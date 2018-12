Deze week in de politierechtbank: 20 pinten op, maar niet dronken VHS - KBD - BKH - JHM - LDO - OSG - SDVO

07 december 2018

10u34

Bron: Eigen berichtgeving 3 Een automobilist (29) uit Alken die in Knokke niet dronken oogde, maar wel 3,4 promille alcohol in het bloed had (bijna 20 pinten). Een politierechter die meer geloof hecht aan de uitleg van een 69-jarige getuige dan aan die van een agent. En een ‘vaste klant’ die achter het stuur betrapt werd tijdens een rijverbod en wel erg joviaal was tegen de Veurnse rechter. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Ondanks 3,4 promille enkel veroordeeld voor intoxicatie achter het stuur

Agenten trokken grote ogen toen ze in Knokke een ademtest afnamen van een 29-jarige man uit Alken. De Limburger was met enkele vrienden een avondje gaan stappen, toen de politie zag hoe hij met hoge snelheid door het rode licht scheurde. Volgens de agenten reed hij daarbij ei zo na enkele bewakingsagenten van de fiets. Ze zetten hem langs de kant, maar konden geen uiterlijke kenmerken van dronkenschap vaststellen. Toch had de jongeman 3,4 promille in z’n bloed - het equivalent van bijna 20 pinten. Hij werd al twee keer veroordeeld voor rijden onder invloed en kreeg deze week in de Brugse politierechtbank 75 dagen rijverbod en 4.200 euro boete. Maar hij werd dus enkel veroordeeld voor intoxicatie achter het stuur, en niét voor dronkenschap. (SDVO)

Rechter gelooft agent niet, maar Willy (69) wel

De politierechter van Veurne hecht meer geloof aan de uitleg van een 69-jarige getuige dan aan die van een agent. Dat is uitzonderlijk, want doorgaans volgt een rechter het woord van de politie. Zowel agent J. als Willy Heindryckx (69) uit het West-Vlaamse Koekelare moest komen getuigen. Op 3 januari haalde de agent een auto in die amper 35 kilometer per uur reed, om te kijken waar de bestuurder mee bezig was. Willy deed hetzelfde, maar de agent ging stevig in de remmen toen hij naast die trage auto reed. “Daarop begon die man achter mij te bumperkleven en te claxonneren”, vertelde de agent. “Toen ik hem daarover aansprak, reageerde hij verbaal erg agressief. Ik zei hem aan de kant te gaan, maar hij stoof ervandoor.” Willy vertelde het anders: “Natuurlijk claxonneerde ik. Die agent gooide opeens de remmen dicht. Wist ik veel dat hij iemand wou doen stoppen, hij zette niet eens zijn pinker aan - laat staan zijn zwaailichten. Ik wou net als hem die trage chauffeur gewoon inhalen.” De verklaring van agent J. deed hem de das om: “Ik had niet eens gezien dat die man achter me reed.” Daardoor ging Willy vrijuit. (JHM)

Man tegen rechter: “Ik ken je van tv, hoe is je schouder?”

Dimitri B. stond voor de politierechter omdat hij nog maar eens betrapt werd achter het stuur van zijn wagen terwijl hij een rijverbod had. Hij was wel erg joviaal tegen de Veurnse politierechter Geert Vandaele, bekend van het VIER-programma ‘De Rechtbank’.

De man scheen de ernst van de situatie niet in te kunnen schatten. “Nochtans zijn dit zeer ernstige feiten waarvoor ik gevangenisstraffen geef als het niet de eerste keer is”, waarschuwde politierechter Geert Vandaele. “Dit zijn dingen die ik onthoud en ik zal uw naam herinneren.” Waarop B. iets te joviaal werd. “Maar ik herken je ook hoor, van televisie. Hoe gaat het trouwens met je schouder?” vroeg hij de rechter. Om een of andere reden wist B. immers dat de rechter recent een operatie had ondergaan. “Blijkbaar ben ik zo gekend dat je zelfs al weet van mijn operatie. Enfin, zo lang je deze les maar geleerd hebt, is het goed.” B. moet een werkstraf van 125 uren vervullen. Doet hij dat niet, moet hij alsnog 8.000 euro boete betalen. De man krijgt ook een rijverbod van drie maanden en moet slagen in vier herstelproeven. (JHM)

Student na dutje nog onder invloed: één maand rijverbod

Een student is gisteren voor de politierechtbank in Gent veroordeeld tot een rijverbod van één maand omdat hij vorig jaar onder invloed achter het stuur zat en in die toestand tegen een verkeersbord aanreed.

De jongeman had een nacht gefeest in de Overpoortstraat, wat geslapen, en was weer achter het stuur gekropen. Maar hij was zelfs dan nog te beschonken om te rijden. Op het moment van de vaststellingen had de student nog zo’n 2 promille in het bloed - ruim te veel dus.

