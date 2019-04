Deze week in de politierechtbank: dronken fietser riskeert alcoholslot in auto KBD - JDG - LDO - SDVO - JHM

05 april 2019

10u20 0 Een dronken fietser in Zele riskeert door een hiaat in de wetgeving een alcoholslot in zijn auto. Het was niet de enige opmerkelijke zaak voor verkeersrechter Peter D’hondt. Een Dendermondenaar die onder invloed vluchtte voor een politiecontrole, deed dat naar eigen zeggen “uit schrik om opnieuw voor u te moeten verschijnen.” In Gent hoopte een twintiger tevergeefs op enige mildheid: door zijn ondergewicht is hij namelijk gevoeliger voor alcohol. Ook deze week waren onze regiojournalisten aandachtige toeschouwers in de politierechtbanken.

“Ik ben het verplicht door nieuwe wetgeving”

Fietser M.V.D. riskeert een alcoholslot in zijn auto door de vernieuwde wetgeving die vanaf 1 juli 2018 werd opgestart. Die wetgeving verplicht dat iedereen die meer dan 0,78 blaast een alcoholslot in zijn wagen moet krijgen. De beslissing kent echter enkele hiaten, dat mocht de man deze week aan de levende lijve ondervinden in de rechtbank. M.V.D. was op 9 september 2018 met zijn fiets onderweg naar een voetbalwedstrijd op de Heikant in Zele. Toen hij in aanrijding kwam met een tractor en gewond raakte, werd er ook bij hem een alcoholtest afgenomen. Daaruit bleek dat de man 2,14 promille alcohol in zijn bloed had. “Niet weinig, maar hij nam wel de verantwoordelijkheid om de fiets te nemen en geen andere mensen in gevaar te brengen met zijn auto”, aldus zijn raadsman.



De man riskeert nu echter ook gestraft te worden door het mogelijke alcoholslot dat hem opgelegd wordt. “Ik ben het verplicht door de nieuwe wetgeving”, aldus politierechter Peter D’hondt. “De regelgeving gaat er voor zorgen dat er bepaalde buitensporigheden gaan gebeuren, en mensen een alcoholslot krijgen die niet bedoeld zijn voor deze wetgeving.”



De advocaat van de beklaagde vroeg dan ook de nodige mildheid. “Het is misschien niet onmogelijk om eens na te denken over de opschorting voor mijn cliënt”, klinkt het. Bij opschorting wordt de man wel schuldig bevonden, maar krijgt hij geen straf. Politierechter Peter D’hondt wil zich beraadslagen en zal de zaak verder zetten op 23 april. (KBD)

Beklaagde vlucht voor politiecontrole: “Had schrik om opnieuw voor rechter D’hondt te verschijnen”

Frank V.R. uit Dendermonde stond op dinsdag met knikkende knieën voor politierechter Peter D’hondt. De man negeerde vorig jaar een politiecontrole, maar kon 700 meter verderop toch geklist worden door de politie van Dendermonde. “Ik had schrik om opnieuw voor u te moeten verschijnen, omdat ik hier al eerder geweest was”, aldus V.R.

Toen de man besloot om de politiecontrole te negeren, had hij zes glazen wijn gedronken, te veel dus. Toen de man de controle opmerkte, bleef hij aan zijn gewone snelheid rijden. Eén van de agenten stak zijn armen op om hem te laten stoppen, maar de man reed gewoon door. Hierdoor moest de agent in kwestie ook wegspringen om niet aangereden te worden. Hij werd onmiddellijk V.R. werd onmiddellijk achtervolgd, en kon 700 meter verder gestopt worden. Hij verklaarde toen dat hij schrik had voor opnieuw bij Peter D’hondt terecht te komen.

In het verleden was hij al enkele keren verschenen voor dronken rijden. “Het is heel lief dat u aan mij denkt, maar dit soort feiten is toch niet meer voor herhaling vatbaar”, aldus Peter D’hondt. De man kreeg een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van 35 dagen. “Blijf gerust nog aan mij denken, maar ik hoop u hier niet meer te moeten zien”, besloot de politierechter. (KBD)

Beklaagde aan rechter: “Schrijf maar op dat ik coke bij had, dan moet ik niet betalen”

Nee, hij had geen cocaïne bij, bezwoer een 42-jarige Oostendenaar donderdag op de Brugse rechtbank. B.D. werd door de politie betrapt met allerlei drugs, zoals xtc, amfetamines, cannabis... en dus ook een zakje wit poeder. “Dat was maagpoeder, ik had die dag erg veel pijn”, zei hij. Maar toen de rechter voorstelde om het zakje door een deskundige te laten onderzoeken - “Op jouw kosten, en je blijft zolang in de cel zitten” - veranderde de beklaagde van tactiek. “Dat zie ik niet zitten. Schrijf dan maar op dat het cocaïne was. Al blijf ik erbij dat het een medicijn was.” De man, die al sinds november in de gevangenis zit, riskeert een straf van 18 maanden. Vonnis op 25 april. (JHM)

“Door z ijn ondergewicht is hij gevoeliger voor alcohol” - “Dan neem je juist extra risico's”

Een twintiger uit het Oost-Vlaamse Sleidinge (Evergem) heeft van de politierechter in Gent een rijverbod van 45 dagen en een geldboete van 1.600 euro gekregen. De man liep in april vorig jaar tegen de lamp bij een alcoholcontrole.

