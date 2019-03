Deze week in de politierechtbank: meisje (19) in papa's Land Rover scheurt met 175 km/h naar school



29 maart 2019

10u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een 19-jarig meisje uit het West-Vlaamse Staden vreesde te laat te komen op school, dus scheurde ze met 175 km/h in papa's Land Rover. In De Panne wordt mogelijk een voertuig van de gemeente uitgerust met een alcoholslot. En een dronkenlap die na zijn botsing tegen de wegsignalisatie wegreed, verderop nog de krik en het reservewiel bovenhaalde, maar toch al slapend achter het stuur werd aangetroffen. Ook deze week waren onze regiojournalisten aandachtige toeschouwers in verschillende politierechtbanken.

Meisje (19) raast met papa’s Land Rover naar school

Uit schrik dat ze te laat op school zou komen door een file, duwde een studente van 19 uit Staden het gaspedaal van papa’s Land Rover nogal fors in. Het flitstoestel registreerde hoe de jongedame met 175 km/u over de E403 raasde. “Onverantwoord, u bent een gevaar op de weg,” zei de politierechter. De advocaat van de studente vroeg de opschorting omdat een rijverbod voor de 19-jarige bijzonder ongelukkig zou zijn. “Er zijn nochtans ook andere manieren om op school te geraken”, zei de rechter. (VHS)

Dronkenlap (26) botst tegen signalisatie: politie treft hem al slapend aan na onsuccesvolle bandenvervanging

Een trucker uit Ledegem is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een rijverbod van zeven maanden en een boete van 4.400 euro. Hij mag ook drie jaar niet zonder alcoholslot rijden. Op 11 augustus 2018 reed Louis L. (26) met zijn wagen op de verkeerswisselaar van de E403 en de A19 in Wevelgem tegen de wegsignalisatie. Toen de federale wegpolitie ter plaatse kwam, zagen de agenten driehonderd meter verder een beschadigd voertuig staan met een reservewiel en een krik ernaast. L. lag te slapen achter het stuur. Hij had bijna 2 promille alcohol in het bloed. Ondanks eerdere veroordelingen in 2016 en 2018.

Sinds 1 juli 2018 zijn politierechters verplicht een alcoholslot te bevelen voor automobilisten die met 1,8 promille of meer achter het stuur zitten. Voor recidivisten ligt die grens zelfs op 1,2 promille. De installatie van een alcoholslot is vooral financieel een zware dobber. Een jaar met zo’n slot rondrijden kost al snel vierduizend euro. Veroordeelde automobilisten kunnen er ook voor kiezen geen alcoholslot te laten installeren in hun voertuig, maar dan moeten ze hun rijbewijs tijdelijk inleveren. (LSI)

Syrisch rijbewijs niet geldig in België: bestuurder moet auto maand aan kant laten

Een 33-jarige Ronsenaar die in het Oost-Vlaamse Lierde door de politie werd gecontroleerd, heeft in de politierechtbank mogen uitleggen hoe het komt dat hij geen geldig rijbewijs heeft.

De man reed rond met een Syrisch rijbewijs en dat mag niet. Hoewel de 33-jarige man in Ronse woont, beschikte hij in januari 2018 nog niet over een Belgisch of Europees rijbewijs. Met enkel een Syrisch rijbewijs op zak, was de man in overtreding met de verkeerswet. “Maar ik had me nochtans geïnformeerd bij de gemeente en daar hebben ze mij verteld dat het rijbewijs wel geldig was”, probeerde de man uit te leggen aan de politierechter. Omdat dat niet het geval is, veroordeelt de rechter de bestuurder tot een boete van 800 euro en een rijverbod van één maand. (LDO)

Eeklonaar (22) die onder invloed langs ongeval zwalpt, krijgt rijverbod

Een jonge Eeklonaar (22) is gisterochtend veroordeeld tot een rijverbod en boete, omdat hij in februari dit jaar met meer dan één glas te veel achter het stuur zat. Hij werd door de politie opgemerkt toen hij links voorbij een ongeluk zwalpte.

Drie jaar geleden werd de man ook al veroordeeld in de Gentse politierechtbank. Toen omdat hij in dronken toestand een verkeersongeval met lichamelijke schade veroorzaakt had. Aangezien dat incident niet lang geleden is, bevond de man zich in bijzondere staat van herhaling. De man passeerde een verkeersongeval en reed er zonder verpinken links voorbij, op de rijstrook voor het verkeer in tegengestelde richting. De politie hield hem staande en merkte op dat hij duidelijk te veel gedronken had. De bestuurder had 1,80 promille - goed voor 9 glazen - alcohol in het bloed.

