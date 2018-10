Deze week in de politierechtbank: aannemer onder invloed rijdt achteruit op Brusselse ring en botst LDO-LSI-TVR-JHM-TVR-GBO-BKH-SDVO

12 oktober 2018

11u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ook deze week vatten onze regiojournalisten bij de politierechtbanken post waar ze op frappante zaken stootten, zoals de Anderlechtse aannemer K. die met 1,77 promille in het bloed achteruit (!) reed op de Brusselse ring en een ongeval veroorzaakte waarbij twee inzittenden gewond raakten. De 17-jarige S.D. stond dan weer terecht, omdat hij niet met een opgefokte brommer, maar met een ongekeurde tractor naar school tufte. Roeselarenaar Tim V. stond opnieuw terecht voor de politierechtbank, nog maar zes dagen na zijn vorige verschijning. En wederom was dat voor rijden onder invloed, ditmaal met maar liefst 2,25 promille. "Een bekend gezicht", zei de openbare aanklager scherp.

Drie jaar alcoholslot na vijf keer dronken rijden

De Brugse politierechter heeft een 40-jarige man uit Hollebeke, bij Ieper, verplicht om drie jaar lang een alcoholslot te installeren in z'n wagen. De man werd deze week voor de vijfde keer veroordeeld voor dronken rijden. Stephane H. botste eind vorig jaar 's nachts tegen een verkeersgeleider in Oostkamp en reed verder. Toen de politie hem een uur later kon vatten, bleek hij 2,16 promille in z'n bloed te hebben. Naast het alcoholslot krijgt de veertiger één jaar en één maand rijverbod opgelegd. Daarnaast moet hij 3.200 euro boete betalen. Bovendien zal de installatie van het slot hem zo'n 6.000 euro kosten. Politierechters waren tot voor kort vrij in het opleggen van alcoholsloten, maar een nieuwe wet verplicht hen voortaan om de maatregel toe te passen bij bestuurders die na 1 juli betrapt werden met 1,8 promille of meer in hun bloed. (SDVO)

Dronken aannemer rijdt achteruit op Brusselse ring na interland

Een aannemer uit Anderlecht moest zich deze week in de politierechtbank verantwoorden nadat hij - met 1,77 promille alcohol in het bloed - achteruit gereden was op de Brusselse Ring. Hij veroorzaakte zo een ongeval met twee gewonden. De beklaagde was op 14 november voorbij de afrit Dilbeek gereden, waar hij eigenlijk moest zijn. In plaats van door te rijden en de volgende afrit te nemen, vond hij er niet beter op dan maar achteruit te rijden. Een achterligger kon hem niet meer ontwijken en bij die aanrijding raakten twee inzittenden gewond."Hij had net een moeilijke periode achter de rug", vertelde zijn advocate in de rechtbank. "Die avond was hij naar een wedstrijd van de Rode Duivels gaan kijken, waar hij enkele biertjes gedronken had. Hij reed vervolgens huiswaarts via een route die hij niet goed kende, en heeft een verkeerde beslissing genomen toen hij die afslag miste."

Maar die uitleg vond de politierechter maar vreemd, gezien de man aannemer is en in Anderlecht woont. "Hij zal dus wel vaak op pad zijn en ongetwijfeld is hij ook al eens langs de afrit Dilbeek gereden." De beklaagde kreeg een boete van 1.600 euro, de helft met uitstel, en een rijverbod van 45 dagen. Er werd wel rekening gehouden met het blanco strafregister van de man. (BKH)

17-jarige krijgt rijverbod: "Een vriend leerde me rijden"

Een 17-jarige jongen uit Moerbeke (Geraardsbergen) beschikt niet over een rijbewijs, maar heeft wel al een rijverbod aan de broek. De jongeman reed op 4 september 2017 zonder rijbewijs met de wagen van zijn ouders en botste in Geraardsbergen op een andere auto.

De bestuurder van de andere wagen geraakte daarbij gewond. "Op het moment zelf wist ik niet wat ik deed", vertelde de jongeman aan de politierechter. "Een vriend had me op een parking leren rijden. Toen mijn vriendin naar huis moest, dacht ik dat ik haar wel kon brengen."

De 17-jarige vroeg een werkstraf, maar daar was de politierechter niet mee akkoord. Hij legde een rijverbod van twee maanden en acht dagen op. De tiener moet ook een boete van 250 euro betalen, waarvan 100 euro met uitstel. (LDO)

Nieuwe trend: "Stoere mannen zijn bang van bloedproef"

In de politierechtbank te Maaseik zijn twee zaken behandeld waarbij de chauffeur telkens weigerde in te gaan om een bloedproef af te nemen. "Ik heb een panische angst voor naalden", reageerde een man die tijdens de zitting meteen met een doktersbriefje begon te zwaaien.

