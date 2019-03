Deze week in de politierechtbank. Dronken man zwalpt over de weg uit liefdesverdriet: "Ze is ervandoor met de buurman" BVDH - JDG - SDVO - LSI

01 maart 2019

10u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een dertiger die met 2,85 promille alcohol over de weg in het West-Vlaamse Ichtegem zwalpte en dat deed uit liefdesverdriet. Een advocaat van een 23-jarige man die ondanks de 2,8 promille alcohol in het bloed (zo’n dertien pinten) de kwalificatie ‘dronkenschap’ in twijfel trok. En een haast ongeziene situatie in de rechtbank in Hasselt waar de rechter vol bewondering zag hoe beide partijen het drama van een dodelijk ongeval samen verwerkten. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Dronken bestuurder met liefdesverdriet krijgt 6 maanden cel na vierde veroordeling

Een 37-jarige man uit Koekelare heeft in de Brugse politierechtbank 6 maanden cel gekregen voor het rijden onder invloed van alcohol. Bestuurders op de Torhoutbaan in Ichtegem zagen Nick S. (37) op 16 september vorig jaar even voor 23 uur over de weg zwalpen met zijn kampeerwagen Ford. Ze belden de politie en die stelde vast dat S. liefst 2,85 promille alcohol in z’n bloed had. De man verklaarde dat hij had gedronken omdat hij had ontdekt dat zijn vrouw hem had bedrogen. “Ze is ervandoor met de buurman”, herhaalde de man nog eens in de Brugse politierechtbank.



Nick S. werd in 2008, 2012 en 2014 ook al veroordeeld voor rijden onder invloed. De politierechter legde Nick S. 6 maanden cel op, 4.800 euro boete en een jaar rijverbod. Hij verplichtte hem ook om voor drie jaar een alcoholslot te installeren in z’n wagen en verklaarde de kampeerwagen verbeurd. (SDVO)

Weduwnaar vraagt lichte straf voor chauffeur dodelijk ongeval: “Ik kreeg zelfs kerstkaartje van hem”

Hasselaar Eddy Motmans heeft de Hasseltse politierechter gevraagd om een 21-jarige chauffeur niet te zwaar te straffen voor diens betrokkenheid bij het dodelijk ongeval van zijn vrouw Anny. “Ik heb alle begrip voor die jongen, vandaag de dag moet je heel veel geluk hebben in het verkeer”, aldus Eddy.

Op 3 oktober 2017 was Anny Schouterden (62) betrokken bij een zwaar verkeersongeval, waarbij zij zeer ongelukkig ten val kwam. Vier dagen later overleed ze aan haar verwondingen. Het was een ‘stom ongeval’. De jonge chauffeur uit Zonhoven was verblind door de laagstaande zon - er was geen sprake van intoxicatie of overdreven snelheid - en gaf bij het afslaan geen voorrang.

In december nam de twintiger via de sociale dienst contact op met Anny’s echtgenoot Eddy. “Ik werd uitgenodigd voor een gesprek en besloot daarop in te gaan. Ik ben niet haatdragend en met ruzie kom je nergens. De situatie met de zon waarin die jongen terechtkwam, zou ik zelf niet willen meemaken. Hij vertelde mij welke ambities hij op professioneel gebied heeft en wie ben ik om een rijverbod te vragen? Met Kerstmis stuurde hij zelfs een kaartje waarop hij schreef dat hij het nog steeds moeilijk heeft. Ik vind het mooi dat hij het zo aanpakte.”

Iedereen in de politierechtbank was uiteindelijk akkoord met een opschorting van de straf. “Ik heb deze aanpak nog nooit meegemaakt, het is een voorbeeld voor velen”, zegt raadsman Tom Van Overbeke. De politierechter in Hasselt reageerde ook vol bewondering op hoe beide partijen het drama samen verwerkten. “In 95 procent van de gevallen gaat het er heel anders aan toe tussen partijen, maar hier hebben dader en slachtoffer elkaar gevonden”, aldus de politierechter Paul Geukens. (BVDH)

“Ook profvoetballers moeten stoppen voor het rood”

Profvoetballer Aristote Nkaka (22) heeft in de Brugse politierechtbank 15 dagen rijverbod gekregen omdat hij een rood licht negeerde. De feiten speelden zich op 15 mei vorig jaar af op een kruispunt in Oostende. Nkaka reed er even na 23 uur met zijn Ford Kuga door het rode licht, dat al 27 seconden op rood stond. Naast het rijverbod legde politierechter Peter Vandamme de voetballer ook een boete van 400 euro op, waarvan hij de helft effectief moet betalen. “Ook profvoetballers moeten stoppen voor het rode licht”, sneerde hij. Kort na zijn overtreding werd Nkaka door Marc Coucke weggeplukt bij KV Oostende. RSC Anderlecht leende hem echter meteen weer uit aan KVO. (SDVO)

Zware boete voor dronken twintiger die tegen schoolgebouw knalde

Een 23-jarige man uit Gavere is voor de politierechtbank veroordeeld tot een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen. De twintiger was na een avondje stappen op weg naar huis met een vriend. Hij verloor de controle over het stuur, raakte een elektriciteitspaal en reed daarna tegen een schoolmuur.

De feiten vonden plaats in maart 2018. De passagier, een vriend van de bestuurder, raakte gewond bij het ongeval, en had onder andere last aan zijn ribben en heup. De verdediging erkent de feiten en de alcoholintoxicatie, maar trekt de strafrechtelijke kwalificatie van ‘dronkenschap’ wél in twijfel. De jongeman had nochtans 2.8 promille alcohol in z’n bloed, wat bij een gemiddelde man overeenkomt met een dertiental pinten. Behalve de boete en het rijverbod, zal de twintiger ook zijn theoretisch rijbewijs opnieuw moeten afleggen. (JDG)

Rus met 2,7 promille op E40 al aan vierde veroordeling voor gelijkaardige feiten toe

Een 50-jarige Rus uit Molenbeek heeft in de Brugse politierechtbank één jaar rijverbod gekregen voor dronken rijden. Andere bestuurders zagen de man vorige zomer over de E40 in Oostkamp zwalpen. “Andere chauffeurs waren zo ongerust over jouw gedrag dat ze de politie belden.” Politierechter Peter Vandamme kon niet lachen met de fratsen van de Rus. Op 5 juli vorig jaar zagen chauffeurs hem ter hoogte van Oostkamp over de E40 zwalpen. In 2009, 2013 en 2015 werd de 50-jarige man nochtans al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De politierechter legde hem nu één jaar rijverbod en 3.200 euro boete op. Na het rijverbod moet de Rus ook voor drie jaar lang een alcoholslot installeren in z’n wagen. “En let op: de volgende keer draai ik u binnen!”, kreeg de man bij het verlaten van de zaal nog mee. (SDVO)

Motorrijder racet met 115 km/h in bebouwde kom

Een motorrijder uit Kortrijk is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een boete van 600 euro en een rijverbod van vijftien dagen. Op 1 mei 2018 kon Giorgio D. met zijn motor langs de Moeskroensesteenweg in Kortrijk aan 115 kilometer per uur geflitst worden. Op die plek geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. D. was op de Dag van de Arbeid ‘s morgens rond 8 uur op weg naar een motortreffen. Het was de eerste keer dat hij zich voor de politierechtbank moest verantwoorden. “Racen moet je op het circuit doen”, gaf de politierechter hem nog een fikse bolwassing. (LSI)