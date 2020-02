Deze week in de politierechtbank: celstraf en geldboete voor bestuurder die slachtoffer voor dood achterliet aan bushalte Dilbeek Tom Vierendeels - Lieven Samyn - Koen Baten

21 februari 2020

13u04

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een bestuurder die vorige zomer vluchtmisdrijf pleegde nadat hij met hoge snelheid een man had aangereden die aan een bushokje stond te wachten in Dilbeek. Een Dendermondse politierechter die een beklaagde na elf veroordelingen wil laten checken of hij wel nog geschikt is om achter het stuur te kruipen. En een geseinde voortvluchtige die na een achtervolging van 8 kilometer door de politie geklist kon worden in Waregem. Dit en meer tekenden onze regiojournalisten deze week op in de Vlaamse politierechtbanken.

Twee jaar cel voor man die slachtoffer voor dood achterliet na aanrijding

Een man die in de zomer van vorig jaar een man in de berm omverreed in Dilbeek en vervolgens vluchtmisdrijf pleegde, is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en een geldboete van 3.200 euro. Hij werd ook rijongeschikt verklaard. “Ik hoop dat u zich residentieel gaat laten begeleiden voor uw drank- en drugsprobleem”, sprak rechter Johan Van Laethem.

Ik heb sindsdien angst voor bushokjes en zebrapaden Aangereden slachtoffer

De beklaagde miste met hoge snelheid een bocht, ging van de weg en reed een man aan die op de bus stond te wachten. Het slachtoffer werd op de ruit gekatapulteerd en kwam vervolgens terug op de grond terecht. Als bij wonder hield de man er alleen een enkelbreuk aan over.

“Nog altijd zie ik het beeld van het ongeval voor mij”, sprak het slachtoffer tijdens zijn verhoor eind september. “Ik heb sindsdien angst voor bushokjes en zebrapaden. Dat hij met zo’n hoge snelheid en zonder stoppen doorreed is voor mij poging doodslag. Ik heb twee kinderen die geen mama hebben. Ik zou niet weten wat er met hen moest gebeuren als ik er ook niet meer was.”

4,5 maanden rijverbod voor voortvluchtige na achtervolging van 8 kilometer

Een 55-jarige man die als voortvluchtig stond geseind heeft van de Kortrijkse politierechter een rijverbod van 4,5 maanden en een boete van 3.800 euro gekregen.

Op 27 augustus 2018 merkte een politiepatrouille aan de Pontstraat in Deerlijk de voortvluchtige Ludwig V. op. Twee combi’s probeerden zijn voertuig klem te rijden, maar dat mislukte op het nippertje, omdat V. via een grasberm met zijn auto kon ontsnappen. Wat volgde was een achtervolging van zo’n 8 kilometer tot in Beveren-Leie (Waregem) waar hij uiteindelijk wél geklist kon worden.

Hij was in paniek, maar dat is geen excuus Advocaat van de voortvluchtige

Tijdens de achtervolging was hij drie keer door een rood licht gereden, reed hij 90 kilometer per uur waar slechts 50 was toegestaan, 120 in plaats van 70, haalde hij over volle witte lijnen in op de N43,… Bovendien reed hij zonder geldig rijbewijs. Zijn advocaat zocht geen excuses. “Hij was in paniek, maar dat is geen excuus”, pleitte hij.

Als de veroordeelde vijftiger na het rijverbod zijn rijbewijs wil terugkrijgen, zal hij eerst voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen en medische en psychologische proeven moeten slagen. Door zijn gevuld strafblad kon hij niet meer op een voorwaardelijke straf rekenen.

Dronken bestuurder parkeert voertuig in berm, maar wordt betrapt door politie

L.S. werd in december 2018 betrapt door de politie, nadat hij zijn wagen in de berm parkeerde en wankel uit zijn voertuig stapte. De man was dronken. Dinsdag moest hij zich voor deze feiten verantwoorden in de rechtbank.

