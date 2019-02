Deze week in de politierechtbank: dertiger verschijnt vijftiende keer (!) voor rechter: “Mijn vrienden maakten van D een B, waardoor nummerplaat BMW werd” HA

01 februari 2019

11u17

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een bestuurder die in dronken toestand een ongeval veroorzaakte nadat hij vernomen had dat hij vader zou worden. Een dertiger die zich voor de vijftiende keer voor de politierechter moest verantwoorden. En een advocate die wel een zeer opmerkelijk pleidooi aangreep om haar cliënt, een 17-jarige tiener die zonder rijbewijs achter het stuur werd betrapt, te verdedigen. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Vieren van vaderschap loopt fout af

De man die op 4 april vorig jaar de vitrine van een kapsalon in Halle binnenreed, heeft van de politierechter een rijverbod en geldboete gekregen. De brokkenmaker bleek op stap te zijn geweest om zijn vaderschap te vieren, maar dat feestje eindigde in mineur.

De toen nog aanstaande vader en zijn passagier belandden die nacht rond 3 uur in de vitrine van het kapsalon na een ongeval. “Mijn cliënt had die dag te horen gekregen dat hij vader ging worden waardoor hij iets had gedronken”, pleitte zijn advocaat deze week. Bij de controle door de politie bleek de man 1,74 promille in het bloed te hebben. “Maar hij heeft zeker geen alcoholprobleem. Hij beseft dat hij fout was en hoopt hier nooit meer te moeten verschijnen. Het is voor hem de eerste en de laatste keer. Alle schade is ook vergoed aan het kapsalon.”

Hij beseft dat hij fout was en hoopt hier nooit meer te moeten verschijnen Advocaat van dronken brokkenmaker

Politierechter Dina Van Laethem veroordeelde de man tot een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel. Hij kreeg ook een rijverbod van een maand opgelegd, evenwel min vijftien dagen omdat zijn rijbewijs voor die periode al na het ongeval werd ingetrokken.

Dertiger belandt voor vijftiende keer voor politierechter

Snelheidsduivel Bruce D.T. (32) uit Geraardsbergen moest zich deze week al voor de vijftiende keer (!) voor de politierechtbank verantwoorden. Ditmaal werd de man achtervolgd door de politie van Denderleeuw/Haaltert waarbij hij 140 kilometer per uur reed met zijn BMW op de N45, waar slechts 90 kilometer per uur is toegelaten.

De jongeman vertoonde bij zijn achtervolging ook bijzonder gevaarlijk rijgedrag. Zo reed hij dicht op zijn voorliggers, gebruikte geen richtingaanwijzers en reed ook op de pechstrook. Toen de politie de man staande kon houden, bleek hij ook met een valse nummerplaat rond te rijden. “Een grapje van mijn vrienden op de avondschool”, getuigde Bruce. “Ze maakten van de D een B, waardoor mijn nummerplaat BMW werd.”

Het openbaar ministerie tilde zeer zwaar aan de feiten. “De vorige veroordelingen hebben blijkbaar niet veel indruk gemaakt op de beklaagde”, aldus het openbaar ministerie. “Voorts heeft hij op zijn bumper ook een sticker met zijn middelvinger opgestoken met een opschrift dat aantoont dat hij lak heeft aan snelheidsregels”, klinkt het.

De beklaagde zelf had weinig te zeggen over de feiten. Zijn advocaat vroeg om een kleine boete omdat de dertiger op dit moment werkloos is en avondschool volgt. “De schuld zal nu voor zijn moeder zijn, die er niets mee te maken heeft”, aldus zijn raadsman.

Maar politierechter Peter D’hondt toonde weinig begrip voor de hardleerse bestuurders. “Het zijn mensen zoals u die de regels strenger maken, waardoor de gewone man er soms de dupe van is.” Hij gaf de man prompt een gevangenisstraf van vier maanden, een boete van 8.000 euro en zeven jaar rijverbod. Zijn BMW werd ook verbeurdverklaard door de politierechter.

Het zijn mensen zoals u die de regels strenger maken, waardoor de gewone man er soms de dupe van is Peter D’hondt, politierechter

Bestuurster verdrinkt liefdesverdriet en stapt in de auto

Het einde van een relatie heeft voor A.D. uit Zottegem nog een staartje gekregen. Op de dag van de breuk beging de vrouw in dronken toestand een verkeersovertreding, waarna ze zich moest verantwoorden in de politierechtbank.