Een andere beklaagde verklaarde aan de rechter dat hij altijd bang is om bloed te laten trekken. "En daarom heb ik de bloedproef geweigerd." Het Openbaar Ministerie stelt zich vragen bij het weigeren van bloedproeven naar aanleiding van verkeersinbreuken. "Het is opvallend dat veel stoere mannen bang hebben van een naaldje", klonk het. De politierechter zal zich grondig buigen over de zaken. Begin november volgt het vonnis. (GBO)

Vijftiger in oldtimer scheurt aan 111 km/u waar hij maar 50 mag

Y.S. uit Oudenaarde mocht de oldtimer van zijn broer lenen, maar het ritje eindigde in de politierechtbank. De vijftigjarige man werd geflitst toen hij 111 kilometer per uur reed waar hij maar vijftig mocht. Voor de man was het de eerste keer dat hij een verkeersovertreding beging, volgens zijn advocaat omdat hij het niet gewoon was met een dergelijke wagen te rijden. De politierechter legde hem een maand rijverbod en een boete van 65 euro op. (LDO)

't is eens iets anders dan een brommer: 17-jarige tuft met tractor naar school

Voor één keer was het eens geen scholier met een opgedreven brommer die door de politie uit het verkeer geplukt werd, maar een jongen die naar school trok met... zijn tractor. De 17-jarige S.D. uit het Oost-Vlaamse Lierde had geen rijbewijs en de tractor was niet verzekerd, ingeschreven of gekeurd. "De tweedehandstractor was pas aangekocht. Mijn cliënt wou ermee naar de afdeling carrosserie van zijn school rijden om er daar met medeleerlingen aan te sleutelen", aldus zijn advocaat. S.D. was zelf niet aanwezig, omdat hij op school zat. Politierechter Cindy Stevenaert wil echter pas oordelen als ze de jongen gezien heeft, en dus werd de zaak uitgesteld naar de herfstvakantie. (TVR)

Fikse boete en rijverbod door "pilsjes van nacht voordien"

Een automobilist uit Oostakker (Gent) moet een boete van 3.360 euro betalen en zijn wagen vijftien dagen laten staan. Steven B. kon op 17 april vorig jaar op de E17 in Waregem na een korte achtervolging door een anoniem politievoertuig tot stilstand worden gebracht. Hij liet over een traject van zo'n drie kilometer een snelheid van bijna 170 kilometer per uur optekenen. Hij had 1,29 promille alcohol in het bloed. "Dat was van de nacht voordien. Toen ging ik stappen en dronk tien tot vijftien pilsjes", klonk het. "Je moet die nacht wel heel stevig gedronken hebben", repliceerde de openbare aanklager.

Steven B. werd al twee keer eerder veroordeeld voor alcoholintoxicatie. De politierechter gaf hem zes maanden rijverbod, maar sprak slechts vijftien dagen als effectieve straf op om zijn job als key accountmanager bij een bedrijf niet te hypothekeren. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, zal hij wel eerst moeten slagen voor theoretisch en praktisch rijexamen en medische en psychologische proeven. (LSI)

Anderhalve maand rijverbod voor 'bekend gezicht'

Een jonge automobilist uit Roeselare heeft in de politierechtbank een boete van 1.600 euro en een rijverbod van anderhalve maand opgelopen. Amper zes dagen nadat Tim V. zich al voor de rechter had moeten verantwoorden, omdat hij met een glas te veel achter het stuur was gesnapt, stond hij opnieuw terecht voor rijden onder invloed met maar liefst 2,25 promille.

"Een bekend gezicht. En vorige keer maar benadrukken dat er geen alcoholprobleem is", zei de openbare aanklager scherp. "Amper vier maanden na de eerste intoxicatie was het op 2 september 2017 in Roeselare opnieuw prijs." V. ontkende dat hij een gewoontedrinker is en beloofde de politierechter dat het de laatste keer was dat hij met alcohol achter het stuur betrapt zou worden. "Ik belde drie taxidiensten, maar niemand kon me na een verjaardagsfeestje komen oppikken", klonk het. "Maar ik ben ondertussen gehuwd en er zijn goede afspraken gemaakt." Om zijn rijbewijs terug te krijgen, zal hij moeten slagen voor medische en psychologische proeven. (LSI)

Kerstavond in mineur: nieuwe wagen in de prak gereden

Een 24-jarige Diksmuideling heeft in de politierechtbank een werkstraf van 115 uur en 20 dagen rijverbod gekregen, nadat hij zichzelf een kerstavond in mineur bezorgde. S.B. reed op 24 december 2017 zijn wagen van amper een maand oud in de prak, nadat hij dronken in slaap was gevallen en tegen een geparkeerde wagen was gebotst. "Bezie eens die impact. Je beseft toch dat dit véél erger had kunnen aflopen?", zei de procureur.

S.B. raakte slechts lichtgewond, maar de gevolgen waren toch groot. "Ik had net de lening afgesloten voor die wagen, maar mocht al een andere nemen om opnieuw een wagen te kunnen kopen en de kosten aan die geparkeerde auto te kunnen vergoeden. En ik had graag dit jaar een huis gekocht, maar heb die plannen door mijn stommiteiten moeten opbergen." Omdat S.B. eerder al veroordeeld werd, kreeg hij een strenge straf. Hij moet een werkstraf van 115 uur vervullen en krijgt 20 dagen rijverbod. (JHM)

Rijverbod voor voetballer die met 2,5 promille gevel en voertuig ramt

S. V. uit Wortegem-Petegem kreeg in de politierechtbank van Oudenaarde twee maanden rijverbod opgelegd nadat hij in beschonken toestand een gevel en een geparkeerd voertuig aanreed. De feiten deden zich voor op 13 januari.

"Mijn cliënt is een voetballer en was na de match met enkele vrienden nog naar Oudenaarde getrokken", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "Zij zetten hem rond 6 uur 's morgens weer af in Petegem, maar toen is hij helaas nog in de wagen gestapt om naar huis te rijden. Hij moest maar een paar kilometer rijden, maar toch liep het mis."

Agenten stelden na het ongeval vast dat hij 2,5 promille alcohol in het bloed had, goed voor zo'n 11 glazen alcohol. Naast het rijverbod kreeg hij nog een boete van 800 euro opgelegd. Omdat hij nog maar anderhalf jaar over zijn rijbewijs beschikte, moet hij ook zijn praktisch rijexamen opnieuw afleggen. (TVR)