De nog jonge bestuurder had zijn voertuig in Wetteren in de berm geparkeerd op een nogal vreemde manier. Hij deed dit om geld te gaan afhalen bij de bank. Toen de politie passeerde en hem zag uitstappen werd hij meteen gecontroleerd. De jongeman blies 2,03 promille, zo’n 10 glazen alcohol. De man gaf verstek in de rechtbank, maar stuurde een advocaat. Die vroeg om een milde straf en zei dat zijn cliënt besefte dat dit niet door de beugel kon.

De politierechter legde hem echter een boete op van 1.600 euro, waarvan 800 euro met uitstel. De jongeman kreeg ook een maand rijverbod en zal gedurende een jaar een alcoholslot in zijn voertuig moeten plaatsen.

Beklaagde niet rijgeschikt, maar kruipt toch achter stuur om rijbewijs in te leveren

M.P. speelde vorige week vrijdag kat-en-muisspel met de politierechter in Dendermonde. Hij moest zijn rijbewijs komen neerleggen na een ongeschiktheid, maar deed dit door zelf nog te rijden. Toen de rechter hem om zijn rijbewijs vroeg, was hij het plots verloren.

De beklaagde schoot vorige week de hoofdvogel af in de rechtbank. Door een vorige veroordeling werd hij ongeschikt verklaard om nog te rijden. Een vonnis dat meteen was ingegaan, maar dat had beklaagde duidelijk niet goed begrepen. Hij kwam vrijdag met zijn eigen voertuig en als bestuurder naar de rechtbank om zijn rijbewijs zogezegd in te leveren. Toen zijn advocaat vroeg om het rijbewijs af te geven, keek de man nog in zijn tas en zei hij dat hij het vergeten was thuis.

Hier staan nog eens zwaardere straffen op Politierechter Dendermonde

De politierechter fronste zijn wenkbrauwen en sprak hem hier over aan. “Je stuurt dus spijts verval en je hebt je rijbewijs gewoon niet bij”, stelde hij. “Hier staan nog eens zwaardere straffen op”, klinkt het. Ook nu had M.P. het nog altijd niet begrepen en verzon hij weer een andere excuus. “Ik ben mijn rijbewijs kwijtgeraakt en heb hier aangifte van gedaan”, klinkt het. De rechter geloofde weinig van de excuses en eiste dat de man op 25 februari terugkwam om zijn rijbewijs zelf binnen te leveren.

Beklaagde die met camionette op voetpad en tussen bomenrij rijdt, moet zich laten testen bij dokter

De politierechter in Dendermonde wil een beklaagde na elf veroordelingen laten checken of hij wel nog geschikt is om achter het stuur te kruipen. Dit keer reed de man op het voetpad met zijn voertuig en beging hij ook nog enkele andere overtredingen.

De feiten speelden zich af in Lokeren. De bestuurder was onderweg met een camionette, toen hij verschillende verkeersovertredingen beging in de stad. Hij reed er onder meer op het trottoir en tussen een bomenrij op het Marktplein dat niet toegankelijk is voor auto’s. Bovendien reed de man ook nog eens in de verkeerde richting een straat in, en werkte een van zijn achterlichten niet. De feiten werden opgemerkt door de politie die de man ermee confronteerde.

Iemand die al 11 veroordelingen heeft, waaronder twee voor alcohol, laat ik toch graag eens controleren Politierechter Dendermonde

De bestuurder bleek in het verleden al meermaals voor de rechtbank verschenen te zijn, onder andere voor dronkenschap. De beklaagde was zelf niet aanwezig, maar de politierechter besliste om hem te laten controleren bij een dokter. Zijn advocaat vroeg zich af of dit wel nodig was, maar de rechter hield voet bij stuk. “Iemand die al 11 veroordelingen heeft, waaronder twee voor alcohol, laat ik toch graag eens controleren”, klonk het. De zaak wordt verdergezet op 5 juni.