Deze week in de politierechtbank: Met 3,19 promille naar de nachtwinkel om sigaretten SDVO-JHM-BKH-TVR

01 juni 2018

12u56

Bron: Eigen berichtgeving 4 Ook deze week trokken onze regiojournalisten naar de verkeersrechtbanken en stootten er op markante zaken, zoals: een 51-jarige man die in Ardooie met 201 kilometer per uur over de E403 raasde, om een “Audi met allochtonen” af te schudden. Een getuige van een vluchtmisdrijf die een passagier in de wagen aansprak en een middelvinger terugkreeg. Een man uit Nieuwpoort die 's op zijn sokken naar de nachtwinkel reed voor sigaretten, liefst 3,19 promille in zijn bloed had, maar niet eens een dronken indruk maakte.

201 km/u "om allochtonen af te schudden"

Een 51-jarige man uit Kortrijk die op 4 juni vorig jaar in Ardooie betrapt werd terwijl hij met 201 kilometer per uur over de E403 raasde, is voor de Brugse politierechter verschenen.

Restauranthouder G.M. was naar eigen zeggen bang van enkele mannen die hem achtervolgden. "Een Audi met allochtonen was al enkele keren naast me komen rijden. In het verleden maakte ik al een overval en enkele diefstallen mee. Ik had schrik en probeerde hen af te schudden - ik moést dus wel zo snel rijden." De rechter hechtte weinig geloof aan die uitleg. Wat niet in G.M.'s voordeel pleitte: de man werd ook in 2003, 2004 en 2013 al veroordeeld. Deze keer wordt hij bestraft met een rijverbod van twee maanden en een boete van 1.296 euro. (SDVO)

Met 3,19 promille om sigaretten: 6.080 euro

Een man uit Nieuwpoort is zwaar gestraft door de politierechter omdat hij twee keer dronken betrapt werd achter het stuur. Een eerste keer op 3 mei 2017 en op 11 oktober hield de politie de man weer tegen. Hij was toen op zijn sokken in de auto aan het rijden.

Zijn auto was niet gekeurd, hij had geen rijbewijs bij en had 3,19 promille in zijn bloed. "Een stommiteit, want ik zat zonder sigaretten en besloot snel nog naar de nachtwinkel te gaan", zei hij.

Ondanks het hoge promillegehalte bleek de man niet eens dronken te zijn. "Bent u een beroepsdrinker dat je het zo gewend bent?" wilde de rechter weten. "Deze keer ontsnap je nog, maar de volgende keer krijg je een celstraf." J.D. kreeg 10.280 euro boete, waarvan 6.080 euro effectief, en 145 dagen rijverbod. (JHM)

Passagier steekt middelvinger op bij vluchtmisdrijf

K. D. (24) uit Oudenaarde moest zich in de politierechtbank verantwoorden nadat ze op 19 november een ander voertuig aanreed op de Markt in Oudenaarde en vluchtmisdrijf pleegde.

Een getuige zag hoe ze bij het verlaten van haar parkeerplaats een geparkeerd voertuig raakte en zich wendde zich tot haar passagier. Die stak doodleuk zijn middelvinger op, waarna de wagen gewoon doorreed. Volgens de getuige was de bestuurster ook onder invloed van alcohol. Toen de politie niet veel later aanbelde, deed ze de deur echter niet open. "Ik dacht het de buren waren en die doen altijd lastig", klonk haar opvallende excuus gisteren in de rechtbank.

De jongedame gaf toe dat ze een gin tonic had gedronken, maar benadrukte dat ze de aanrijding niet had gevoeld en er dus geen sprake was van vluchtmisdrijf. De politierechter achtte de feiten toch bewezen en legde haar een geldboete van 1.000 euro en een maand rijverbod op. (TVR)

Celstraf voor 'rondrijdende verkeersterrorist'

L.V. heeft een celstraf van twee jaar gekregen van de Halse politierechter omdat hij zich al voor de tiende keer voor alcohol in het verkeer moest verantwoorden. Eerst was hij bij verstek veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf omdat hij dronken politiemensen negeerde tijdens een controle, de proeven weigerde en bovendien een rijverbod moest uitzitten.

"In Drongen reed een zelfde soort rondrijdende verkeersterrorist aan een tankstation nog iemand dood en dat is de reden waarom die gevangenisstraf is uitgesproken", vertelde politierechter Johan Van Laethem aan de man. Die vroeg begrip aan de rechter. "Ik heb in de gevangenis kunnen nadenken en wil mijn leven echt beteren", vertelde de man.

Zijn advocate legde uit dat haar cliënt een alcoholprobleem heeft maar dat hij zich wel laat behandelen. Rechter Van Laethem sprak een deel van de celstraf wel uit met extra voorwaarden. Zo kreeg de man achttien maanden met uitstel. Van de boete van 4.000 euro is ook 2.400 euro met uitstel maar de man moet dan wel aantonen dat hij op goede weg is en zich verder laat behandelen.

Hij mag geen druppel alcohol meer aanraken en is voorlopig ongeschikt verklaard om te rijden. Bovendien kreeg hij nog een rijverbod van vijf jaar en moet hij alle examens opnieuw afleggen. (BKH)

Dronken bestuurder (22) knalt op geparkeerd voertuig

De 22-jarige F. B. uit Brakel stond terecht in de politierechtbank nadat hij op 19 november een geparkeerd voertuig aanreed. De man had daarbij 1,66 promille in zijn bloed, goed voor zo'n 9 glazen alcohol. "Ik weet er niet veel meer van", vertelde hij. "Ik was op stap geweest en had te veel gedronken. Dit incident heeft me al veel geld gekost, want ik heb alles uit eigen zak moeten bekostigen." De politierechter legde hem een geldboete van 1.000 euro en een maand rijverbod op. (TVR)

Chauffeur met bijna 3 promille in bloed ramt verkeerseiland

D. V. (58) uit Lierde is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 2.400 euro en 2,5 maanden rijverbod nadat hij in de Hekkouterstraat een verkeerseiland ramde en vluchtmisdrijf pleegde.

Niet veel later werd hij echter onderschept door de politie. Die liet de man een ademtest afleggen. Daaruit bleek dat hij maar liefst 2,79 promille alcohol in het bloed had, goed voor ruim 12 glazen alcohol. "Mijn cliënt beweert dat hij geen aanrijding heeft gevoeld", probeerde zijn advocaat de feiten wat te verzachten.

"Dat kan uiteraard ook te maken hebben met de hoeveelheid alcohol die hij op had. Hij heeft zijn lesje alvast geleerd. Dit zal hem geen tweede keer overkomen." (TVR)

19-jarige is vier maanden rijbewijs kwijt na al derde veroordeling

M. V. H. (19) uit Brakel moest zich deze week - ondanks zijn jonge leeftijd - al voor de derde keer in de politierechtbank verantwoorden.

Deze keer stond hij er terecht nadat hij zowel onder invloed van alcohol als drugs achter het stuur werd betrapt. "Ik heb fouten gemaakt, maar dat lag vooral aan mijn foute vrienden", vertelde hij. "Intussen heb ik er geen contact meer mee en ben ik ook van de drugs af."

De politierechter legde hem een geldboete van 800 euro en 4 maanden rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)