Op het Romeins Plein in Zottegem negeerde de vrouw een verbodsbord, belandde ze in de grasberm en reed ze een wagen aan. De politierechter legde haar een rijverbod van 45 dagen en een boete van 1.600 euro op.

Dronken Gentenaar remt bruusk voor flitspaal

Een man uit Gent is door de politierechter veroordeeld tot een boete van 1.920 euro, waarvan 800 euro met uitstel, en 20 dagen rijverbod. Hij werd gevat toen hij op de Antwerpsesteenweg bruusk in de remmen ging, net voor een flitspaal. Hij had 1 promille alcohol in zijn bloed, goed voor zo’n vijf glazen.

De man reed op het moment van de feiten met een onaangepaste snelheid. Naar eigen zeggen remde de man niet voor de flitspaal, maar omdat hij iets verderop de oprit naar de R4 wou nemen. De man legde achteraf een positieve ademtest af. Hij had 1 promille alcohol in het bloed en reageerde bovendien zeer weerspannig tegen de agenten.

“Mijn cliënt heeft een moeilijke periode achter de rug. Zo mag hij één van zijn vier kinderen niet zien”, pleitte zijn advocaat. “Als ik vraag om mijn dochter te zien, laten ze mij twee uur wachten, om mij daarna naar huis te sturen”, vertelde de beklaagde zelf.

“Uw houding naar politiediensten toe, is écht fout”, stelde de rechter. “Die mensen zijn er om onze veiligheid te garanderen, en u behandelt ze zo?”

Schilder scheurt met 166 kilometer per uur reed over E403

Een 44-jarige zelfstandig schilder uit Hooglede is door de politierechter in Kortrijk veroordeeld tot een boete van vierhonderd euro en een rijverbod van vijftien dagen. Op 3 januari 2018 werd L.S. op de E403 in Ledegem geflitst met 166 kilometer per uur, waar maar 120 kilometer per uur is toegestaan.

In 2013 werd de veertiger ook al eens geflitst tegen een hoge snelheid. Zijn advocaat vroeg mild te zijn omdat de man dagelijks op de weg is met zijn BMW, maar de rechter had daar geen oren naar.

Opmerkelijk pleidooi: “Hersenen waren op die leeftijd nog niet volgroeid”

Opmerkelijk pleidooi van een advocate deze week in de politierechtbank van Halle. “Op het moment van de feiten was mijn cliënt zeventien. Dan zijn de hersenen nog niet volgroeid, waardoor ze soms domme dingen doen.”

De cliënt waarnaar de advocate verwees, is een jongeman die een jaar geleden op 17-jarige leeftijd in Beersel zonder rijbewijs achter het stuur werd betrapt. Daardoor was hij niet verzekerd en bovendien bleek het voertuig niet ingeschreven te zijn.

“Hij was 17 jaar op dat moment en dan zijn de hersenen nog niet volgroeid”, pleitte de advocate. “Dan doen ze soms domme dingen. Maar intussen heeft hij een job, gaat naar de fitness om zich zinvol bezig te houden, volgt een opleiding en heeft hij gebroken met zijn slechte vrienden.”

Toch wilde de rechter de jongeman niet het gevoel geven om zonder straf buiten te wandelen. Ze veroordeelde hem tot een werkstraf van 46 uur en een rijverbod van twee maanden.

Mijn cliënt was 17 jaar op dat moment, dan zijn de hersenen nog niet volgroeid Advocate van tiener zonder rijbewijs

Zware straf voor brokkenpiloot met 2,5 promille in bloed

Willy V.H. uit Ninove verscheen gisteren voor de politierechter in Aalst, nadat hij in dronken toestand met zijn voertuig drie andere wagens had aangereden. De man had 2,5 promille alcohol in het bloed, toen hij de spiegel van een tegenligger afreed. Nadien botste de man nog op twee andere geparkeerde voertuigen en pleegde hij vluchtmisdrijf.

“Wat deze feiten nog hallucinanter maakt, is dat de man bekende dat hij vaak drinkt als hij zich niet goed in zijn vel voelt. Hij werd ook al eerder veroordeeld voor gelijkaardige feiten, dus ik stel me toch vragen bij de rijgeschiktheid”, aldus het openbaar ministerie.

Politierechter D’hondt raadde de man aan om in de toekomst niet meer achter het stuur te kruipen als hij zo veel had gedronken. Hij legde de bestuurder een boete van 3.600 euro en zes maanden rijverbod op. V.H. moet bovendien alle examens opnieuw afleggen alvorens hij weer achter het stuur mag kruipen.