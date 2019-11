Deze week in de politierechtbank: dronken babysitter vervoert kind in laadruimte van z’n bestelwagen

MMB - LSI - BKH - VHS

29 november 2019

14u02

Bron: Eigen berichtgeving 1 In dronken toestand een kind vervoeren in de laadruimte van een bestelwagen, is klaarblijkelijk geen probleem voor een babysittende Roeselarenaar. In Halle was een 30-1 nederlaag de reden waarom een jonge bestuurder een joint opstak en achter het stuur kroop. Een dronken kabinetsattaché van Kortrijks burgemeester Van Quickenborne lag te slapen terwijl de motor van zijn wagen opstond. De agenten konden hem amper wakker maken. Dit en meer tekenden onze regiojournalisten deze week op in de Vlaamse politierechtbanken.

Een man uit Roeselare mag van de politierechter drie maanden niet rijden omdat hij onder invloed van alcohol een kind vervoerde in de laadruimte van zijn kleine bestelwagen. De man werd eerder al veroordeeld voor rijden onder invloed en veroorzaakte zo zelfs al een dodelijk ongeval.

Deze keer zette de politie S. aan de kant omwille van z’n eigenaardig rijgedrag. Toen de inspecteurs zijn kleine bestelwagen controleerden, stelden ze vast dat er achterin een kind zat. S. verklaarde dat hij babysitter van dienst was en op weg was om te gaan drinken. Nochtans zijn er in de laadruimte geen zitplaatsen en veiligheidsgordels. De bestuurder moest een ademtest afleggen en die bleek positief: 1,47 promille.

De politierechter haalde uit naar de beklaagde. “U hebt al drie eerdere veroordelingen voor rijden onder invloed. In één geval veroorzaakte u zelfs een dodelijk ongeval (in 1987, red.). Wat zijn uw intenties eigenlijk? Nog eens iemand doodrijden onder invloed van alcohol?” S. haastte zich om te zeggen dat dat nooit nog zou gebeuren. De rechter gaf hem een boete van 1.840 euro en drie maanden rijverbod. Als hij z’n rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor het theoretisch en praktisch rijexamen en medische en psychologische onderzoeken doorstaan. (VHS)

Bestuurder betrapt die joint rookt na 30-1 (!) pandoering

Het zat S. op 2 december vorig jaar niet mee. Hij verloor die avond met zijn zaalvoetbalploeg met liefst 30-1 van de tegenstander. Nadien besloot hij die pandoering te verwerken door een jointje te roken maar wat later werd hij met zijn wagen in Huizingen uit het verkeer geplukt door de politie. De politiemensen merkten meteen dat hij onder invloed reed en een speekseltest bleek positief. De man moest meteen voor vijftien dagen zijn rijbewijs inleveren.



“Het was echt mijn avond niet”, legde S. nu aan de politierechter in Halle uit. “Het was mijn eerste en enige misstap. Ik drink nooit alcohol maar ik geef wel toe dat ik een joint gerookt had die avond.” Zijn advocate vroeg de rechter om mild te zijn. Rechter Johan Van Laethem gaf de man een geldboete van 1.600 euro waarvan 400 euro met uitstel en een rijverbod van 45 dagen. (BKH)

Maand rijverbod voor kabinetsattaché Van Quickenborne na dronken sturen

Eén van de kabinetsattachés van Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld- Team Burgemeester) heeft voor de politierechtbank een rijverbod van één maand en een boete van 800 euro gekregen voor dronken sturen.

Op 9 mei 2019 kon S.M. in zijn eigen Sint-Rochusstraat in Kortrijk al slapend achter het stuur van zijn wagen betrapt worden. De motor was nog in werking. De agenten slaagden er met moeite in hem wakker te krijgen.

“Toen dat toch lukte en ze een alcoholtest wilden afnemen, viel hij opnieuw in slaap”, aldus de openbare aanklager. “Hij was overduidelijk dronken. Met zo’n functie zou hij toch een beter voorbeeld moeten geven.” Uiteindelijk toonde de alcoholtest bijna 2 promille alcohol in het bloed.

Voor M. was het zijn eerste misstap. De politierechter hield daar rekening mee en legde geen alcoholslot op. Hij achtte het dronken rijden wel bewezen. De advocaat van M. zocht geen excuses en erkende de fout. (LSI)

21 dagen rijverbod voor tachtiger die met auto trapjes afrijdt

Een 80-jarige automobilist uit Kuurne die met ruim 2 promille alcohol met zijn auto de drie trapjes op het binnenplein van Ter Groenen Boomgaard in Kuurne afdonderde, moet zijn voertuig 21 dagen langs de kant laten staan. Op 29 april wou Romain H. na cafébezoek een dronken stamgast naar huis voeren. Maar dat bekwam hem slecht. In Ter Groenen Boomgaard donderde hij met zijn wagen drie trapjes van een lager gelegen binnenplein naar beneden. Zijn voertuig moest getakeld worden. De politierechter legde hem nog een boete van 800 euro op. (LSI)

Met 2,12 promille vast op trambedding: 2 maanden rijverbod

Een 67-jarige vrouw uit Blankenberge is in de politierechtbank veroordeeld tot een boete van 1.600 euro - waarvan 1.000 euro effectief - en twee maanden rijverbod, omdat ze met 2,12 promille in haar bloed werd betrapt.

Opvallend: de politie kon de vrouw aan een controle onderwerpen, omdat ze met haar wagen kwam vast te zitten op de trambedding in Blankenberge. De zestiger was op weg naar de frituur en raakte volgens haar verklaring verblind door de zon.

De politie besliste om haar een ademtest te laten afleggen. Daaruit bleek dat ze met 2,12 promille alcohol in haar bloed in de wagen zat, het equivalent van een tiental glazen bier. “Ze heeft na de dood van haar partner antwoorden gezocht in de fles, maar beseft nu dat dat geen goed idee was. Ze heeft haar nummerplaat ingediend en haar wagen staat te koop”, zei haar advocaat Frederik Vanparys.

De gepensioneerde vrouw werd eerder al veroordeeld voor dronken sturen in 2011. Als ze ooit nog met een wagen wil rijden, zal ze daar een jaar lang een alcoholslot in moeten laten. (MMB)