Volgens de advocaat van de jongeman is hij al voldoende gestraft, aangezien hij heel wat kosten had door het ongeval. Maar de rechter toonde geen genade, zeker omdat de student eerder al een rijverbod opgelegd gekregen had. Donderdag werd hij veroordeeld tot één maand rijverbod en 800 euro boete effectief. De jongeman moet ook medische en psychologische proeven voltooien om na te gaan of hij wel in staat is om een voertuig te besturen. (OSG)

Rijverbod na ongeval: “Zicht ontnomen door verkeersborden”

S.M. uit Amougies (net over de grens met Henegouwen) moet haar rijbewijs acht dagen inleveren en een boete van 400 euro betalen omdat ze op de rotonde in de Zonnestraat in Ronse een ongeval veroorzaakte met een bromfietser. “Mijn zicht was beperkt door de verkeersborden aan de rotonde”, zo verweerde de 45-jarige vrouw zich in de politierechtbank in Oudenaarde. Zij reed met haar wagen een bromfietser aan die zich al op de rotonde bevond. “Ik moest verder vooruit rijden om zicht te hebben op het verkeer. Ik ben meteen gestopt toen ik de bromfietser zag.”

Het kwaad was dan al geschied en de bromfietser kwam ten val. Volgens het slachtoffer reed de bestuurster te snel, maar dat weerlegde de advocaat van de beklaagde. “Het ongeval gebeurde op een druk moment. Er was veel verkeer en mijn cliënte moest aanschuiven om de rotonde te nemen. Dat ze te snel reed, kan dus niet.”

Volgens politierechter Pieter De Meyer had de beklaagde de bromfietser wel degelijk moeten opmerken. Hij legde de vrouw een boete van 400 euro en een rijverbod van acht dagen op. (LDO)

Twee vrienden belanden geïntoxiceerd in gracht: “We betalen boete samen”

Twee vrienden uit Waregem en Gent hebben zich in de politierechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor een verkeersongeval in Wortegem-Petegem. Ze belandden er met hun auto in de gracht en bleken ook allebei geïntoxiceerd.

Na het ongeval in september 2017 schoven de twee vrienden de schuld in elkaars schoenen, maar eenmaal in de rechtbank besloten ze toch de waarheid te zeggen. De 25-jarige beklaagde uit Waregem gaf toe dat hij met de wagen reed, maar hij had op dat moment geen geldig rijbewijs bij. “We kwamen van café Bar A Bar, maar ik was mijn jas vergeten. Daarom wilden we snel terugrijden”, zei hij. Die terugrit eindigde in de gracht. Toen de politie ter plaatse kwam, verklaarden de beklaagden dat iemand anders met de wagen reed. Nadien wezen ze elkaar aan als bestuurder. “Dat deed ik omdat ik bang was voor de reactie van mijn moeder en grootvader. Het was zijn auto waarmee ik reed”, verklaarde de 25-jarige man.

De politierechter legde de man een effectieve geldboete van 2.600 euro en een rijverbod van 83 dagen op. De vriendschap van de twee beklaagden bleek bovendien stand te houden, want de passagier garandeerde dat hij zou helpen om de boete te betalen. (LDO)

“Ik dronk 6 glazen wijn. Dat weet ik dankzij de Weightwatchers”

Een vrouw uit Veurne, die op 14 mei door de politie aan de kant werd gezet en 2.05 promille blies, heeft in de politierechtbank komaf gemaakt met de gissingen over hoeveel ze precies gedronken had die avond. “Het waren 6 glazen rode wijn, dat ben ik heel zeker”, zei I.V. “Ik volgde toen namelijk het programma van de Weightwatchers en moest bijhouden hoeveel ik gedronken had.” Er werd vermoed dat het meer was, omdat de vrouw die avond volgens de politie sprak met een dubbele tong en vrij vervelend deed. Ze leek ook niet goed te beseffen waarom ze aan de kant werd gezet. “Dat wist ik wel heel goed en ik had de combi achter me zien rijden”, besloot I.V. Ze kreeg 4.800 euro boete met uitstel en 90 dagen rijverbod, de helft met uitstel. (JHM)

135 per uur in ‘bocht van Vorst’: zes maanden rijverbod

Een chauffeur kreeg vanochtend een rijverbod van zes maanden van de politierechter in Halle nadat hij met snelheden boven de 200 kilometer per uur over de Brusselse Ring scheurde. “Hij werd eerder al veroordeeld voor een dodelijk ongeval, maar leert niet uit zijn fouten”, aldus rechter Dina Van Laethem.

E.G. trok op 24 september vorig jaar de aandacht van de wegpolitie toen hij heel gevaarlijk over de N203a richting Brusselse Ring reed. Een patrouille zette de achtervolging in en moest snelheden boven de 200 per uur halen om de man bij te houden. Hij slalomde tussen andere wagens en scheurde kilometers aan een stuk door aan hoge snelheden. Met zijn Volkswagen Bora haalde hij zelfs 135 kilometer per uur in de bocht van de ring in Vorst. In die verraderlijke bocht geldt een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur. Uiteindelijk kon hij aan de kant gezet worden, maar de man ontkende nadien dat hij zo snel gereden zou hebben, omdat zijn wagen volgens hem ‘maar’ 195 kilometer per uur kan rijden.

