Deze week in de politierechtbank: "Je reed 117 km per uur waar je 50 mocht, probeer een beter excuus te bedenken" JHM - TVR - GBO

06 juli 2018

11u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ook deze week trokken onze regiojournalisten naar de verkeersrechtbanken en stootten er op markante zaken, zoals: J.S. uit Diksmuide die terechtstond voor elf feiten en van zijn vrouw een ultimatum kreeg opgelegd. "O f hij stopt met zijn onnozel gedrag, of ik vertrek met de kleine", verklaarde ze aan de rechter. F. D. (49) uit Lierde werd dan weer met liefst 117 km per uur geflitst waar hij slechts vijftig mocht . Van de rechter kreeg hij de rechter de opdracht "een beter excuus te bedenken."

Met vrouw en baby naar rechtbank om rechter te overtuigen

J.S. uit Diksmuide, die al een fiks strafblad heeft, heeft zich maandag in de rechtbank voor liefst elf feiten tegelijk moeten verantwoorden. Telkens reed hij onder invloed van drugs, alcohol en zonder rijbewijs. De procureur wilde de man definitief ongeschikt verklaren om nog rond te rijden. Maar J.S. had zijn vrouw, hun 15 weken oude kindje en zijn moeder meegebracht. Die mochten het woord nemen. "Ik gaf hem een ultimatum", sprak zijn vrouw. "Of hij stopt met zijn onnozel gedrag, of ik vertrek met de kleine." J.S. zei dat hij tot inkeer was gekomen. "Sinds 26 maart heb ik niet meer gedronken of drugs gebruikt." Daarop beval de politierechter om J.S. door een deskundige te laten onderzoeken. "Je kent je ultimatum, bij je vrouw én hier. Eén glas tafelbier is voor jou te veel." De beklaagde vroeg de procureur nog zijn in beslag genomen auto terug, maar ving bot. "Je hebt niets te vragen. Eerst bewijzen zien", aldus de rechter. Op 5 november komt J.S. opnieuw voor. (JHM)

"Ik was een colonne tractoren aan het inhalen" - "Probeer een beter excuus te bedenken"

F. D. (49) uit het Oost-Vlaamse Lierde stond terecht in de Oudenaardse politierechtbank nadat hij met maar liefst 117 kilometer per uur geflitst werd op de Provincieweg in Herzele, waar maar 50 per uur is toegelaten. "Ik was een colonne tractoren aan het inhalen en ben daarbij de snelheid uit het oog verloren", probeerde de man de feiten wat te verzachten. De politierechter hechtte geen geloof aan dat verhaal. "Er zitten duidelijke foto's in het dossier en daar zijn nergens tractoren op te bespeuren. Probeer de volgende keer een beter excuus te bedenken", klonk het geïrriteerd. Hij legde de man een boete van 560 euro en anderhalve maand rijverbod op. (JHM)

Dame met glühwein te veel op ramt brievenbus

Een dame uit Idegem (Geraardsbergen) stond terecht in de Oudenaardse politierechtbank nadat ze op 12 december vorig jaar met een glas te veel op een brievenbus ramde en vluchtmisdrijf pleegde. "Mijn cliënte was met de trein naar de kerstmarkt in Brussel geweest", schetste haar advocaat de omstandigheden. "Daar heeft ze enkele glühweins gedronken. Jammer genoeg is nog van het station naar huis gereden en reed ze daarbij een brievenbus omver. Uit paniek is ze verder gereden." De politierechter legde haar een boete van 1.280 euro en 16 dagen rijverbod op. (TVR)

Met 2,4 promille tegen verkeerseiland: "Hij heeft zelf de politie gebeld"

J. B., een twintiger uit Geraardsbergen, werd in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 800 euro en anderhalve maand rijverbod nadat hij met maar liefst 2,4 promille alcohol in het bloed een verkeerseiland aanreed in Geraardsbergen. "Hij heeft daarna onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid genomen en zelf de politie gebeld", benadrukte zijn advocaat. "Veel chauffeurs zouden in een dergelijke situatie al snel geneigd zijn om te vluchten, maar dat deed hij dus niet. Hij heeft de kosten aan de wagen van zijn werkgever ook allemaal uit eigen zak betaald." (TVR)

Zeventiger: "Geen geld voor autokeuring"

Een 72-jarige man uit Maasmechelen moest bij de politierechter in Maaseik verschijnen omdat zijn auto al enkele jaren niet gekeurd was. "Financieel heb ik het al een tijdje moeilijk", sprak de man rechtuit. "Ik heb het geld niet om met de wagen naar de keuring te gaan." De rechter had begrip voor de persoonlijke situatie van de zeventiger, maar voegde eraan toe dat hij dan beter de auto thuis laat staan. "Ik heb nu geen auto meer", aldus de beklaagde. De hoofdboete, een bedrag van 320 euro, werd met één jaar uitstel uitgesproken. De gerechtskosten -297 euro- moet de man wel betalen. (GBO)