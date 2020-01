Deze week in de politierechtbank: amper 23 en al alcoholslot voor drie jaar LSI - LDO - MMB - KBD

10 januari 2020

14u58 0 Ondanks zijn leeftijd van 23 jaar zit een Waregemnaar al aan zijn vijfde veroordeling voor een verkeersdelict. Hij mag drie jaar de weg niet op zonder alcoholslot. De Oostendse verkeershooligan S.R. die een spreekwoordelijke middelvinger uitstak naar rechter en politie, moet in beroep 10,5 jaar brommen in de cel. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Amper 23 jaar en al toe aan zijn vijfde veroordeling voor de politierechtbank: dat is het palmares van een jongeman uit Waregem. De politierechter in Kortrijk legde hem één jaar rijverbod, 7.280 euro boete en vier proeven op voor rijden onder invloed van alcohol en zonder het afleggen van eerder opgelegde proeven in een niet-gekeurd voertuig. De komende drie jaar mag hij niet zonder alcoholslot rijden.



In 15 maanden tijd had M.V. al vier veroordelingen verzameld voor rijden onder invloed van alcohol. “Na het overlijden van zijn vader kwam hij in een neerwaartse spiraal terecht en zocht hij zijn heil in alcohol”, pleitte zijn advocaat. De politierechter besliste in maart 2019 onder meer dat hij zijn rij-examen moest overdoen. Maar in mei zette de politie hem alweer langs de kant omdat hij vreemd rijgedrag vertoonde. Zijn auto bleek niet gekeurd, de proeven had hij nog niet afgelegd en bovendien zat hij opnieuw met 1,59 promille alcohol in het bloed achter het stuur.



“Je bent wel hardleers”, aldus de rechter. “Ik heb mijn lesje nu echt wel geleerd”, antwoordde M.V. Zijn auto is nog altijd in beslag genomen - voorlopig rijdt de jongeman met de fiets. (LSI)

Verkeerscrimineel krijgt ook na verzet nog 10,5 jaar effectief

Een 37-jarige man heeft in de Brugse politierechtbank op verzet 10,5 jaar effectieve celstraf gekregen voor een lange reeks verkeersovertredingen. Bij verstek was de dertiger nog tot 14 jaar gevangenis veroordeeld. De verkeersregels aan zijn laars lappen, was zowat hét handelsmerk geworden van S.R. de voorbije jaren. De Oostendenaar, die tegenwoordig in Brugge woont, stapelde de bestraffingen op.

Nadat de dertiger eerder al 27 veroordelingen opliep, verzamelde de man de voorbije maanden in tien dossiers liefst 14 jaar cel. De dertiger bleef tussen november 2017 en mei 2019 ondanks een rijverbod achter z’n stuur kruipen of legde examens niet af die hem door de politierechter waren opgelegd. Andere keren werd S.R. dan weer onder invloed van alcohol of drugs betrapt in het verkeer of reed hij onverzekerd rond. De meeste van zijn inbreuken werden in Brugge vastgesteld.

Voor zijn processen daagde de man telkens niet op. Pas toen hij in september achter de tralies vloog voor andere feiten, kreeg de man het harde verdict te horen. Hij had liefst 14 jaar cel openstaan. Zijn advocaat Mathieu Langerock drong bij de politierechter aan om de celstraffen voor zijn cliënt te laten vallen.

S.R. tekende verzet aan tegen de tien vonnissen. Op maandag legde de politierechter hem 10,5 jaar effectieve celstraf op. Een iets mildere, maar nog steeds stevige bestraffing. De dertiger werd na de vorige zitting vrijgelaten uit de gevangenis. Wellicht zal hij wel snel opnieuw naar de cel moeten om zijn straf uit te zitten. (MMB)

Man (27) stapt in auto... 20 minuten na positieve ademtest

Een 27-jarige man uit het Vlaams-Brabantse Galmaarden heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden voor rijden onder invloed van alcohol. Hij reed zwalpend over de weg en stapte twintig minuten na de politiecontrole opnieuw in de auto.

