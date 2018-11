Deze week in de politierechtbank: Achteruit op de snelweg om dodelijk ongeval te zien KBD-SDVO-LSI-OSG-LDO-VHS-BKH





Bron: Eigen berichtgeving 0 Een man die op de E17 in Aalbeke (Kortrijk) honderd meter achteruit reed om te kijken naar de afwikkeling van een dodelijk ongeval in de andere richting. Een medisch vertegenwoordiger uit Evergem die een krachtig narcosemiddel stal, het later opsnoof en vervolgens achter het stuur kroop. En de opmerkelijke uitleg van de 41-jarige D.D.P. uit Wetteren: “Ik vroeg een flesje water, maar mijn vriendin gaf me vloeibare xtc.” . Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Medisch vertegenwoordiger (30) snuift gestolen narcosemiddel en krijgt rijverbod

Een 30-jarige man uit het Oost-Vlaamse Evergem heeft in de Brugse politierechtbank een maand rijverbod gekregen voor dronkenschap achter het stuur. N.V. bleek dit voorjaar niet onder invloed te zijn van alcohol of drugs, maar wel van een krachtig narcosemiddel.

Op 22 maart trof de politie de man bedwelmd aan in zijn wagen op de parking van het Total-tankstation bij Ruddershove (Zottegem). Kort voordien had hij een verkeersbord aangereden en de vlucht genomen. Hoewel de ademtest negatief bleek, dagvaardde het parket V. toch voor dronkenschap. Hij had immers Sevorane gesnoven uit een handdoek: een sterk middel dat onder meer gebruikt wordt om mensen onder narcose te brengen.

V. had als vertegenwoordiger in de medische sector - hij verkocht heupprotheses - makkelijk toegang tot het product. “Toen de feiten uitkwamen werd mijn cliënt meteen ontslagen”, pleitte z’n advocaat. “Hij had op dat moment echtelijke problemen en maakte de domme beslissing dat product te stelen en te gebruiken in z’n wagen. Hij heeft echt de gevolgen onderschat. Toen hij even het bewustzijn verloor achter z’n stuur, besliste mijn cliënt zich meteen te parkeren. Momenteel heeft hij zijn leven weer in handen.” De politierechter hield rekening met het blanco strafblad van V. en beperkte z’n straf tot een maand rijverbod. De dertiger moet ook 1.600 euro boete betalen. (SDVO)

Achteruit op E17 om dodelijk ongeval te zien

Ahmed H. heeft van de politierechter in Kortrijk een rijverbod van vijftien dagen en een boete van net geen 500 euro gekregen omdat hij op de E17 in Aalbeke honderd meter achteruit reed op de pechstrook, om te kijken naar een dodelijk ongeval dat in de andere rijrichting was gebeurd.

Een politieman die vaststellingen deed bij het ongeval, zag het vreemde manoeuvre van H., die evenwel een andere uitleg geeft aan wat er is gebeurd.

“Ik had een probleem met mijn Volkswagen Passat en stopte om te zien wat er aan de hand was”, klonk het. “Maar omdat ik niet veilig stond, reed ik nog wat achteruit. Het was toeval dat ik net ter hoogte van het ongeval stopte.” De politierechter liet duidelijk merken dat hij geen sikkepit van die uitleg geloofde. (VHS)

“Passagier gaf me vloeibare xtc in plaats van water”

D.D.P. uit Wetteren heeft in de politierechtbank in Oudenaarde uitleg moeten geven over een verkeersongeval. De man reed onder invloed van xtc tegen een muur, maar hij beweerde dat een vriendin hem de drug tegen zijn wil deed nemen.

“Ik vroeg een flesje water, maar mijn vriendin gaf me vloeibare xtc”, zei de man in de politierechtbank. Een bijzondere verklaring voor het feit dat hij positief testte op de drug nadat hij tegen een muur was gereden. “Mijn cliënt pikte een vriendin op die moeilijkheden had met haar vriend. In de auto vroeg hij om een flesje water, maar daar bleek vloeibare xtc in te zitten”, zei de advocaat van de bestuurder. “Dat flesje was niet van mij, maar van de passagier. Toen ik proefde dat het vloeibare xtc was, heb ik het onmiddellijk uitgespuwd”, voegde de 41-jarige man er nog aan toe.

De politierechter plaatste grote vraagtekens bij de uitleg van de man. Hij vond het verhaal ongeloofwaardig en legde de bestuurder een rijverbod van 21 dagen op. Hij moet een geneeskundig onderzoek ondergaan als hij zijn rijbewijs terug wil. Bovenop het rijverbod moet de man een boete betalen van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel. (LDO)

Dronken bestuurster die taalwijziging vraagt moet terugkeren met tolk

L.M. hoopte in de Brusselse politierechtbank in het Frans te mogen uitleggen hoe ze op 15 augustus vorig jaar dronken drie wagens in de prak reed, maar dat bleek buiten de Halse politierechter Johan Van Laethem gerekend.

