Deze week in de politierechtbank: met 100 kilometer per uur door bebouwde kom en toch vrijuit

15 maart 2019

10u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Door een fout op de Brusselse griffie gaat een motorrijder die met 100 km/h scheurde door de bebouwde kom vrijuit. Over de bebouwde kom gesproken: een veertiger uit Geraardsbergen is zich klaarblijkelijk niet bewust van de toegelaten snelheid daar. “Er stond nergens aangegeven hoeveel ik er mocht rijden”, verklaarde hij zonder succes tegen de rechter. In Veurne ten slotte is een verkeershufter ( 37) veroordeeld voor negen feiten ineens. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de politierechtbanken.

Met 100 kilometer per uur door bebouwde kom en toch vrijuit

Een 31-jarige man uit Meise ontsnapt aan een celstraf van 1 jaar, een rijverbod van 5 jaar en een boete van 10.800 euro door een foutje op de Brusselse griffie. Op 28 juni 2015 werd de motard geflitst terwijl hij met 100 kilometer per uur door de bebouwde kom raasde. Zijn motor was niet verzekerd of ingeschreven én de man bleek op pad zonder rijbewijs - dat was ingetrokken na een eerdere inbreuk. Anderhalf jaar geleden leidde dit tot een zware veroordeling voor de politierechter. De snelheidsduivel ging evenwel in beroep. Daartoe moest hij een formulier invullen waarin hij aangaf waaróm hij de veroordeling wilde aanvechten, wat ook gebeurde. Maar het document ging verloren. De zaak werd meermaals uitgesteld, in de hoop dat het formulier alsnog zou opduiken, maar nu vond de rechter het welletjes. Hij verklaarde de vervolging niet ontvankelijk. (KSN)

Vrouw die met Aixam snelweg oprijdt, krijgt voorwaardelijke boete

Een 48-jarige automobiliste kreeg van de Kortrijkse politierechter een voorwaardelijke boete van 1.600 euro. De politie kon Natalia R. op de oprit van de E403 in Izegem tot stilstand brengen toen ze met haar brommobiel Aixam - het voertuig heeft een ‘topsnelheid’ van 45 km/h - de snelweg opreed. “Ze deed dit zonder dat ze het besefte”, verontschuldigde haar partner zich in de plaats van de dame van Russische afkomst. Enige excuus: de vrouw was het Nederlands niet volledig machtig en had dus geen rijbewijs. Ondertussen behaalde ze dat wel. De rechter toonde zich mild en sprak de boete voorwaardelijk uit. Aan 302 euro kosten ontsnapte de automobiliste niet. (LSI)

Verkeerscrimineel veroordeeld voor negen feiten ineens

Een 37-jarige man uit Kortemark werd door de politierechter in Veurne voor liefst negen tenlasteleggingen ineens gestraft. Wouter R. rijgt dan ook de veroordelingen aan elkaar. De man werd op 31 januari en op 18 mei betrapt in Kortemark toen hij telkens onder invloed rond reed: eens met 1.63 promille en eens met 1.03 promille in zijn bloed. Bovendien reed de man met een auto die niet gekeurd of ingeschreven was, beging hij nog enkele inbreuken en reed hij rond terwijl hij al een rijverbod had lopen. Ook dat was al niet de eerste keer. De man kreeg dus een heleboel straffen en moet in totaal een jaar naar de cel, hij moet ook 27 maanden rijverbod uitzweten en zijn vier proeven overdoen. Bovendien krijgt hij ook 15.200 euro boete, waarvan 8.800 euro met uitstel, en moet hij vier werkstraffen voor in totaal 158 uren vervullen. (JHM)

Brakelaar valt op weg naar werk in slaap in de auto na uitstap met alcohol en drugs

Een uitstap met een paar voetbalvrienden is voor de 35-jarige K.D. uit Brakel geëindigd in de politierechtbank. De Brakelaar was onderweg naar zijn werk toen hij in slaap viel in de wagen en van de weg ging.

