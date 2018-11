Deze week in de politierechtbank. "Ik kan haar moeilijk bloemen geven. Voor hetzelfde geld rijdt ze scoutsleidster dood op weg naar een fuif” HA

02 november 2018

11u26

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1 Ook deze week hebben onze regiojournalisten bij de politierechtbanken postgevat waar ze op frappante zaken stootten, zoals een jongeman uit Dendermonde die van politierechter Peter D’hondt twee boeken moet lezen nadat hij vluchtmisdrijf pleegde. Een dronken advocaat die na een verkeersongeval in Oostkamp de benen nam, moet drie jaar een alcoholslot installeren in z’n wagen. “ Zijn vriendin had hun relatie totaal onverwacht verbroken. Hij trachtte zich beter te voelen door alcohol te drinken”, verdedigde de advocaat zijn cliënt.

Beklaagde moet boeken lezen als probatievoorwaarde

Politierechter Peter D’hondt heeft een opmerkelijke straf uitgesproken voor een jongeman uit Dendermonde die vorig jaar een ongeval veroorzaakte met de firmawagen van zijn vader en vervolgens de benen nam. Eran D. moet van de rechter twee boeken lezen: ‘Angst en Stress’ van Walter De Pauw en ‘Tonio’ van A.F.T. Van Der Heijden.

Het ongeluk gebeurde toen de student psychologie een inhaalmanoeuvre aan het uitvoeren was. “Ik was een ander voertuig aan het inhalen, toen ik plots een tegenligger zag afkomen. Ik voegde te snel in en raakte de auto achter mij, nadien reed ik weg in paniek”, bekende D. deze week in de rechtbank. De jongeman had op dat moment nog geen twee jaar zijn rijbewijs en wist niet wat hij moest doen. Uiteindelijk gaf hij zich toch aan bij de politie.

Politierechter Peter D’hondt was bijzonder mild en gaf de student een geldboete van 1.800 euro, waarvan 1.200 euro onder probatievoorwaarden. Die houden in dat de jongeman de twee boeken moet lezen. Het is niet de eerste keer dat D’hondt lectuur oplegt als straf. In 2012 moest ook een 30-jarige man ‘Tonio’ ter hand nemen, een turf van 632 bladzijden waarin A.F.T. Van Der Heijden de pijn beschrijft wanneer hij zijn enige zoon verliest bij een verkeersongeluk.

“Azijn drinken om alcohol te verbergen”

Ook E. D. R. uit Moerbeke mocht het deze week gaan uitleggen in de politierechtbank van Oudenaarde. De man veroorzaakte op 27 november vorig jaar in beschonken toestand een ongeval en vluchtte daarna naar het restaurant waar hij werkte, zo’n 100 meter verderop. In het restaurant raadde zijn chef hem aan om azijn te drinken, om zo de alcohol te maskeren. Dat beviel hem echter slecht, waardoor de man niet veel later lag over te geven. De politierechter nam de zaak in beraad en zal op 14 november een vonnis vellen.

“Twee whisky-cola’s om te bekomen”

Een automobiliste die vorig jaar onder invloed enkele paaltjes ramde in de Nieuwstraat in Rode en vervolgens vluchtmisdrijf pleegde, heeft de politierechtbank verlaten met een werkstraf.

J.L. reed op 1 februari omstreeks 3 uur ‘s ochtends terug naar huis na een bezoek aan een vriendin. In de Nieuwstraat raakte ze enkele paaltjes. Volgens haar advocate kwam dit doordat ze afgeleid was. “Het was een emotionele avond geweest”, klonk het. “Haar dochtertje was net opgenomen in het ziekenhuis. Onderweg naar huis huilde ze, en daarom wilde ze een zakdoek nemen uit haar handtas. Zo week ze af van de weg. De bedoeling was om daags nadien de verzekering in te schakelen.”

De politie stond echter twee uur later al voor de deur, waarna bleek dat de vrouw 1,95 promille alcohol in haar bloed had. “Om te bekomen had ze twee whisky-cola’s gedronken”, aldus nog haar advocate, die om een geldboete met opschorting vroeg. Maar daar ging Dina Van Laethem, rechter bij de politierechtbank van Halle-Vilvoorde, niet op in. “Ik kan haar moeilijk bloemen geven”, klonk het. “Voor hetzelfde geld rijdt ze een scoutsleidster dood op weg naar een fuif. Waar staan we dan?”

J.L. kreeg een werkstraf van 46 uur en een rijverbod van 45 dagen.

Advocaat pleegt vluchtmisdrijf: Jaguar kwijt en drie jaar alcoholslot

Een advocaat uit Zwevezele moet drie jaar een alcoholslot installeren in z’n wagen, nadat hij begin dit jaar in dronken toestand vluchtmisdrijf pleegde na een ongeval in Oostkamp. Afgelopen zomer werd de man nog een tweede keer betrapt.

De vijftiger botste op 11 januari tegen een geparkeerde wagen langs de Kortrijksestraat in Oostkamp. Hij vluchtte weg, maar de politie kon hem even later thuis aantreffen. De raadsman had 2,58 promille alcohol in het bloed. “Zijn vriendin had hun relatie totaal onverwacht verbroken”, pleitte zijn advocate. “Hij trachtte zich beter te voelen door alcohol te drinken, met alle gevolgen vandien.” De advocaat bood in een brief aan de rechtbank zijn verontschuldigingen aan en schreef dat dergelijke feiten nooit meer zouden gebeuren. Op 23 augustus werd hij echter opnieuw betrapt. Een ademanalyse wees uit dat de man opnieuw 2,37 promille in zijn bloed had.

“Advocaten weten beter dan wie ook wat de verkeersregels zijn”, redeneerde de Brugse politierechter Peter Vandamme. “Wij doen hier niet aan klassenjustitie.” Door een nieuwe wet was de politierechter verplicht om de advocaat voor de laatste feiten voor minstens drie jaar een alcoholslot op te leggen. Hij gaf hem ook 6 maanden rijverbod en 3.200 euro boete. Voor de eerste feiten werd hij bijkomend nog eens veroordeeld tot 6 maanden rijverbod en meer dan 6.000 euro boete. In 2010 en 2011 werd de advocaat al eens veroordeeld voor het rijden onder invloed. De politierechter verklaarde dan ook zijn Jaguar verbeurd.

“Als hij begon met drinken, kon hij niet meer stoppen”

De 42-jarige L. D. moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij in dronken toestand met zijn wagen tegen een boom was geknald in Ronse. De man had maar liefst 2,48 promille alcohol in zijn bloed en was daarbij ook niet aan zijn proefstuk toe. “Hij heeft er zijn nodige lessen uit getrokken en liet zich intussen ook behandelen”, benadrukte zijn advocaat. “Hij had een atypisch alcoholprobleem. Het is niet zo dat hij elke dag alcohol nodig had. Maar eens hij begon met drinken, kon hij niet meer stoppen.”

De politierechter legde de man een geldboete van 1.800 euro en 53 dagen rijverbod op. Als hij daarna zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst zien te slagen in medische en psychologische proeven.