De feiten vonden plaats in april 2018. De man was op terugweg naar huis na een avondje stappen, toen hij werd tegengehouden bij een alcoholcontrole. De twintiger stelde tegen de politierechter dat hij door zijn ondergewicht gevoeliger is voor alcohol. “Maar wat je erin giet, wordt gemeten”, reageerde het parket. “Als je weet dat je lichaam niet veel aan kan, neem je juist extra risico’s.”

In 2012 werd de man al eens veroordeeld voor soortgelijke feiten. Drie jaar later, in 2015, legde de rechter hem dan weer een straf op voor vluchtmisdrijf. “De feiten worden vandaag niet betwist”, reageert zijn advocaat. “We vragen enkel mildheid: mijn cliënt rijdt voor z’n werk met een vrachtwagen rond. Rekening houdende met zijn situatie, vragen we u om de rijbewijzen C en CE vrij te stellen van het rijverbod.” Maar daar ging de politierechter dinsdag niet op in: de man heeft nu een rijverbod van 45 dagen en een geldboete van 1.600 euro aan zijn been. (JDG)

Te veel gedronken om nog te kunnen keren in doodlopende straat

Met 2,83 promille alcohol in zijn bloed was het voor een 62-jarige man uit Wallonië bijzonder moeilijk om zich nog met zijn wagen te verplaatsen. Hij reed zich vast in een doodlopende straat in Geraardsbergen en slaagde er met veel moeite in om zich te keren. Dat wekte de argwaan bij de politiediensten, die hem een ademtest lieten afleggen. Het bracht de man tot in de politierechtbank.

“Het gevolg van een namiddag kaatsen, een populair spel waar mijn cliënt nog kampioen in is geweest. Veel mensen spraken hem daar op aan, waarna hij met hen nog een paar glazen is gaan drinken”, kadert zijn advocate de situatie. “Hij heeft zich laten meeslepen door de leuke namiddag en wou daarna nog naar huis rijden. Normaal gezien doet hij zoiets niet. Hij heeft zijn rijbewijs al sinds 1977 en heeft nog geen enkele veroordeling op zijn strafblad.” De rechter houdt in zijn vonnis rekening met dat blanco strafregister en legt de man een effectieve boete van 800 euro en een rijverbod van 21 dagen op. (LDO)

Na 8 veroordelingen uiteindelijk toch levenslang rijverbod

Een 38-jarige bestuurder uit Oostende is in de Brugse politierechtbank levenslang ongeschikt verklaard om te rijden. Het was al de negende keer dat Jurgen G. voor die inbreuk voor de politierechtbank moest verschijnen. Op 11 mei verleende de Oostendenaar een andere wagen geen voorrang van rechts in de Frère Orbanstraat in Oostende. Hij reed bovendien veel te snel. Een agent zag alles gebeuren en zette de man langs de kant. Hij bleek mdma, cannabis en cocaïne in z’n bloed te hebben. “Ik rookte elke dag een joint, maar ben intussen clean”, beweerde G. op de zitting in oktober. “Ik heb door een zwaar motorongeval ook m’n problemen gehad.”

De Oostendenaar werd in het verleden al acht keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten en kreeg al eens 18 maanden cel voor drugshandel. De politierechter geloofde dan ook weinig van zijn verhaal, maar stelde toch een dokter aan om G. te onderzoeken. Gisteren bleek Jurgen G. nog steeds niet clean te zijn. De rechter legde hem dan ook een levenslang rijverbod op en 1.600 euro boete. (SDVO)

53 dagen rijverbod voor bestuurder die agent bijna overrijdt

Een uitje met vrienden is voor C.F. in de politierechtbank geëindigd. De man reed bij een politiecontrole in Oudenaarde bijna een agent omver en slingerde daarna met zijn voertuig verder over de weg. Hij reed ook even op het verkeerde rijvak. Toen de politie hem te pakken kreeg, legde hij een positieve ademtest af.

“Hij heeft zich laten verleiden om met vrienden iets te gaan drinken, maar dat was geen goed idee”, zegt zijn advocate. “Hij is zelf ook geschrokken toen hij achteraf las wat hij allemaal heeft gedaan. Het had allemaal veel erger kunnen zijn, maar de feiten hebben hem wakker geschud.” De politierechter legt de man een rijverbod van 53 dagen op. Hij moet ook een effectieve boete van 1.920 euro betalen. (LDO)