De politierechter veegde zijn verklaringen van tafel en haalde onder andere de vaststellingen van de politie aan. “Het was ronduit crimineel om aan die snelheden over de weg te scheuren”, aldus rechter Van Laethem. “Daarbij werden andere weggebruikers in gevaar gebracht. De beklaagde werd eerder al drie keer voor ongevallen veroordeeld. Hij veroorzaakte al een ongeluk met gewonden, pleegde bij een ander ongeval vluchtmisdrijf en een ongeval kende zelfs een dodelijk afloop. Ik kan hier geen begrip voor opbrengen want de beklaagde is niet aan zijn proefstuk toe.” Behalve het rijverbod van zes maanden kreeg de man ook nog een boete van 2.000 euro. (BKH)

Milde straf voor bestuurder die op een maand tijd drie keer zwaar dronken achter stuur zit

Koen R. uit Dendermonde moest op dinsdagochtend voor politierechter Peter D’hondt verschijnen nadat hij in februari tot tweemaal toe dronken werd betrapt door de politie. Ook in maart van dit jaar werd hij opnieuw dronken betrapt achter het stuur.

De eerste feiten dateren van 3 februari 2018. “De man stond toen met zijn voertuig aan te schuiven aan de verkeerslichten in Dendermonde, toen hij plots achteruit bolde”, zette het openbaar ministerie uiteen. “Beide partijen plaatsten zich langs de kant, maar voor de papieren werden ingevuld, sloeg de man op de vlucht naar huis. Daar werd hij door de politie onderworpen aan een alcoholtest.” De man blies toen meer dan 3 promille. Op 20 februari was het opnieuw prijs. Tijdens een alcoholcontrole blies hij 2,5 promille. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

Op 7 maart mocht de man dan zijn rijbewijs terughalen op het politiekantoor in Dendermonde. Toen hij zijn rijbewijs had en in zijn voertuig stapte, vertrok de man nogal opvallend, hierdoor ging de politie terug over tot controle en bleek de man weer dronken. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk opnieuw ingetrokken voor vijftien dagen. “Alsof dat niet voldoende was, werd de man een uur later opnieuw betrapt achter het stuur van zijn voertuig”, besloot het OM.

De man zelf liet zich na de feiten meteen behandelen en kon aan de hand van testen laten zien dat hij intussen aan de beterhand is. “Het was een moeilijke periode en ik heb spijt van wat er toen gebeurde”, zegt R. Zijn advocaat vroeg om mild te zijn en wees op het blanco strafblad van de man. Politierechter D’hondt had begrip en veroordeelde de man voor de drie feiten samen tot een boete van 5.600 euro waarvan 1.200 euro met uitstel. Het rijbewijs van de man werd ook nog vijf maanden extra ingetrokken. (KBD)

Wijnhandelaar voor rechter na dronken botsing

Een wijnhandelaar heeft zich in de politierechtbank van Veurne moeten verantwoorden voor een ongeval dat hij veroorzaakte toen hij dronken was. Op 6 november om 23.10 uur ‘s avonds knalde J.G. met zijn wagen eerst tegen een boordsteen in de Marktstraat in Nieuwpoort om daarna drie geparkeerde wagens aan te rijden. Een van die auto’s was na het ongeval volledig vernield. Toen de politie ter plaatse kwam en J.G liet blazen, bleek hij 2.39 promille in zijn bloed te hebben. “Ja, hij was dronken”, geeft zijn advocaat toe. “Maar dat was niet de oorzaak van het ongeval. Hij kreeg een oproep op zijn telefoon en wou die handsfree beantwoorden. Daarbij week hij even uit. Hij reed tegen die stoeprand en had daardoor een klapband. Dat veroorzaakte de crash.” Omdat de schade van een van de wagens nog niet vergoed werd, werd de zaak uitgesteld naar 14 januari. (JHM)

Alleen geldboete voor man die botst tijdens inhalen

Nico B. (40) uit Deerlijk heeft van de politierechter in Kortrijk een boete van 400 euro gekregen omdat hij vorig jaar op 11 november een ongeval veroorzaakte op de Keiberg in Heestert (Zwevegem).

“Mijn cliënt werkt in de horeca en was op weg naar huis toen hij om half zeven ‘s morgens betrokken raakte in het ongeval”, zegt zijn advocaat. “Hij wou snel thuis zijn bij zijn vrouw en kind, haalde een vrachtwagen in en was verrast dat er uit de bocht een tegenligger kwam.”

De klap was bijzonder hevig. Kevin Soetens (25) uit Helkijn, de man die werd aangereden, zat gekneld in het wrak van zijn Ford Mondeo. De brandweer moest het dak van de wagen wegknippen om hem te kunnen evacueren. De man, die op weg was naar zijn werk toen het ongeval gebeurde, raakte bijzonder zwaar gewond en was een tijdlang arbeidsongeschikt. Nico B., die niet gedronken had, liep lichte verwondingen op. Hij kon zelf uit z’n Opel Astra kruipen en werd ook naar het ziekenhuis gebracht. (VHS)