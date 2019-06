Deze week in de politierechtbank: man vraagt, maar krijgt geen celstraf LDO - TVP - KBD - JHM - MMB

21 juni 2019

10u20

Bron: Eigen berichtgeving 2 “Kan ik geen celstraf krijgen in plaats van die boete?”. Met dit opmerkelijk verzoek richtte een Oostendenaar (46) zich deze week tot de rechter in Brugge. De man moest voorkomen voor een vluchtmisdrijf en kon een financiële kater missen als kiespijn. Helaas voor de man, ging de voorzitter niet op de vraag in. Een commissaris die met 3,59 promille (het equivalent van 20 pinten) in de gracht belandde in Beernem, mag tijdens zijn straf niet met een politievoertuig rijden. De reden? De auto's van het korps zouden dan moeten worden uitgerust met een alcoholslot. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Dan vindt een mens dat hij een celstraf verdient, dan krijgt hij ze niet. Een 46-jarige Oostendenaar probeerde op alle manieren een geldboete te ontwijken in de Brugse politierechtbank. B.G. moest er zich verantwoorden voor een ongeval met vluchtmisdrijf in z’n thuisstad. Op 29 november vorig jaar raakte de man bij het verlaten van een rotonde een paaltje in de grasberm. Bij aankomst van de politie was hij al naar huis. De man betwistte dat hij vluchtmisdrijf pleegde, waarna de politierechter de feiten herkwalificeerde naar ‘het niet ter plaatse blijven’. Resultaat: 368 euro boete. Een mild vonnis, maar dat was buiten de Oostendenaar gerekend. “Kan ik geen celstraf krijgen in plaats van die boete?”, verraste hij. “Ik heb geen geld meer.” De politierechter ging niet in op de vraag. Kon ook niet: de wet schrijft voor dat voor ‘het niet ter plaatse blijven na een ongeval’ geen celstraf kan worden opgelegd. (SDVO)

Commissaris (57) crasht met 3,59 promille in gracht: verboden met combi te rijden

Een politiecommissaris (57) is in Brugge veroordeeld tot twee maanden rijverbod én een alcoholslot voor een periode van één jaar nadat hij met 3,59 promille alcohol in de gracht belandde. Tijdens zijn straf met een politievoertuig rijden, is geen optie, aangezien ook daar een alcoholslot in zou moeten komen.

De commissaris - al jaren aan het werk bij de federale gerechtelijke politie - stond enkele weken geleden met een klein hartje voor de politierechter.

De feiten waren dan ook niet mals. In juli vorig jaar wou de vijftiger de oprit van zijn ex-partner oprijden in Beernem toen het bij een klein manoeuvre fout liep. Uit de vaststellingen bleek dat hij maar liefst 3,59 promille alcohol in zijn bloed had. Omgerekend is dat zo’n twintig pinten. Ook in 2013 liep de man al eens tegen de lamp nadat hij te veel gedronken had. De 57-jarige betuigde tijdens de vorige zitting zijn spijt en verklaarde dat hij na het ongeval twee maanden buiten strijd was en nu geen druppel meer drinkt. Zijn advocaat Bart Bleyaert vroeg om een milde straf, maar daar kon de politierechter niet op ingaan. (MMB)

Na 49ste veroordeling: “Geestelijk niet in staat te rijden”

De politierechter in Veurne heeft korte metten gemaakt met een jongeman uit het Brusselse die hem om een mildere straf kwam vragen. De twintiger had aan de kust een ongeval veroorzaakt door geen voorrang te verlenen. Geen zware feiten, maar het was ondanks zijn jonge leeftijd al de 49ste keer dat hij zich bij de politierechter moest verantwoorden. Omdat de man werkelijk alle verkeersregels aan zijn laars lapt én nog meer dan 16.000 euro aan openstaande verkeersboetes heeft, was de politierechter erg streng.



Hij kreeg 400 euro boete, 15 dagen rijverbod, maar bovenal: een definitieve intrekking van zijn rijbewijs omdat hij volgens de rechter “geestelijk ongeschikt is om nog met de wagen te rijden”. Die zware straf had K.H. uiteraard niet verwacht en daarom tekende hij verzet aan. “Hij heeft het niet makkelijk”, sprak zijn advocaat. “Hij is werkloos, want hij werd als chauffeur ontslagen.” De politierechter fronste de wenkbrauwen. “Hoe zou dat komen, vraag ik me toch af? Zo jong en al 48 veroordelingen als chauffeur?” Omdat K.H. sinds zijn veroordeling in eerste aanleg nog steeds geen cent afbetaalde van zijn boetes, kreeg hij exact dezelfde straf en is hij zijn rijbewijs dus kwijt. (JHM)

