wagen in Tielt en reed weg.

De aanrijding werd gefilmd door een bewakingscamera op de parking van het rusthuis waar het ongeval gebeurde. Daarop was te zien hoe het nonnetje achteruit reed tegen een geparkeerd voertuig. De wagen zou door de klap bewogen hebben. “Als dat geen vluchtmisdrijf meer is, dan is niks het nog”, sprak de procureur. Bovendien kon een getuige de nummerplaat noteren. Volgens de advocaat van het nonnetje had ze de aanrijding niet gevoeld.

Toen duidelijk was dat de politierechter die uitleg niet zou aanvaarden, liet de advocaat verstaan dat de zuster nog elk jaar wordt getest in het klooster. “Ze legde haar testen afgelopen zomer feilloos af. Ze is dus zeker nog in staat om te rijden. Als ze de aanrijding had gevoeld, was ze zeker gestopt. Mijn cliënte had geen reden om dat niet te doen.” De politierechter luisterde naar het pleidooi, maar veroordeelde de vrouw toch voor het vluchtmisdrijf en de aanrijding. (MMB)

Rijverbod en boete voor te snelle CEO

De 36-jarige CEO van een Gentse specialist in honden- en kattenvoeding is door de politierechter in Kortrijk veroordeeld tot een boete van 400 euro en een rijverbod van tien dagen. Op 6 januari 2018 kon Dries E. uit Menen op de E17 in Waregem geflitst worden aan 173 per uur. Naar eigen zeggen reed hij zo snel, omdat er in de Gentse fabriek een probleem was. De man leidt tien fabrieken in zes Europese landen. Toch vond hij nog even de tijd om in de politierechtbank persoonlijk zijn excuses aan te bieden. (LSI)

Rijverbod en boete voor taxichauffeur onder invloed van drugs

Een taxichauffeur moest zich voor de politierechtbank in Gent verantwoorden voor het rijden onder invloed van drugs én voor overdreven snelheid. De man kreeg een boete van 2.000 euro, waarvan 1.600 euro effectief, en drie maanden en 15 dagen rijverbod. Bij een politiecontrole bleek dat de man onder invloed van cocaïne achter het stuur zat. Een twintigtal dagen later werd hij opnieuw gevat, toen voor overdreven snelheid. Ook dan werden sporen van cocaïne in zijn bloed aangetroffen.

De verdediging ontkent de feiten niet, maar vroeg om rekening te houden met de bewogen persoonlijke situatie van de man. “Mijn cliënt had een moeilijke relatiebreuk achter de rug. Ook financieel heeft hij het niet gemakkelijk, zo zit hij sinds kort in collectieve schuldbemiddeling. Hij is zich ervan bewust dat hij op het verkeerde pad zat”, aldus de advocaat van de man.

In maart 2018 raakte de man zijn job als taxichauffeur kwijt nadat hij tijdens zijn diensturen een ongeval veroorzaakte, maar die zaak moet nog voorkomen. (JDG)

Leerkracht die onder invloed crashte op E40, krijgt rijverbod

Een man uit Ruiselede is veroordeeld tot een fikse boete en een rijverbod van 23 dagen nadat hij vorig jaar met zijn wagen crashte op de E40 in Gent. Volgens getuigen reed de man aan een te hoge snelheid, waardoor hij de controle over zijn stuur verloor. Bovendien legde hij achteraf een positieve ademtest af.

De leerkracht Aardrijkskunde moest zich maandag verantwoorden in de politierechtbank in Gent. De man had het volgens de verdediging moeilijk met de breuk met zijn ex-vriendin, en had die avond te diep in het glas gekeken. Hij was op het moment van de feiten dan ook op weg naar het het UZ Gent, waar zijn ex-lief werkte.

“Uitzonderlijk”, stelt zijn advocaat. “Mijn cliënt moest voor zijn vorige job elke dag de baan op en heeft geen enkele voorafgaande veroordeling. Hij is echt geen brokkenpiloot.”

Het ongeval gebeurde op de E40 in Gent. Volgens getuigen reed de man tegen een hoge snelheid, waarna hij de controle over zijn stuur verloor en crashte. Hij werd daarna overgebracht aar het UZ Gent voor verzorging. De rechter sprak een boete van 1.800 euro uit, waarvan 800 met uitstel. De man moet zijn wagen ook 23 dagen aan de kant laten staan. (JDG)

Tachtiger vlucht na ongeval, keert terug en vlucht opnieuw

De 82-jarige J.R. uit Dilbeek moest terechtstaan in de Halse politierechtbank, omdat hij op 26 januari 2018 een ongeval met vluchtmisdrijf pleegde in Groot-Bijgaarden. “Hij moest een achterwaarts manoeuvre uitvoeren door een vrachtwagen voor hem”, verklaarde de advocaat. “Hij reageerde slecht op deze situatie en raakte een geparkeerde wagen.”



