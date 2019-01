Deze week in de politierechtbank: moeder verneemt dat dochter kanker heeft en scheurt met 160 km/u over E40 HA

25 januari 2019

11u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een bestuurder van een oldtimer die met 130 kilometer per uur betrapt werd, waar hij maar 70 mocht. Zijn uitleg? Hij was naar eigen zeggen vergeten dat in het voertuig de snelheid in mijl wordt aangeduid. Een Kortrijkse politierechter die een 48-jarige automobilist een levenslang rijverbod beloofde als hij nog één keer in het beklaagdenbankje belandt. En een moeder die met 160 kilometer per uur over de E40 scheurde nadat ze in haar wagen te horen kreeg dat haar dochter kanker heeft. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Milde straf voor hardrijdster die net te horen kreeg dat dochter kanker heeft

Een vrouw uit Zomergem die op 6 januari vorig jaar 160 per uur reed op de E40 in Nieuwpoort, heeft van de politierechter van Veurne een milde straf gekregen. Toen agenten haar vorig jaar aan de kant zetten, maakte de bestuurster een verwarde indruk.

In de rechtbank gaf ze deze week een emotionele verklaring: “Ik was op weg naar mijn werk, maar was er met mijn gedachten echt niet bij. Ik wist dat mijn dochter die ochtend voor het resultaat van enkele onderzoeken naar de dokter moest. In de auto kreeg ik te horen dat ze de diagnose van kanker had gekregen. Ik was er echt niet bij, excuses.”

De rechter was mild en gaf haar 800 euro boete, 600 euro met uitstel.

En dan vergeet je dat je snelheid in ‘mijl’ wordt uitgedrukt...

M.H. (57) uit Sint-Martens-Lierde heeft zich in de politierechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding. Hij reed 130 kilometer per uur waar hij 70 mocht. “Een verstrooidheid”, legde de man uit aan de politierechter.

“Ik rijd af en toe rond met mijn oldtimer om te ontstressen. Ik had veel aan mijn hoofd en heb er niet op gelet dat de snelheid in de oldtimer werd aangeduid in mijl in plaats van kilometer per uur.” Bij de meting bleek dat de man 130 kilometer per uur reed in plaats van de toegestane 70.

De politierechter vond het vreemd dat de man niet merkte dat hij veel sneller reed dan toegelaten. Hij legde de bestuurder een rijverbod van 15 dagen en een boete van 480 euro op.

Automobilist vlucht met afgebroken slagboom in zijn voorruit

Als Peter D. (48) uit Ingelmunster nog één keer voor de politierechter in Kortrijk moet verschijnen, dan wacht hem een levenslang rijverbod. Dat beloofde de rechter hem stellig, nadat hij de man tot 5,5 maanden rijverbod en net geen 3.000 euro boete had veroordeeld.

D. kreeg die straf voor onder meer een heel bizar ongeval aan een overweg in zijn gemeente. De man reed aan het station in Ingelmunster eerst door het rode licht en knalde vervolgens ook door de neergelaten slagboom. De Ingelmunsternaar had geluk dat de trein er net nog niet aankwam.

De slagboom brak af en belandde in de voorruit van zijn wagen. Dat belette D. niet om vluchtmisdrijf te plegen. Hij stopte wat verderop, verwijderde het stuk slagboom, gooide het aan de kant en reed verder. Daarna ging hij zijn wagen verstoppen achter een garagebox.

De politie kwam hem echter snel op het spoor. In en rond zijn auto lagen lege blikken bier. De reeks inbreuken leverde hem 3,5 maanden rijverbod en 2.000 euro boete op. De straf ligt zo hoog, omdat D. ook in het verleden al werd veroordeeld voor vluchtmisdrijf. “Ik geef u nu al op een briefje dat ik u een levenslang rijverbod zal opleggen als u hier ooit nog eens in het beklaagdenbankje zit”, sprak de politierechter streng.

Bestuurder crasht tegen elektriciteitspaal na discussie met vriendin

Een discussie met zijn vriendin is voor D.V. (25) in de politierechtbank in Oudenaarde geëindigd. De man uit Geraardsbergen had woorden met zijn vriendin en besloot daarom het stuur van haar over te nemen. Hij verloor de controle en reed tegen een elektriciteitspaal.

