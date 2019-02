Deze week in de politierechtbank: hardleerse Bruggeling met liefst 3,13 promille van de weg geplukt: “Volgende keer is het een gevangenisstraf” HA

22 februari 2019

10u00 0 Een Bruggeling met liefst 3,13 promille die van de weg wordt geplukt . Een priester die de politie op het spoor brengt van een gevluchte bestuurder na een ongeval. En een huisarts die zich naar een flauwgevallen patiënte snelt, maar daarbij dubbel zo snel rijdt als toegelaten in een zone 50. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Politierechter legt bestuurder met liefdesverdriet 6 maanden cel op nadat hij reed onder invloed

Een 37-jarige man uit Koekelare heeft in de Brugse politierechtbank 6 maanden cel gekregen voor dronken rijden. Nick S. zwalpte op 17 september 2018 met zijn kampeerwagen over de weg, nadat zijn vrouw naar eigen zeggen was getrokken met de buurman.

Bestuurders op de Torhoutbaan in Ichtegem zagen Nick S. ‘s avonds over de weg zwalpen met zijn kampeerwagen Ford. Ze verwittigden de politie, die vaststelde dat S. liefst 2,85 promille alcohol in z’n bloed had. De man zei dat hij in de drank was gevlogen, nadat hij ontdekt had dat z’n vrouw hem had bedrogen. “Ze is ervandoor met de buurman”, herhaalde de man deze week nog eens in de Brugse politierechtbank.

Rechter Peter Vandamme hechtte echter weinig belang aan dat verhaal. Nick S. werd immers in 2008, 2012 en 2014 al veroordeeld voor rijden onder invloed. Op 11 juni vorig jaar kreeg hij voor dezelfde feiten een voorwaardelijke straf in de politierechtbank van Veurne. “Volgens mijn collega had je beloofd om je aan de regels te houden voortaan. Maar drie maanden later is het weer van dat.”

De politierechter legde Nick S. 6 maanden cel op, 4.800 euro boete en 1 jaar rijverbod. Hij verplichtte hem ook om voor 3 jaar een alcoholslot te installeren in z’n wagen en verklaarde de kampeerwagen van S. verbeurd.

Bestuurder parkeert op voorbehouden plaats voor mindervaliden

De auto parkeren om de jaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem te bezoeken, doe je best niet om het even waar. Een veertiger uit Erpe-Mere stationeerde op een tijdelijke parkeerplaats voor mindervaliden en mocht het komen uitleggen in de politierechtbank.

“Ik had het niet gezien”, was de uitleg van de man. “Ik ben achteraf zelfs nog teruggekeerd om de situatie te bekijken, maar de tijdelijke parkeerplaats was al weg.” De man had nochtans kunnen vermijden om voor de rechter te moeten verschijnen. “U heeft de boete van de politie niet betaald en u ging ook niet in op de minnelijke schikking die het parket heeft voorgesteld. Dan moet u maar op de blaren zitten”, zei politierechter Pieter De Meyer.

Hij veroordeelde de man tot een boete van 200 euro en een rijverbod van acht dagen.

Moeder brengt haar zoon terug naar plek van ongeval, nadat hij wegvluchtte

Een 34-jarige man uit Oudenburg is in de Brugse politierechtbank ontsnapt aan een veroordeling voor vluchtmisdrijf… dankzij zijn moeder. De vrouw bracht hem vorig jaar terug naar de plaats waar hij net voordien onder invloed een ongeval had veroorzaakt en was weggevlucht.

Kevin G. werd in het verleden al vier keer veroordeeld voor rijden onder invloed. Toch had hij op 28 augustus vorig jaar z’n lesje nog niet geleerd.

In Oudenburg reed hij die dag rond 20.45 uur een aanhangwagen aan. Door de klap belandde deze tegen de gevel van een woning. G. vluchtte weg. Zijn moeder bracht hem uiteindelijk terug naar de plek van het ongeval, waar de politie net was toegekomen. Die stelde vast dat de dertiger 2 promille in z’n bloed had. Door het optreden van z’n moeder ontsnapte de man aan een vervolging voor vluchtmisdrijf.

Deze week moest hij zich in de Brugse politierechtbank wél opnieuw verantwoorden voor sturen onder invloed. “Mijn vriendin was van me weg en ik was die avond enkele pintjes gaan drinken bij m’n vader”, vertelde hij. “Ik bedacht dat m’n wagen verkeerd geparkeerd stond en ben hem gaan verzetten. Op dat moment is het ongeval gebeurd.”

Volgens zijn advocaat betaalde G. intussen de schade van de slachtoffers af. De politierechter legde de dertiger drie maanden rijverbod op en 3.200 euro boete. Hij moet ook voor drie jaar lang een alcoholslot installeren in z’n wagen.

Benelux-autoverkoper van het jaar weer veroordeeld voor rijden onder invloed

Een 28-jarige man uit Zwevegem die in het verleden al twee keer werd veroordeeld voor rijden onder invloed, stond nu voor dezelfde reden opnieuw voor de politierechter. De succesvolle autoverkoper werd veroordeeld tot 45 dagen rijverbod en een fikse boete.

R. werd op 15 augustus 2017 in Kortrijk betrapt, toen hij met een glas te veel op toch met de auto reed. Een pijnlijke uitschuiver, want in 2011 was de man al twee keer voor dezelfde reden veroordeeld waardoor zijn straf nu veel zwaarder is.