De Franstalige vrouw moest zich verantwoorden in de Halse politierechtbank omdat ze met 2,51 promille alcohol in het bloed drie wagens aanreed in Linkebeek en nadien ook nog eens op de vlucht sloeg. Ze kon uiteindelijk gevat worden in Ukkel. Haar advocaat vroeg deze week meteen om een taalwijziging. Rechter Van Laethem besloot anders te beslissen. “We zullen een tolk oproepen zodat mevrouw haar verhaal in haar eigen taal kan doen”, aldus Van Laethem. “We koppelen meteen het nuttige aan het aangename. Ze mag ook twee keer een bloedonderzoek laten uitvoeren, zodat we de volgende keer weten of er geen alcoholprobleem is.” De zaak wordt begin februari opnieuw behandeld. Franstalige beklaagden vragen wel vaker een taalwijziging aan. Soms hopen ze zo ook op een mildere straf in een grotere rechtbank maar in Halle worden taalwijzigingen amper toegekend. (BKH)

UGent-prof krijgt rijverbod voor sturen onder invloed

Een professor van de Universiteit Gent is veroordeeld tot 1.600 boete, deels met uitstel en 15 dagen rijverbod voor rijden onder invloed in Nevele. “Komaan meneer: u had toch beter moeten weten.” De Gentse politierechter begreep niet waarom V. toch met enkele glazen te veel op achter het stuur kroop. “Iemand met uw functie en kwalificaties denkt toch beter na?”

De UGent-prof dronk enkele glazen alcohol te veel in het restaurant op amper één kilometer van zijn huis in Nevele. Bij terugkeer werd hij gecontroleerd en betrapt met 1,24 promille, zo’n vijf glazen alcohol. (OSG)

Vijftien jaar rijverbod na achtervolging zonder rijbewijs in onverzekerde auto

Een 39-jarige automobilist uit Roeselare is door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een rijverbod van vijftien jaar en een boete van 15.000 euro. Op 3 maart zat Giovanni B. samen met zijn broer in de auto toen de politie hem in Roeselare wou controleren. B. stopte niet maar vluchtte weg.



Er volgde een achtervolging door de politie waarbij voorrangsregels en rode verkeerslichten genegeerd werden. Uiteindelijk strandde het vluchtende voertuig na een doortocht door struikgewas tegen een verlichtingspaal en omheining. De wagen bleek niet ingeschreven, niet verzekerd en niet gekeurd. Door een eerdere veroordeling en rijverbod had Giovanni B. ook geen rijbewijs op zak. De broers zaaiden nog even twijfel over wie precies achter het stuur zat, maar uiteindelijk oordeelde de politierechter dat het wel degelijk Giovanni B. was die reed. Als hij na zijn rijverbod nog opnieuw achter het stuur zal willen kruipen, zal hij eerst moeten slagen voor het praktisch en theoretisch rijexamen en medische en psychologische proeven. Giovanni B. is geen onbekende voor het gerecht. Hij liep al tal van veroordelingen voor drugs en inbraken op. (LSI)

Alwéér rijverbod voor El Ghanassy

Al meer dan 15 veroordelingen heeft hij al opgelopen voor de politierechtbank, maar toch blijven de zaken tegen profvoetballer Yassine El Ghanassy (28) komen. Gisterochtend stond hij in Brugge terecht voor een snelheidsovertreding in Pittem. Op 1 juli vorig jaar werd de ex-speler van onder meer KV Oostende en KAA Gent met zijn Porsche Carrera 911 geflitst met 102 km/u waar hij 70 mocht. Hij bleek nog steeds geen theoretisch en praktisch rijexamen te hebben afgelegd, wat hem was opgelegd bij een eerdere veroordeling.

“De proeven was hij compleet vergeten door de vele transfers die hij in die periode had”, pleitte zijn advocaat. “Dat is ook de reden waarom hij bijna nooit een dagvaarding ontving. Die werd steeds verstuurd naar een adres waar hij toen al niet meer woonde.” De politierechter legde de flankaanvaller, die momenteel voor het Saudische Al-Raed speelt, 1 jaar en 15 dagen rijverbod op. Hij moet ook 4.480 euro betalen. (SDVO)

Boete en rijverbod voor dronken bestuurder die omheining van buurvrouw vernielde

Erik V. uit Ninove moest zich donderdag verantwoorden voor de politierechtbank in Aalst nadat hij op 22 november 2017 met zijn wagen tegen de omheining van de buurvrouw was gereden. De man was die avond naar een verjaardagsfeestje geweest 500 meter verderop, maar had er wel zijn wagen voor gebruikt. “Schrijnend dat hij voor zo een korte afstand zijn wagen gebruikte”, aldus de politierechter. De man zelf was niet aanwezig maar liet zich bijstaan door een advocaat. Op het moment van de feiten was de beklaagde zwaar dronken en had hij 2,8 promille in zijn bloed. “Het was een zeer domme beslissing van mijn cliënt en dat beseft hij nu”, aldus zijn raadsman. Het ongeval leverde de man een boete van 1.600 euro op en drie maanden rijverbod. Bovendien moet hij ook medische proeven afleggen om te zien of er geen alcoholprobleem is, omdat hij rondreed met een bijzonder hoge alcoholwaarde. (KBD)