De politie haalde de man in Geraardsbergen uit het verkeer omdat hij zwalpend over de weg reed. Hij bleek zwaar onder invloed van alcohol en moest zijn rijbewijs onmiddellijk afgeven. De bestuurder was evenwel niet onder de indruk van die maatregel want amper 20 minuten na zijn positieve test sprong hij doodleuk weer in zijn wagen, waarna de politie hem opnieuw kon tegenhouden. De man kwam woensdag zelf zijn spijt betuigen in de politierechtbank. “Ik wist niet meer wat ik deed en ben terug in de auto gestapt. Ik heb een alcoholprobleem gehad, maar ik heb me daar ondertussen voor laten behandelen. Ondertussen drink ik niet meer.”

De politierechter legt de man een rijverbod van 4 maanden en 15 dagen op. Hij moet ook een boete van 2.400 euro betalen. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij bovendienslagen voor een geneeskundig en psychologisch onderzoek. (LDO)

Al 20 seconden rood, maar toch rijdt bestuurder vol door

Een bestuurder uit Ninove stond donderdag terecht in de rechtbank van Aalst voor een stevige overtreding. De man reed door het rode licht dat al twintig seconden op rood stond. Zijn advocaat beweerde dat hij even afgeleid was, maar daar hechtte de politierechter weinig geloof aan. “Door het rode licht rijden aan zo’n snelheid heeft niets te maken met afleiding”, klonk het. J. zelf was niet aanwezig, maar zijn raadsman betwistte verder de feiten niet. De zware overtreding leverde de man een boete op van 400 euro en een maand rijverbod. (KBD)

Bestuurder waagt zich tijdens rijverbod met auto naar het werk en wordt betrapt

Een vijftiger uit Herzele die zich tijdens zijn drie maanden durende rijverbod toch aan een ritje naar het werk heeft gewaagd, moet zijn rijbewijs opnieuw drie maanden inleveren.

De politierechter legt de man ook een boete van tweeduizend euro op. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij opnieuw slagen voor de rijexamens en een geneeskundig en psychologisch onderzoek. De man uit Herzele had alles in orde gebracht om ondanks zijn rijverbod toch op zijn werk te geraken. Toen een collega hem op het laatste moment niet kon oppikken, besloot hij toch zelf te rijden. “Ik werk in een drieploegenstelsel, dus ik kan onmogelijk met het openbaar vervoer op het werk geraken”, legt de man uit in de politierechtbank. “Ik wist dat ik niet mocht rijden, dus toen de politie mij tegenhield in Herzele heb ik onmiddellijk verteld hoe het zat.”

De politierechter legt hem nu een boete van 4.000 euro op, waarvan de helft met uitstel. Het rijverbod van drie maanden is wel helemaal effectief. (LDO)

120 kilometer per uur in zone 50 levert drie maanden rijverbod op

Niko M. stond maandag terecht in de politierechtbank van Dendermonde voor een zware snelheidsovertreding op de Ninovesteenweg in Aalst. De jongeman reed er maar liefst met een snelheid van 120 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 50 kilometer per uur. De feiten dateren van 29 juli 2018. De bestuurder zelf heeft nog een blanco strafblad, maar zorgde meteen voor een stevige eerste overtreding. “Op die korte afstand zo een snelheid halen tussen twee ronde punten, dan moet je echt wel plankgas gegeven hebben”, aldus politierechter Siegfried Stallaert. Kjell Verleysen, de advocaat van de beklaagde vroeg om de nodige mildheid aan de dag te leggen omdat het zijn eerste veroordeling was, en omdat hij nog naar zijn werk moet kunnen rijden. De politierechtbank gaf de man echter een boete van 1.000 euro en drie maanden rijverbod. Bovendien moet hij ook een psychologisch onderzoek ondergaan om te kijken of hij nog wel rijgeschikt is. (KBD)