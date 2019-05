Deze week in de politierechtbank: gemeentearbeider krijgt alcoholslot op het werk JHM - MMB - VHS - TVP

31 mei 2019

17u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een lichte vrachtwagen van de kustgemeente De Panne krijgt een alcoholslot. Dat is de uitkomst van het proces tegen een gemeentearbeider die opnieuw terecht stond wegens rijden onder invloed. In Beernem belandde een commissaris van de federale gerechtelijke politie met zijn wagen in de gracht. Hij bleek 3,59 promille in het bloed, of omgerekend zo’n 20 pinten. Of een verslaafde Deerlijkenaar ooit nog zijn rijbewijs terugkrijgt, is uiterst twijfelachtig. Na vier eerdere veroordelingen werd de man al levenslang rijongeschikt verklaard, maar toch bleef hij verderrijden en werd zo opnieuw betrapt: dit keer met 3,5 promille alcohol in het bloed. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

De gemeente De Panne moet een alcoholslot laten plaatsen in een lichte vrachtauto die dagelijks bestuurd wordt door één van haar arbeiders. De 52-jarige P.S. stond terecht in de politierechtbank nadat hij opnieuw betrapt werd op rijden onder invloed. Hij legde een ademtest af van 2,21 promille. Omdat het niet de eerste keer was, wilde de politierechter hem een alcoholslot opleggen. Alleen: de man is dagelijks op de baan met een vrachtwagen van de gemeente.

Wat De Panne er zelf over denkt? “Eigenlijk willen ze dat niet bij de gemeente, maar als het verplicht wordt, houden ze het niet tegen. Het is wel zo dat er ook nog anderen met die vrachtwagen kunnen rijden.”

De politierechter heeft de gemeentearbeider nu verplicht om een jaar lang met een alcoholslot rond te rijden. Dat kost 4.000 euro en die moet hij zelf betalen. P.S. kreeg ook een boete van 3.200 euro, waarvan 2.000 met uitstel. (JHM)

Commissaris belandt met auto in gracht: 3,59 promille alcohol

Een 57-jarige politieman moet zich voor de rechtbank verantwoorden omdat hij met 3,59 promille alcohol in zijn bloed - omgerekend zo’n 20 pinten - in de gracht belandde met zijn wagen. “Ik drink nu geen alcohol meer”, verklaarde de commissaris, die bij de federale gerechtelijke politie werkt.



Het ongeval gebeurde toen hij in juli de oprit van zijn ex-partner wou oprijden in Beernem en bij een klein manoeuvre de duik in de gracht maakte. In 2013 werd de man al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. Zijn advocaat vroeg desondanks toch enige mildheid. “Mijn cliënt heeft het momenteel financieel en sociaal niet onder de markt”, pleitte hij. Hij vroeg een opschorting van straf, wat betekent dat de commissaris schuldig wordt bevonden, maar geen straf krijgt. Een vraag waar de politierechter niet meteen op lijkt in te willen gaan: “Hoe moet ik uitleggen aan een gewone burger dat ik u niet zou straffen? Al apprecieer ik het wel dat u uw problemen aanpakt.”

De commissaris kreeg het laatste woord en verklaarde dat hij na het ongeval twee maanden buiten strijd was en geen druppel alcohol meer drinkt. Vonnis op 19 juni. (MMB)

Levenslang rijongeschikt, maar alcoholverslaafde man blijft onverstoord verder rijden

Peter H., een man met een hogere opleiding uit Deerlijk, heeft van de politierechter vijf jaar rijverbod gekregen omdat hij nog maar eens betrapt werd op rijden onder invloed. Eerder was de man om dezelfde reden ook al levenslang rijongeschikt verklaard. Een probleem, want H. heeft een commerciële job en moet veel de baan op.

De politie betrapte de Deerlijkenaar op 4 oktober 2017 in Desselgem. Bij controle bleek de man stomdronken: hij liet maar liefst 3,5 promille alcohol in het bloed optekenen. Peter H. moest onmiddellijk zijn rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen. Maar de man wist toen al dat het daar niet bij zou blijven. Eerder was H. immers al vier keer veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol. Zijn verslaving leidde er ook al toe dat de politierechter de man levenslang rijongeschikt had verklaard, na onderzoek door een deskundige. Toch bleef H. dus rijden, alsof er niks aan de hand was. De politierechter veroordeelde hem nu tot zes maanden voorwaardelijke celstraf, vijf jaar rijverbod en een boete van 4.800 euro. De kans is klein dat Peter H. ooit zijn rijbewijs zal terugkrijgen. Hij moet eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als praktisch rijexamen. Hij moet ook geneeskundige en psychologische proeven afleggen. (VHS)

Meer dan 40 km/u te snel met gehuurde Porsche

Een vrouw kwam deze week goed weg voor de Halse politierechtbank nadat ze op 11 februari vorig jaar met hoge snelheid werd geflitst in Dilbeek. Zelf zegt ze de overtreding niet begaan te hebben, maar wel een man die intussen haar ex-vriend is.