Op 15 april 2018 kroop de 25-jarige man met 1,75 promille alcohol in het bloed achter het stuur. De rit eindigde tegen een elektriciteitspaal en de gevel van een café. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade was wel groot. De wagen van de man was klaar voor de schroothoop.

“Eigenlijk was het een stommiteit”, vertelde de advocaat van de man. “Mijn cliënt was niet eens van plan om te rijden met de wagen. Omdat hij een discussie kreeg met zijn vriendin, besloot hij toch het stuur over te nemen. Achteraf gezien was hij vooral blij dat er geen gewonden zijn gevallen.”

Het was niet de eerste keer dat de man onder invloed van alcohol betrapt werd achter het stuur. De politierechter legde hem deze keer een effectieve boete van 1.400 euro en een rijverbod van één maand en acht dagen op.

Parkinsonpatiënt mag nooit meer rijden met de wagen na dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf

Een 49-jarige man uit Blankenberge die in zijn thuisstad voetganger Roger De Reese (78) doodreed, blijkt al 15 jaar de ziekte van Parkinson te hebben. K.G. pleegde na de aanrijding vluchtmisdrijf en wist volgens de politie een halfuur later amper nog wat er gebeurd was. De Brugse politierechter legde hem deze week een levenslang rijverbod en een uitgestelde celstraf op.

Het tragische ongeval vond op 10 oktober vorig jaar even na 15 uur plaats in de A. Ruzettelaan in Blankenberge. Roger De Reese (78) en zijn vrouw Sonja Declercq (76) staken ter hoogte van het kruispunt met de Astridlaan te voet de rijbaan over, toen ze gegrepen werden door de kleine bestelwagen van Blankenbergenaar K.G. (49). Sonja mocht snel het ziekenhuis verlaten, maar haar man zou de aanrijding niet overleven. Hij overleed dezelfde dag nog.

Ondanks een lekke band reed K.G. na de aanrijding gewoon verder. Hij parkeerde zich om de hoek en wandelde verder naar huis. In paniek vertelde de veertiger zijn vriendin wat er gebeurd was. De vrouw belde meteen de politie, die haar vriend een halfuur later kwam oppakken. Volgens de agenten herinnerde G. zich maar half meer wat er even voordien gebeurd was.

In de Brugse politierechtbank werd deze week duidelijk dat hij al sinds 2004 aan de ziekte van Parkinson lijdt. Volgens het parket speelde zijn ziekte geen rol bij het ongeval zelf, waardoor G. toch vervolgd werd. Het rijbewijs van K.G. is sinds het ongeval ingetrokken. Politierechter Peter Vandamme veroordeelde de man uiteindelijk tot 6 maanden cel met uitstel. Hij gaf hem ook een levenslang rijverbod en een boete van 6.400 euro, waarvan 1.600 euro effectief.

Model en modefotografe ontsnappen aan rijverbod

Zowel een model als een modefotografe defileerden deze week voor de politierechtbank van Kortrijk. Beiden moesten ze zich verantwoorden omdat ze net als tientallen anderen in januari 2018 langs de wegenwerken aan de E403 in de buurt van de tunnel in Wevelgem te snel reden. Door de werken was de snelheid op de snelweg er beperkt tot 70 km/u.

Model en dansleraar Frederik D. (39) uit Izegem passeerde aan de snelheidscontrole aan 116 km/u, modefotografe Sandra B. uit Brussel aan 132 km/u. Omdat een rijverbod een te nefaste invloed zou hebben op hun beroepsactiviteiten, legde de politierechter zo’n verbod niet op. Hij gaf hen beiden wel een boete van 400 euro.

20-jarige betrapt met opgedreven bromfiets

Een 20-jarige man uit Brakel heeft in de politierechtbank in Oudenaarde moeten uitleggen hoe het komt dat hij op 16 maart 2018 werd betrapt met een opgedreven bromfiets.

De jongeman was in het bezit van een bromfiets klasse A, die in normale omstandigheden maximum 25 kilometer per uur mag halen. De bromfiets waar hij mee reed, haalde echter 80 kilometer per uur. “Bovendien reed hij zonder rijbewijs, was hij niet verzekerd en was zijn brommer niet ingeschreven”, lichtte de procureur toe.

“Het is een uit de hand gelopen hobby”, gaf de man toe in de politierechtbank. Het blijkt nu wel een dure hobby te zijn, want de Brakelaar moet een effectieve boete van 1.200 euro betalen. Zijn rijbewijs moet hij ook twee maanden inleveren.