Bestuurder die met 218 kilometer per uur over E34 scheurde verplicht naar dokter

Een chauffeur uit Stekene moest zich voor de politierechtbank in Dendermonde verantwoorden voor een wel heel zware snelheidsovertreding. De man reed in april 2018 op de E34 met een snelheid van 218 kilometer per uur waar er 120 is toegestaan. “Het gaat hier om een snelheidsovertreding van maar liefst 98 kilometer per uur op een weg waar al vaak doden vielen. Bij zo’n snelheid zouden de voertuigen bij een aanrijding uit elkaar spatten”, aldus het Openbaar Ministerie.

De man zelf had op het moment van de feiten net gedaan met werken en was op weg naar de kust met zijn Aston Martin. Politierechter Peter D’hondt was absoluut niet opgezet met deze snelheid. “Ik ga je naar een dokter sturen om je rijgedrag te laten controleren en zien of je nog wel geschikt bent om achter het stuur te kruipen.” De man riskeert een geldboete van 2.000 euro en een rijverbod van twee jaar met alle examens. De zaak wordt verdergezet op 25 oktober. (KBD)

Café-uitbaatster rijdt dronken naar huis en botst tegen boom

De uitbaatster van een café in Geraardsbergen is door de politierechter veroordeeld tot een rijverbod van één maand en een boete van 1.600 euro. De vrouw stapte na een drukke werkdag op de Ronde van Vlaanderen met 2,65 promille in het bloed in de wagen en botste tegen een boom.

“Ze had een hele dag gewerkt, maar ook een zestal biertjes gedronken”, legt haar advocaat uit. “Ze was moe en is in slaap gevallen achter het stuur.” Dat ze dronken was, betwist de advocaat. “De agenten hebben op het formulier aangeduid dat ze dronken was, maar eigenlijk mogen ze dat niet doen. Zij mogen enkel vaststellingen doen van wat ze op dat moment wel en niet kan. Concluderen dat ze dronken is, is een beoordeling en die hoort toe aan de rechter.” De rechter oordeelt dat de vrouw dronken was. Hij legt haar een rijverbod van één maand en een boete van 1.600 euro op. (LDO)

Celstraf, hoge boete en jarenlang rijverbod na 30ste veroordeling

Geflankeerd door drie agenten heeft F.A. een bevestiging van zijn eerdere veroordeling te horen gekregen: een stevige boete, een celstraf en een jarenlang rijverbod.

De man, die al in gevangenis zit, werd door de Halse politierechtbank bij verstek veroordeeld bij zijn dertigste dagvaarding. Hij moest die keer voorkomen voor rijden terwijl het rijbewijs ingetrokken was, iets waarop hij voordien ook al zeven keer betrapt was. Toen liep hij tegen de lamp, omdat hij een snelheidsovertreding beging.

Na deze veroordeling werd hij door politierechtbank van Charleroi nog veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en drie maanden voor een ongeval met vluchtmisdrijf waarbij gewonden vielen. De zaak kwam nu opnieuw voor, omdat de man verzet had aangetekend tegen de veroordeling. Op sympathie moest de man niet rekenen. “Je trekt duidelijk geen lessen uit de voorgaande veroordelingen”, sprak de rechter. Voor de snelheidsovertreding kreeg de man 240 euro boete. Voor het rijden met een ingetrokken rijbewijs kreeg hij een celstraf van twee jaar, een boete van 4.000 euro en een rijverbod van drie jaar. Als hij zijn rijbewijs nog terug zou willen, moet hij eerste slagen voor de vier examens. (TVP)

Associaal rijgedrag op E17: “Ik kwam van de luchthaven terug en was gehaast”

Het asociale rijgedrag van een bestuurder op de E17 in Kruishoutem heeft niet alleen de aandacht van andere bestuurders gewekt, maar ook van de politie. Zij achtervolgden de bestuurder toen hij met een hoge snelheid de autostrade kwam opgereden. “Over een afstand van twee kilometer konden de agenten een snelheid van 180 kilometer per uur meten”, vertelt de procureur in de politierechtbank. “De bestuurder deed ook aan bumperkleven en liet het linker knipperlicht aan staan om voortdurend te kunnen voorbijsteken en anderen aan te manen aan de kant te gaan.”

Niet echt het rijgedrag van een voorbeeldige bestuurder, vindt ook de politierechter. Hij legt de man een boete van 640 euro en een rijverbod van één maand op. De uitleg dat de man op de terugweg was van de luchthaven en gehaast was, kon daar geen verandering meer in brengen. (LDO)