Deze week in de politierechtbank:

Agenten kunnen dronken Blankenbergse (29) enkel stoppen door autoruit in te slaan MMB - KBD - TVR - BKH

21 september 2018

17u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ook deze week trokken onze regiojournalisten naar de politierechtbanken en stootten er op markante zaken, zoals de dronken Ronny D.P. die met amper 50 km per uur op de drukke E40 tussen Aalst en Erpe-Mere aan het zwalpen was over de rijbaan en zo het verkeer in gevaar bracht. De dolle rit van een Blankenbergse (29) kon dan weer pas worden beëindigd nadat agenten een autoraam hadden uitgeslagen. Een trucker in Sint-Genesius-Rode ten slotte, mocht met goedkeuring van zijn werkgever doorrijden na een paaltje stuk te hebben gereden "want alles zou wel geregeld worden".

60 uur werkstraf voor dolle rit met 1,65 promille in bloed

Een 29-jarige vrouw uit Blankenberge is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur. In november vorig jaar maakte de vrouw een dolle rit van Blankenberge naar Wenduine met 1,65 promille alcohol in haar bloed. Daarbij ramde ze enkele verkeersborden, belandde ze op de tramsporen, waarna ze enkele kilometers door de politie achtervolgd werd.



De gebaren van de agenten om te stoppen maakten net zoals de zwaailichten en sirenes weinig indruk. Pas toen de twintiger tegen een geparkeerde wagen reed, kon de politie haar uit de wagen halen door een raam in te slaan. Uit haar verklaring bleek dat ze behalve de alcohol ook nog een kalmeerpil had genomen. De combinatie van de twee verklaart waarschijnlijk haar vreemde gedrag.



De vrouw kwam zich persoonlijk verantwoorden in de rechtbank en toonde haar spijt. "Het was heel dom van mij. De gevolgen zijn bijna niet te overzien. Ik ben anders nog nooit dronken in mijn auto gestapt." De politierechter gaf haar een werkstraf van 60 uren en een rijverbod van vier maanden. Ze zal ook moeten slagen voor medische en psychologische proeven. Ze kreeg ook een geldboete van 160 euro omdat ze haar rijbewijs niet bij zich had. (MMB)

Dronken bestuurder zwalpt met 50 km/u over E40

Ronny D.P. moest zich deze week voor de rechtbank in Aalst verantwoorden nadat hij met een snelheid van 50 kilometer per uur op de E40 tussen Aalst en Erpe-Mere aan het zwalpen was over de rijbaan.

Een zwaantje van de wegpolitie merkte de bestuurder op en maande hem aan om hem aan de kant te zetten. D.P. had hier echter geen oren naar en reed gewoon door, hij parkeerde zich wel even op de pechstrook, maar reed nadien opnieuw verder. De man legde een positieve ademtest af en had 1,7 promille alcohol in zijn bloed. "Op het moment van zijn rijgedrag was het ook bijzonder druk op de snelweg", zegt Tine De Mets van het openbaar ministerie. De man zelf liet zich bijstaan door een advocaat, die de feiten niet betwiste. Het sturen onder invloed leverde hem een boete op van 2.140 euro, waarvan een groot deel met uitstel. Hij kreeg ook een maand rijverbod opgelegd door de politierechter. (KBD)

Trucker ramt paaltje, maar mag van werkgever doorrijden

P.C. reed met zijn vrachtwagen vorig jaar in Sint-Genesius-Rode een paaltje aan flarden. De man stopte, maar reed nadien gewoon verder. Een getuige zag alles gebeuren en zo moest hij zich nu verantwoorden voor vluchtmisdrijf in de Halse politierechtbank. "Hij kon niet anders dan dat paaltje stuk rijden want de straat was te smal", aldus de advocaat van de man. "Hij belde nadien meteen naar zijn werkgever maar die vertelde dat hij door mocht rijden en dat alles wel zou geregeld worden." De man ging toch naar huis met een boete van 1.960 euro waarvan 900 euro met uitstel en een rijverbod van 15 dagen. (BKH)

Vrienden nemen sleutels af, maar stomdronken 22-jarige kruipt toch in wagen

B.D. (22) reed met zijn wagen vorig jaar in op een geparkeerde bus op de Vogelstraat in Sint-Pieters-Leeuw. De jonge student bleek liefst 2,38 promille alcohol in het bloed te hebben. Hij moest zich nu verantwoorden in de Halse politierechtbank en rechter Johan Van Laethem was niet mals voor de jongen.

"Je vrienden hebben nog je sleutels afgenomen", aldus Van Laethem. "Maar toch beslis je dan om die sleutels terug te nemen en achter het stuur van je auto te kruipen. Er is zelfs iemand nog bezorgd achter je aan gereden en die zag je dan tegen die bus rijden." B.D. had weinig verhaal in de rechtbank maar zei wel dat hij spijt had. De rechter gaf hem uiteindelijk een werkstraf van 50 uur en een rijverbod van twee maanden. Hij moet ook medische en psychologische examens afleggen. (BKH)

Bestuurder (41) definitief rijongeschikt verklaard na vierde veroordeling

W. W. (41) uit Zwalm werd in de politierechtbank in Oudenaarde definitief ongeschikt verklaard om een voertuig te besturen. De man reed met een glas te veel op een ander voertuig aan en pleegde daarna vluchtmisdrijf. Hij was daarbij ook niet aan zijn proefstuk toe.



Zo liep hij in het verleden al drie alcoholgerelateerde veroordelingen op. "Mijn cliënt dacht dat hij een paaltje had aangereden en zou dat de dag nadien gaan regelen. Het was allesbehalve zijn intentie om te vluchten", probeerde zijn advocaat de feiten nog wat te verzachten. Voor politierechter Cindy Stevenaert was de maat vol. Zij legde hem naast de levenslange rijongeschiktheid ook nog een boete van 2.400 euro op. (TVR)