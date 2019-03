Deze week in de politierechtbank: “Ik reed dronken weg omdat mijn lief te veel met ander danste” jhm - vhs - sdvo

22 maart 2019

10u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een verpleegkundige die te diep in het glas keek en wegreed van een trouwfeest nadat haar man te veel met een andere vrouw had gedanst. Een twintiger die vluchtmisdrijf pleegde, omdat er anders over hem zou worden geroddeld. En de dronken advocaat die zijn “enige vriend” die hij nog heeft, toch mag houden: zijn Jaguar. Ook deze week waren onze regiojournalisten aandachtige toeschouwers in verschillende politierechtbanken.

Schilder betwist positieve alcoholtest: “Het was de verf”

Een 46-jarige schilder uit De Panne wordt misschien definitief rijongeschikt verklaard omdat hij verslaafd zou zijn aan alcohol. Hij moest van de politierechter langsgaan bij een deskundige. De deskundige voerde een haartest uit, waarbij met een plukje haar onderzocht wordt of iemand een alcoholprobleem heeft. Die deskundige verklaarde dat J.B. wel degelijk een probleem had.

“Toen mijn cliënt de resultaten onder ogen kreeg, legde hij meteen een nieuwe haartest af bij datzelfde laboratorium”, sprak zijn advocaat. “En opeens was er geen sprake meer van een alcoholverslaving. Wij hebben een denkpiste: tijdens de eerste haartest kwam hij van zijn werk al schilder. Zijn haren waren de hele dag in contact gekomen met vluchtige stoffen uit de verf. Die hebben de test beïnvloed. Tijdens de tweede haartest was zijn haar net gewassen.” De rechter besloot het zekere voor het onzekere te nemen en beval een derde haartest. J.B. werd overigens vervolgd omdat hij met 3,08 promille in het bloed rondreed. Verderzetting op 17 juni. (JHM)

Mug-verpleegkundige : “Ik reed dronken weg omdat mijn vriend te veel met een ander had gedanst”

Ja, ze was dronken in haar wagen gestapt na een trouwfeest, maar dat had een reden, betoogde een vrouw uit Diksmuide deze week voor de politierechter. Eigenlijk had haar vriend chauffeur moeten zijn, maar die had “te veel met een andere vrouw gedanst”. “Daarom reed ik zelf weg.”



De vrouw, een verpleegkundige, reed echter in dezelfde straat al tegen een middengeleider, boompje en paal. Daarop belde ze vrienden om haar op te pikken, nog voor de politie arriveerde, en pleegde dus vluchtmisdrijf. Opvallend: de vrouw rijdt ook met de mugwagen. Daarom kreeg ze geen alcoholslot opgelegd. Ze moet wel 2.000 euro boete betalen, kreeg 16 uren rijverbod en een verplichte verkeerscursus. (JHM)

Twintiger overnacht bij zus, maar kruipt toch dronken achter het stuur na ruzie met schoonbroer

Een 29-jarige man uit Bissegem (Kortrijk) moet voor één jaar een alcoholslot in zijn wagen installeren nadat hij onder invloed van alcohol over een rotonde reed en in een voortuin belandde in het West-Vlaamse Dentergem. D.D. (29) verloor op 26 augustus 2018 rond 2 uur de controle over zijn stuur in de Deinzestraat in Dentergem. Hij reed over een rotonde en kwam uiteindelijk tot stilstand in de haag van een voortuin. De man raakte niet gewond, maar hij had wel 2,28 promille alcohol in zijn bloed. “Hij was een avondje naar zijn zus en schoonbroer geweest”, pleitte zijn advocate op dinsdag in de Brugse politierechtbank.



“Hij dronk wat bier en zou aanvankelijk blijven slapen. Hij kreeg echter ruzie met zijn schoonbroer en is dan maar naar huis vertrokken. Dronken was hij echter niet. Mijn cliënt was zo emotioneel dat hij de controle verloor.” De politierechter legde D.D. twee maanden rijverbod op en 1.600 euro boete, waarvan de helft effectief. De man moet ook voor een jaar een alcoholslot installeren in zijn wagen. (SDVO)

Dronken militair wordt thuis afgezet na feestje, maar rijdt toch terug om gsm op te halen