In totaal krijgt de Eeklonaar vijf maanden rijverbod opgelegd, met daarbij nog een extra periode rijverbod van zijn vorige veroordeling. Hij moet ook 1.600 euro ophoesten en de vier proeven voltooien, voor hij weer achter het stuur mag zitten. (OSG)

Straks alcoholslot in voertuig van de gemeente?

Kan er een alcoholslot worden geplaatst in een lichte vrachtauto van de gemeente De Panne? Dat is een vraag waarop de gemeente tegen 27 mei een antwoord zal moeten bieden. Want een 52-jarige gemeentearbeider stond in de politierechtbank van Veurne voor de rechter omdat hij opnieuw betrapt werd op rijden onder invloed. Hij legde een ademtest af van bijna 2 promille. De politierechter overweegt nu om hem een alcoholslot op te leggen, maar aangezien hij overdag de hele tijd op de baan is met een voertuig van de gemeente, en hij de enige is die een vrachtwagen kan besturen, zou dat alcoholslot in een voertuig van de gemeente moeten geplaatst worden. “Ik zal moeten vragen hoe de gemeente als overheidsdienst hierover denkt”, sprak de advocaat van de beklaagde tijdens de zitting. De zaak gaat op 27 mei verder. (JHM)

Chirurg vrijgesproken voor 167 per uur op E403, “want patiënt was in levensgevaar”

Een chirurg van AZ Delta in Roeselare is in de Brugse politierechtbank vrijgesproken voor een snelheidsovertreding op 24 juli 2018 op de E403. Hij reed 167 kilometer per uur, maar kon bewijzen dat hij op weg was naar een patiënt die in levensgevaar verkeerde. “Mijn cliënt had de bloedresultaten van die man binnengekregen”, pleitte de advocaat van de arts. “Die wezen uit dat er sprake was van bloedvergiftiging. Hij moest zo snel mogelijk op de campus raken.” De chirurg kon zijn verhaal bewijzen met attesten van het ziekenhuis. De patiënt overleed diezelfde dag nog. De politierechter had begrip voor de omstandigheden en sprak de chirurg vrij wegens overmacht. Het parket bekijkt nog of het beroep zal aantekenen. (SDVO)

“Ik dacht dat ik remde, maar ik gaf gas”

Bijna dubbel zo snel als toegelaten reed een motard in juli door de bebouwde kom van het West-Vlaamse Assebroek, maar hij had een origineel excuus klaar voor de politierechter. “Het was de motorfiets van m’n vriend en ik verwarde de gas met de rem”, zei S.G. uit Jabbeke.

“Ik zag de flitser staan en wilde remmen, maar vergiste me en gaf per ongeluk nog wat meer gas.” Veel haalde het verweer van de dertiger niet uit, want politierechter Peter Vandamme legde hem vijftien dagen rijverbod op, plus een boete van 352 euro. (SDVO)

Gesnapt met meer dan 2 promille na begrafenis

Een man die met vervroegd pensioen is, heeft van de politierechter een rijverbod van 45 dagen gekregen omdat hij op te terugweg van een begrafenis gesnapt werd bij een controle. De man had zwaar gedronken.

Al meer dan veertig jaar heeft Raf B. al z’n rijbewijs en nooit stond hij voor de politierechtbank. Tot nu. De politie hield hem een tijd geleden tegen langs de Kuurnsestraat in Bavikhove (Harelebeke). De man moest een ademtest afleggen en die bleek positief. Meer zelfs: Raf B. liet ruim twee promille alcohol in het bloed optekenen, veel te veel dus om nog veilig met de auto te kunnen rijden. De man, die in 1978 z’n rijbewijs haalde, verklaarde dat hij gesnapt werd toen hij weer huiswaarts reed na een begrafenisplechtigheid.

Zijn advocaat vroeg de rechter om mildheid omdat B. z’n wagen broodnodig heeft om elke dag zijn vrouw naar haar werk in Menen te brengen. Het vonnis was niettemin streng: 45 dagen rijverbod en een boete van 800 euro. (VHS)