De man reed weg, maar keerde nadien terug. Onder meer de trucker wees hem op de schade aan de andere wagen, maar de beklaagde besloot om opnieuw te vertrekken. Onder meer door het blanco strafblad op zijn leeftijd kreeg hij een boete van 1.600 euro, waarvan 1.440 euro. Voorts moet hij zijn wagen, die hij naar eigen zeggen enkel gebruikt om rond de kerktoren te rijden, acht dagen aan de kant laten staan. (TVP)

Minderjarige onder invloed van cannabis op pad met wagen van moeder

De achttienjarige A.A. uit Oudenaarde zal zich het ritje met de wagen van zijn moeder nog lang herinneren. Het bracht hem tot in de politierechtbank, waar hij zich moest verantwoorden voor het rijden zonder licht, het niet gebruiken van de richtingaanwijzer, rijden onder invloed van cannabis en rijden zonder rijbewijs.

De jongeman begaf zich twee jaar geleden met de auto op de openbare weg om op de parking van een supermarkt een beetje te oefenen. Nog voor hij daar was, werd hij tegengehouden door de politie omdat hij zonder licht reed en zijn richtingaanwijzer niet gebruikte bij het afslaan. Bovendien bekende hij aan de agenten dat hij onder invloed was van cannabis. Aangezien hij op het moment van de overtreding minderjarig was, reed hij ook zonder geldig rijbewijs.

“Mijn cliënt was nog maar zestien en was zich niet bewust van de gevolgen van zijn daden. Het was een jeugdzonde en ondertussen probeert hij zijn cannabisgebruik te minderen”, vertelde zijn advocaat in de politierechtbank.

De procureur vroeg aan de politierechter om de man ongeschikt te verklaren om met de auto te rijden. De rechter gaf de jongeman twee weken de tijd om te bewijzen dat hij kan stoppen met zijn cannabisgebruik. Pas dan oordeelt ze ook over de andere feiten. (LDO)

Manoeuvrerende man laat fietser vallen

Een man stond deze week terecht voor de Halse politierechtbank omdat hij op 26 januari 2018 in het Vlaams-Brabantse Ruisbroek een fietsster ten val liet komen. Hij voerde een manoeuvre uit door te vertrekken vanuit stilstand en verleende hierbij geen voorrang aan de zwakke weggebruiker. Hierdoor werd hem ook slagen en verwondingen ten laste gelegd. “Maar ik schrok zelf ook enorm op dat moment en ging vol in de remmen”, zegt de man. “Ik heb haar echt niet gezien.” De man kreeg een boete van 400 euro, waarvan 240 euro met uitstel. (TVP)

Rijverbod na zoveelste keer onder invloed achter stuur

Een jongeman uit het Gentse mag zo’n twee maand niet meer rijden, nadat hij al tegen zijn vijfde veroordeling aanliep bij de politierechtbank. Hij zat in Drongen onder invloed achter het stuur.

De bestuurder werd in oktober 2017 betrapt op een zondagochtend, na afloop van een nachtje feesten. Hij had zo’n negen glazen gedronken - te veel om achter het stuur plaats te nemen. De jongeman moest zich daarom verantwoorden voor de Gentse politierechtbank. “U moet op voorhand weten: ik ga drinken, dus ik anticipeer erop”, kreeg hij te horen van de procureur. “Niet: ik heb gedronken, hoe geraak ik nu naar huis? Om dan uw eigen wagen te nemen. Te veel is te veel. Kan u het echt niet laten?” Het was al de vijfde afspraak in het gerechtsgebouw voor de man. Hij werd al viermaal veroordeeld, onder meer voor intoxicatie. Hij krijgt een boete van 1.600 euro opgelegd en mag één maand niet rijden. Door die straf treedt ook een vorig voorlopig rijverbod in werking, waardoor het totaal op bijna twee maanden komt. “De clementie van de rechtbank blijft niet duren”, aldus de politierechter. (OSG)

Al 24 keer voor rechter voor rijden zonder verzekering

“Het is alsof u weigert om uw auto te laten verzekeren”, dat zei het Openbaar Ministerie tegen een bestuurder die gisteren terecht stond en pas vorig week nog veroordeeld was tot 12 maanden cel voor dezelfde feiten.

De man heeft ondertussen 23 veroordelingen op zijn ‘palmares’ staan, bijna elke keer omdat de verzekering van zijn wagen niet in orde was. Vorige week nog kreeg hij van de politierechtbank in Gent 12 maanden celstraf. “U weigert precies om uw voertuig te laten verzekeren. Het is alsof u achter tralies wil belanden”, stelt het Openbaar Ministerie.

Naar eigen zeggen rijdt hij niet meer met de wagen. Die is twee jaar geleden verkocht. Vonnis volgende week. (JDG)