“Mijn cliënt werkte destijds in de horeca en dat heeft hem toen die twee veroordelingen opgeleverd”, sprak zijn advocaat. “Sindsdien is hij verstandiger geworden. Omdat het te veel van hem vergde en het nachtleven hem almaar zwaarder viel, heeft hij de horeca na zes jaar vaarwel gezegd. Hij werkt nu al een tijd als autoverkoper in de Kortrijkse regio. Met succes, want vrij recent werd hij uitgeroepen tot Benelux-verkoper van het jaar.” De advocaat vroeg de rechter om mild te zijn bij de nieuwe misstap van zijn cliënt.

Zijn intoxicatie leverde R. niettemin een rijverbod op van drie maanden (waarvan 45 dagen met uitstel) en een boete van 1.600 euro. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. De rechter legde hem ook medische en psychologische testen op.

Bestuurder tekent liefst 3,13 promille op: “Volgende keer is het een gevangenisstraf”

Een 43-jarige Bruggeling moet een jaar een alcoholslot in zijn wagen gebruiken, omdat hij vorig jaar liefst 3,13 promille liet optekenen bij een ademanalyse. Voor Kris C. is het al zijn derde veroordeling voor rijden onder invloed. “De volgende keer dat je hier staat, is het een gevangenisstraf.”

Politierechter Peter Vandamme spelde Kris C. deze week flink de les. Ook in 1999 en 2005 werd de veertiger veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol.

Op 23 september vorig jaar zagen bestuurders hem in Zedelgem over de weg zwalpen met zijn Fiat. Ze belden de politie op, die C. onderwierpen aan een ademtest. Die wees uit dat hij liefst 3,13 promille op had. Voor de gemiddelde man komt dat overeen met 15 à 20 glazen bier. Een reden voor zijn overmatige drankgebruik gaf C. niet op.

Hij moet 3 maanden rijverbod uitzweten en voor 1 jaar een alcoholslot installeren in z’n wagen. De politierechter legde de Bruggeling ook een boete van 1.600 euro op.

Huisarts raasde met 101 km/u door bebouwde kom, maar is nu vrijgesproken

Een 52-jarige huisarts uit Kortemark die in de bebouwde kom geflitst was met 101 km/u is vrijgesproken.

Op 27 juli vorig jaar kreeg de dokter telefoon van één van zijn patiënten. De vrouw zei dat ze last had van hypoglycemie, een plotse felle daling van haar bloedsuikerspiegel. Tijdens het korte gesprek hoorde de huisarts plots een luide bonk - de patiënte was flauwgevallen. Hij racete naar haar toe en reed daarbij dus dubbel zo snel als toegelaten in een zone 50. Daarna moest hij ook nog inbreken in haar woonst, om de patiënte weer bij haar positieven te kunnen brengen en medische zorgen toe te dienen.

De politierechter in Veurne noemde de zaak “een schoolvoorbeeld van overmacht” en gaf de huisarts geen straf.

45 dagen rijverbod door getuigenis van ‘meneer pastoor’

Een man uit Zulte die tegen een geparkeerd voertuig reed en daarna vluchtmisdrijf pleegde, is daar niet ongestraft mee weggekomen dankzij de getuigenis van een priester. Die zag hoe F.D. op een parking aan de Koekoekstraat in Sint-Eloois-Vijver de botsing veroorzaakte en daarna wegreed.

De priester noteerde de nummerplaat van de vluchtende bestuurder en lichtte de politie in. “Mijn cliënt erkent de aanrijding en het vluchtmisdrijf”, zei z’n advocaat in de politierechtbank. “Wie zijn wij trouwens om te twijfelen aan de woorden van meneer pastoor?”

De rechter gaf de Zultenaar een rijverbod van 45 dagen en een effectieve boete van 1.360 euro.

Opnieuw onder invloed betrapt na eerdere verkeerscursus: 32 weekends rijverbod

Een 25-jarige vrouw uit Diksmuide moet liefst 32 weekends haar rijbewijs inleveren nadat ze voor de tweede keer in twee jaar tijd betrapt werd op rijden onder invloed.

E.P. volgde in 2016 een verkeerscursus, maar werd opnieuw betrapt onder invloed op 18 augustus 2018. Toen was de jonge vrouw met haar GSM in de wagen aan het prutsen na een nachtje uitgaan. Ze verloor de controle over haar stuur en kwam tegen de gevel van een woning in Houthulst terecht. Ze bleek 1.45 promille in haar bloed te hebben. “En dat nadat je al eens een verkeerscursus volgde. Daar heb je toch geleerd over rijden in de wagen met alcohol op?”

De politierechter veroordeelde E.P. tot 3.200 euro boete, de helft met uitstel, en 65 dagen rijverbod. Omdat de vrouw ervoor koos die in de weekends te laten vallen, zodat ze op haar werk zou raken, werd toegestaan dat het rijverbod uitgevoerd wordt tijdens het weekend. Dat komt dan neer op 32 weekends.

Beschonken bestuurster rijdt fietspad op, voorbijrijdende combi kan er niet naast kijken

De uitbaatster van een restaurant in Koksijde moet een verkeerscursus volgen van de politierechter nadat ze onder invloed met haar wagen het fietspad was opgereden.

Op 8 augustus vorig jaar reed S. met haar wagen op het fietspad in Koksijde. En dat viel een voorbijrijdende politiecombi natuurlijk op. De vrouw blies 1,95 promille, maar had naar eigen zeggen niet zo veel gedronken. “Het komt vooral door mijn gestel. Daardoor blaas ik snel positief”, verdedigde S. zich.

De politierechter dacht er het zijne van. “Aan je gestel zal het wel niet liggen, maar eerder aan het feit dat je te snel gedronken had. Maar vragen over een gestel zijn net als vragen over de leeftijd bij een vrouw, geheim zeker,” grapte de rechter. S. liet zich niet uit haar lood slaan. “Ik heb weinig geheimen”, antwoordde ze.

