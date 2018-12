Deze week in de politierechtbank: beschonken man rijdt politiemotor omver, opvoedster durft papa niet bellen en “ik moest dringend naar de wc” HR

14 december 2018

15u04

Bron: Het Laatste Nieuws 0 Wie gedronken heeft en op een alcoholcontrole botst, kan al eens in paniek schieten. Een man (33) uit Kortrijk kan er van meespreken. Hij reed een politiemotor omver, waardoor twee agenten gewond raakten. De rechter trakteerde hem op een stevige boete. Dit, en enkele andere opmerkelijke verhalen, trokken deze week onze aandacht in de politierechtbank. Zoals een verzekeringsmakelaar die nu zelf op verkeerscursus moet, en een opvoedster (21) die haar papa niet durfde bellen en dan maar vluchtmisdrijf pleegde.

“En jij bent verzekeringsmakelaar? Dat begrijp ik écht niet”

In Koksijde stond een 53-jarige verzekeringsmakelaar terecht omdat hij op 21 oktober achter het stuur betrapt werd met 1.84 promille in het bloed. D. was naar een beurs in Koksijde geweest waar zijn vrouw een standje had. “Het was zondagmiddag en de man voelde zich anders eenzaam. Hij ging naar zijn vrouw en dronk daar een porto, een glas champagne en wat bier. Hij was bijna thuis toen hij betrapt werd.” De man vroeg eerder om een klassieke geldboete te mogen betalen, maar daar was de rechter niet voor te vinden. “En jij bent verzekeringsmakelaar? Dat begrijp ik écht niet. Je zit in de sector, dan zou je toch beter moeten weten? Als je akkoord bent met een cursus, dan kan je nadien je eigen cliënten gaan vertellen over de gevaren van alcohol en rijden. En pas op: met deze feiten zou je al in aanmerking kunnen komen voor een alcoholslot.” D. ging akkoord met de verkeerscursus. (JHM)

“Ik moest dringend naar de wc”

In Gent stond een 27-jarige man voor de politierechter na het negeren van een rood licht. Hij had al verschillende verkeersovertredingen op zijn kerfstok. “Ik moest echt dringend naar het toilet”, vertelde hij tegen de rechter. “Ik heb mijn rijbewijs echt nodig. Ik hoop dat u hier rekening mee kan houden.” Zijn betoog kon de rechter niet overtuigen. Hij keerde huiswaarts met een rijverbod van acht dagen en 480 euro boete. (JDG)

Opvoedster (21) durft papa niet bellen en pleegt vluchtmisdrijf

Een opvoedster uit Ichtegem kwam bij de politierechter in Veurne tekst en uitleg geven over een vluchtmisdrijf afgelopen zomer. J. was met een vriendin in de auto van haar papa naar een feestje in Kortemark gereden. Toen het gezelschap ‘s nachts terug naar huis wilde, reed J. bij het manoeuvreren uit een parkeerplaats een andere wagen aan. Daarna reed ze weg, maar een getuige had alles gezien. “Ik was bang van de reactie van mijn papa”, zei ze tegen de politierechter. “Het was zijn auto en ik dacht dat hij erg kwaad zou zijn.” Maar het was haar vader die ‘s ochtends de schade aan zijn wagen zag en de politie inlichtte. “Misschien moet ik u een assertiviteitscursus geven in plaats van een verkeerscursus?” sprak de politierechter. “Als opvoedster zou je dat toch moeten weten, en waarom zou je nu bang moeten zijn voor je papa?”

De vader was aanwezig om zijn dochter te steunen. J. kreeg een verkeerscursus opgelegd en moet 208 euro boete betalen. (JHM)

“Al vier jaar hier en je spreekt nog geen woord Nederlands?”

Z.P., een Poolse chauffeur die al vier jaar in België woont, moest zich verantwoorden voor de politierechtbank in Aalst, nadat hij een zware snelheidsovertreding beging op de E40 in Erpe-Mere. De man reed maar liefst 182 kilometer per uur, waar slechts 120 is toegelaten.

P. woont hier al vier jaar, maar liet zich toch bijstaan door een tolk. “Hij was gehaast, maar beseft dat ij fout was”, vertelde de tolk. “Gehaast of niet, dit hoort absoluut niet”, repliceerde politierechter Mireille Schreurs, die het maar matig kon appreciëren dat de man nog geen woord Nederlands spreekt. “Na vier jaar mag je toch enige basis hebben van de taal hier”, zei ze. De fikse snelheidsovertreding leverde de man een boete op van 560 euro en twee maanden rijverbod. (KBD)

Beschonken bestuurder (33) rijdt politiemotor omver aan alcoholcontrole

Op 15 oktober vorig jaar panikeerde Piet C. (33) toen hij in de Waregemstraat in Deerlijk een alcoholcontrole naderde. Aan het dispositief reed hij met zijn wagen tegen een politiemotor, waardoor twee agenten gewond raakten. Ondanks de aanrijding zette C. gewoon zijn weg verder. Wat verderop kon hij toch staande gehouden worden. Hij bleek onder invloed van alcohol. De politierechter in Kortrijk legde hem een boete van 2.000 euro op en hij moet zijn wagen drie maanden langs de kant laten staan. Als hij zijn rijbewijs terug wil, zal hij eerst moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen én psychologische proef. (LSI)