Een militair uit Torhout heeft in de Brugse politierechtbank twee maanden rijverbod gekregen omdat hij vorige zomer onder invloed van alcohol in de gracht belandde. De man ontsnapte wel aan een alcoholslot. De Torhoutenaar werd op 26 augustus na een feestje thuis afgezet door vrienden. Daar ontdekte de militair dat hij zijn gsm vergeten was. “Hij maakte de fout om weer in zijn wagen te kruipen en terug te rijden naar het feestje”, pleitte zijn advocaat voor de Brugse politierechter. De man verloor de controle over zijn stuur en belandde in de gracht. De ademanalyse wees uit dat hij liefst 3,01 promille alcohol in zijn bloed had. Het openbaar ministerie vroeg de rechter de militair een alcoholslot op te leggen, maar daar ging hij niet op in. “Uw blanco strafblad is uw redding”, waarschuwde hij de beklaagde. De man moet wel twee maanden rijverbod uitzweten en een geldboete van 1.600 euro betalen. (SDVO)

Advocaat mag van rechter “enige vriend” dan toch houden: zijn Jaguar

Een advocaat uit het West-Vlaamse Zwevezele mag zijn Jaguar dan toch houden. De politierechter in beroep deed de verbeurdverklaring van de wagen gisteren teniet. De raadsman hield vorige maand nog een vurig pleidooi om zijn Jaguar te mogen behouden. “Het is de enige vriend die ik nog heb. Neem me die niet af”, smeekte hij de rechter. De man moet wél nog steeds voor drie jaar een alcoholslot installeren in z’n wagen én eerst nog zes maanden rijverbod uitzweten.

Op 11 januari botste hij tegen een geparkeerde wagen in Oostkamp. De vijftiger bleek 2,58 promille in z’n bloed te hebben. Op 23 augustus werd hij opnieuw betrapt met 2,37 promille. (SDVO)

Vrouw rijdt met dodelijk alcoholpromillage in het bloed: bijna 5 promille

Een vrouw die langs het Jaagpad in Harelbeke verschillende keren met haar wagen tegen een paaltje reed, mag van de politierechter in Kortrijk drie maanden niet meer rijden. Ze had bijna 5 promille alcohol in het bloed, een dodelijke hoeveelheid. Ze moet ook een boete van ruim 1.300 euro betalen.

De politie kwam ter plaatse na een oproep van een getuige, maar H. inmiddels gevlucht. Aan de hand van haar nummerplaat werd de vrouw nog opgespoord. H. bleek zwaar geïntoxiceerd te zijn: ze liet maar liefst bijna vijf promille alcohol in het bloed optekenen, een dodelijke hoeveelheid.

“Mijn cliënte had 35 jaar lang een relatie met een tirannieke man”, sprak haar advocate in de politierechtbank. “Hij maakte haar psychisch kapot. Toen ze eindelijk kon ontsnappen, probeerde ze een nieuw leven op te bouwen en begon ze een relatie met een andere man. Die bleek echter enkel uit op haar geld. Die nieuwe klap was haar teveel en dat is de reden waarom ze die bewuste dag een fles wijn had uitgedronken. Slim was dat niet, want mijn cliënte weet van zichzelf dat ze eigenlijk niet goed alcohol verdraagt.” Omdat de vrouw in 2012 ook al eens veroordeeld was voor een ongeval met vluchtmisdrijf, kon de politierechter niet anders dan haar zwaarder te straffen dan normaal. Drie maanden rijverbod en 1.325 euro boete was het verdict. Als de vrouw op termijn haar rijbewijs wil terugkrijgen, moet ze eerst een geneeskundig en psychologisch onderzoek doorstaan. (VHS)

Twintiger haat geroddel dus pleegt hij vluchtmisdrijf

Een 22-jarige man uit Adinkerke heeft de politierechter wel een erg opmerkelijke reden gegeven om te verklaren waarom hij vorig jaar na een ongeval wegvluchtte. B.P. reed met 1.80 promille tegen een geparkeerde wagen, maar reed daarna snel weg. “Waarom ik dat deed? Omdat ik gekend ben in Adinkerke en ik vreesde dat ze anders over mij zouden beginnen roddelen.” De politierechter begreep dat hoegenaamd niet. “En als ze zouden weten dat u vluchtmisdrijf pleegde, dan zouden ze niet roddelen over u?” B.P. kreeg in totaal 4.000 euro boete, 2.200 euro met uitstel en 33 dagen rijverbod. Hij moet ook een verkeerscursus volgen. (JHM)