De gehuurde Porsche die op naam van de beklaagde stond werd vorig jaar aan 91 kilometer per uur geflitst waar maar vijftig is toegelaten. De vrouw gaf aan haar niet te herinneren dat zij met die wagen heeft gereden en dat haar ex-vriend de Porsche gehuurd zou hebben op haar naam. De advocaat gaf aan dat de vrouw ondanks haar job het financieel niet breed heeft en in collectieve schuldbemiddeling zit. Door dat laatste kon de rechter onder de minimumboete gaan: veertig euro en een rijverbod van vijftien dagen. (TVP)

Rechter ziet verband tussen oudere leeftijd en vluchtmisdrijf

“De zoveelste ouderling uit de jaren dertig of veertig die hier terecht staat voor een ongeval met vluchtmisdrijf. Ik zou moeten beginnen met statistieken bij te houden in Excel.” Voor de Halse politierechtbank verscheen opnieuw een oudere man die terecht stond voor een ongeval met vluchtmisdrijf.

Het ongeval gebeurde op 23 april vorig jaar in Schepdaal. De beklaagde was met zijn vrouw gaan wandelen en nam nadien terug de wagen die langs de weg geparkeerd stond.



Bij het verlaten van de parkeerplaats zou hij volgens een getuige een andere geparkeerde wagen hebben aangereden. Volgens het dossier is er wel degelijk sprake van onder meer verschillende krassen, maar een verband met een mogelijke botsing zou niet bewezen zijn volgens de advocaat. Die haalde ook aan dat zijn cliënt al vijftig jaar zijn rijbewijs heeft zonder ook maar een ongeval of veroordeling.

De rechter antwoordde dat ze een opschorting kon geven voor het vluchtmisdrijf indien de man dit voor haar zou bekennen, maar die bleef ontkennen. De man kreeg uiteindelijk een boete van 160 euro voor het ongeval, maar werd op basis van twijfel vrijgesproken voor het vluchtmisdrijf. (TVP)

66-jarige man krijgt rijverbod en negeert dat meteen

Christian D., een man van 66 jaar uit Kortrijk, was allesbehalve tevreden toen hij op 7 januari van dit jaar kort na middernacht staande werd gehouden door de politie.



Die hield een controleactie en keek onder meer uit naar bestuurders die onder invloed reden. D. was in dat geval. De man legde een positieve ademtest af en moest zijn bromfiets zes uur aan de kant laten staan. De Kortrijkzaan liet de politie duidelijk merken dat hij de maatregel maar matig kon appreciëren. Toen de politie weer weg was, besloot hij om toch weer z’n bromfiets te nemen.



Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe de man vrolijk weer wegrijdt. Niet voor lang echter, want al snel werd hij opnieuw aan de kant gezet. Dit keer moest hij z’n rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. Het leverde hem in de politierechtbank een rijverbod op van 3,5 maanden (weliswaar bijna alles met uitstel) en een effectieve boete van 1.600 euro. (VHS)

Zwaardere straf voor cafébaas die rijverbod aan zijn laars lapt

Gregory V. (30) uit het West-Vlaamse Koolskamp (Ardooie) mag van de politierechter vier maanden niet met de auto rijden. Hij krijgt die straf omdat hij een eerder rijverbod niet had gerespecteerd. Zijn wagen was ook niet gekeurd of verzekerd.

V., die in Roeselare een café uitbaat, werd op 28 augustus 2018 tegen gehouden door de politie op de Provinciebaan in Ledegem. De man kon geen rijbewijs voorleggen, want in februari was hij veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden wegens rijden onder invloed en dat rijverbod liep toen nog. “Ik weet dat ik niet mag rijden, maar liet me toch overhalen door mijn vriendin”, gaf V. eerlijk toe. De rechter kon daar niet om lachen. “Als u een rijverbod niet naleeft, is dat een gebrek aan respect voor de uitspraak van de rechtbank. We kunnen alleen maar gissen hoeveel keer u in die periode wel achter het stuur gekropen bent.”

Gregory V., die in het verleden al enkele keren veroordeeld werd voor rijden onder invloed, kreeg een nieuw rijverbod van zes maanden, waarvan twee met uitstel. Hij moet ook 3.120 euro boete betalen. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst weer slagen voor het theoretisch en het praktisch rijexamen. Daarnaast moet hij ook slagen voor medische en psychologische onderzoeken. (VHS)