De tol was niet min: hij raakte een boom, een verkeersbord en twee duikers. Uit de vaststellingen van de politie bleek bovendien dat hij nog onder invloed was van alcohol en drugs. “Die had hij de nacht voordien genomen toen hij op uitstap was met vrienden van zijn voetbalploeg”, verduidelijkt zijn advocaat. “Hij is ondertussen al zwaar gestraft, want uit het onderzoek is chronisch alcoholmisbruik en regelmatig cocaïnegebruik vastgesteld. Sindsdien heeft hij zijn rijbewijs ingeleverd.” Ondertussen zou het wel al beter gaan met de Brakelaar. “Hij heeft zijn les geleerd en we zien een positieve evolutie”, pleit zijn advocaat. De politierechter houdt daar rekening mee en legt de man een boete van 2.400 euro en een rijverbod van 2 maanden op. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij slagen in een geneeskundig en psychologisch onderzoek. (LDO)

Vluchtmisdrijf omdat bestuurster “niet nat wil worden”

Een vrouw uit Ronse die met haar auto tegen een geparkeerde auto botste, is door de politierechter veroordeeld tot een boete en rijverbod. De vrouw week uit voor twee katten op de rijweg. “Omdat het regende en ze niet nat wilde worden, besloot ze naar huis te rijden”, verklaarde haar advocaat.

“Ze zou nadien de politie verwittigen, maar dat heeft ze uiteindelijk niet gedaan”, wist haar advocaat nog. De politierechter legt haar voor het ongeval en het vluchtmisdrijf samen een boete van 3.520 euro en een rijverbod van 3 maanden op. De vrouw krijgt wel uitstel voor 2.400 euro van de boete en 2 maanden van het rijverbod. Als ze haar rijbewijs terugwil, moet ze de vier proeven weer afleggen. (LDO)

Automobiliste keert terug na botsing... voor nummerplaat

Een 36-jarige automobiliste uit Kortrijk heeft van de rechter 2,5 maanden rijverbod en 2.000 euro boete gekregen. Na een botsing met een fietser reed ze niet één, maar twee keer weg. S.D. bleek ook 1,8 promille alcohol in het bloed te hebben. De botsing gebeurde op 19 maart 2018 in de Burgemeester Danneelstraat in Kortrijk. De fietser moest eigenlijk voorrang verlenen, maar na de botsing reed S.D. verder. Ze keerde wel op haar stappen terug... om haar nummerplaat op te rapen. Daarna vertrok ze opnieuw naar huis. De politierechter gaf haar 2,5 maanden rijverbod en 2.000 euro boete. Als ze haar rijbewijs terug wil, zal ze moeten slagen voor haar theoretisch en praktisch rij-examen. (LSI)

Bestuurder snapt snelheidsregels in bebouwde kom niet

De verkeersregels in de bebouwde kom zijn niet voor iedereen even duidelijk. Dat bleek in de politierechtbank in Oudenaarde waar een 47-jarige man uit Geraardsbergen zich moest verantwoorden voor drie snelheidsovertredingen in vijf dagen tijd, telkens op dezelfde plaats in de bebouwde kom.

“Er stond nergens aangegeven hoeveel ik er mocht rijden”, verdedigde de man zichzelf, waarna de politierechter moest uitleggen dat de maximumsnelheid in de bebouwde kom altijd 50 kilometer per uur bedraagt, tenzij anders aangegeven. Omdat de bestuurder duidelijk niet voldoende op de hoogte is van de verkeersregels, stelde de procureur voor de man te verplichten zijn theoretisch rijexamen opnieuw te laten afleggen. De politierechter ging daar niet op in en legde uit aan de man dat hij zich strikt aan de regels moet houden. Hij moet een boete van 560 euro betalen. (LDO)

Ex-Clubspeler Limbombe krijgt rijverbod: “Gehaast om parfum te kopen”

Ex-Club Bruggespeler Anthony Limbombe (24) is door de Kortrijkse politierechtbank bij verstek veroordeeld tot tien dagen rijverbod en een boete van 400 euro. Op 28 december 2017 raasde hij met 150 kilometer per uur langs de wegenwerken op de E403 in Wevelgem. Daar gold toen een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur.

Meer dan 1.300 automobilisten werden er tijdens de duur van de werken geflitst en de middenvelder, vandaag aan de slag bij FC Nantes in de Ligue 1 in Frankrijk, was er dus een van. “Ik was gehaast om parfum te gaan kopen in Rijsel. ‘s Anderendaags vertrok ik naar Londen om er Nieuwjaar te vieren”, verklaarde de jongere broer van AA Gent-speler Stallone Limbombe. Hij daagde niet op voor de Kortrijkse politierechtbank en werd dus bij verstek veroordeeld.