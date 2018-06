Deze week in de politierechtbank: bijna 4 promille in bloed, maar niet dronken OSG - TVR - LSI

29 juni 2018

15u54

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ook deze week trokken onze regiojournalisten naar de verkeersrechtbanken en stootten er op markante zaken, zoals: een lid van de Oost-Vlaamse politieraad die drie maanden rijverbod kreeg opgelegd omdat hij dronken achter het stuur zat. Of de 49-jarige D. M. die met bijna 4 promille alcohol (!) in zijn bloed achter het stuur werd betrapt. Verzekeringsmakelaar Benoît C. scheurde dan weer met 148 kilometer per uur op de Rijksweg (N36) in Lendelede, meer dan dubbel zoveel dan toegelaten.

Politieraadslid krijgt rijverbod na dronken sturen

Een lid van een Oost-Vlaamse politieraad is veroordeeld omdat hij enkele maanden geleden dronken achter het stuur zat. De man kreeg drie maanden rijverbod opgelegd van de Gentse politierechtbank. "Ik besef dat mijn gedrag onaanvaardbaar was, zeker gezien mijn functie", reageert de man.De man is ook raadslid in zijn gemeente. De burgemeester reageerde kort dat raadsleden een voorbeeldfunctie hebben en dat het gedrag van de veroordeelde man niet aanvaardbaar is. (OSG)

"Met 4 promille zou een normale mens in een coma belanden"

De 49-jarige D. M. uit Eine moest in de politierechtbank van Oudenaarde verschijnen nadat hij op 3 december vorig jaar met bijna 4 promille alcohol in zijn bloed achter het stuur werd betrapt. "De gemiddelde mens zou in een coma belanden met zoveel promille in zijn bloed, maar jij kon volgens de agenten nog perfect functioneren", richtte politierechter Pieter De Meyer zich tot de man, die dan ook enkel vervolgd werd voor intoxicatie. De beklaagde vertelde dat hij van het pensioenfeest van een goede vriend kwam en daar behoorlijk wat had gedronken. "Ik ging door een moeilijke periode en had toen een probleem met alcohol", gaf de man toe. "Dat is intussen voorbij. Ik heb al twee maanden geen druppel alcohol meer gedronken en voel me daardoor veel beter." De politierechter legde hem een geldboete van 800 euro en 21 dagen rijverbod op. (TVR)

Anderhalve maand rijverbod voor achtervolging tegen 161 kilometer per uur in bebouwde kom

Een 35-jarige Portugees uit Houthulst is door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een boete van zeshonderd euro en een rijverbod van anderhalve maand voor een snelheidsovertreding.

Op 16 oktober 2016 vluchtte Antonio T.M. met zijn BMW weg van een politiecontrole in Izegem. Drie motorrijders en een combi zetten via de Gentstraat en de Gentseheerweg richting Ingelmunster de achtervolging in, maar speelden het voertuig kwijt. In de bebouwde kom werden snelheden tot 161 kilometer per uur gemeten. De automobilist negeerde tijdens zijn vlucht ook twee rode verkeerslichten. Dankzij het voertuig met nummerplaatherkenning dat tijdens de politiecontrole stond opgesteld was het echter een koud kunstje om de eigenaar van de wagen te achterhalen. De man kreeg de dag nadien al een bezoekje van de politie en moest zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen inleveren. Daar komt nu nog een maand rijverbod bovenop. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, zal hij medische en psychologische testen moeten afleggen en opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen.

Hij vluchtte weg omdat hij zijn rijbewijs niet op zak had en vermoedde dat zijn wagen niet meer gekeurd was. Hij liep al zes eerdere veroordelingen door de politierechtbank op. (LSI)

Achtergebleven nummerplaat verraadt pleger vluchtmisdrijf

M. R. uit Zingem stond terecht in de politierechtbank van Oudenaarde nadat hij in de Heurnestraat in Oudenaarde een geparkeerd voertuig aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. De man ging na de aanrijding rustig een pita eten, maar had niet gemerkt dat hij bij het ongeval zijn nummerplaat was verloren. Op die manier kon hij snel worden opgespoord.

De agenten stelden vast dat hij 2,3 promille alcohol in het bloed had. Daarbij was hij niet aan zijn proefstuk toe. Zo werd hij eerder al twee keer onder invloed achter het stuur betrapt. Deze keer kreeg hij een geldboete van 2.600 euro en drie maanden rijverbod opgelegd. (TVR)

Verzekeringsmakelaar scheurt 148 km/u op Rijksweg

Een verzekeringsmakelaar uit Izegem liep voor de Kortrijkse politierechtbank een rijverbod van vijftien dagen en een boete van 600 euro op. Langs de Rijksweg (N36) in Lendelede zoefde Benoit C. op 22 november vorig jaar aan 148 kilometer per uur aan de radar van de politie voorbij. De maximumsnelheid bedraagt er 70 kilometer per uur. Even verderop kon een motorrijder van de politie hem staande houden. Hij speelde meteen zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt. De politierechter legde hem geen extra rijverbod meer op maar wel nog een boete van 600 euro. "Als verzekeringsmakelaar zou hij het voorbeeld moeten geven", gaf zijn advocaat toe. "Zijn werkgever tikte hem al stevig op de vingers." (LSI)

4,5 maanden rijverbod na wodkafeestje

D.C. (45) uit Zottegem moest zich in de politierechtbank verantwoorden nadat hij in de Tweekerkenstraat een geparkeerd voertuig aanreed. Zijn voorwiel brak daarbij af, waardoor hij zich niet veel verder aan de kant moest zetten. Toen de agenten ter plekke kwamen, lag de man te slapen achter het stuur. Hij bleek dan ook maar liefst 2,41 promille alcohol in het bloed te hebben. Tot overmaat van ramp beschikte hij ook niet over een rijbewijs. Dat was nog ingetrokken na een vorige overtreding.

"Ik had afscheid genomen van enkele Poolse werknemers. Uit sympathie heb ik wat wodka meegedronken", vertelde de man in de rechtbank. "Iets waar ik nu heel veel spijt van heb."

De politierechter wees op het feit dat de man in het verleden al verschillende keren werd veroordeeld voor sturen onder invloed. Deze keer kreeg hij een geldboete van 3.600 euro en 4,5 maanden rijverbod opgelegd. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het slagen in medische en psychologische proeven. (TVR)