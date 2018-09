Deze week in de politierechtbank: 17-jarige botst tegen paal, zus vervalst aanrijdingsformulier TVR - TVDZM - MMB - KBD - SDVO - JHM

07 september 2018

14u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ook deze week trokken onze regiojournalisten naar de verkeersrechtbanken en stootten er op markante zaken, zoals: F. M. uit Oudenaarde die met 1,54 promille tegen een boom knalde na de kampioenenviering van Anderlecht. Een Mechelse vervalste de aanrijdingsformulieren om haar 17-jarige broer die achter het stuur zat in te dekken. De Brugse verkeersrechter kreeg ten slotte een opmerkelijke uitleg van de advocate van Jordan Lukaku (Lazio Roma). "Hij had zoveel vonnissen in die periode, dat hij niet meer wist om welk het ging."

Chauffeur met 2,14 promille in bloed: "Was vast contract gaan vieren"

De 37-jarige C. B. werd in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro en anderhalve maand rijverbod nadat hij in Ronse tegen de lamp liep bij een alcoholcontrole. De man had 2,14 promille alcohol in zijn bloed, goed voor ruim 10 pintjes. "Ik was mijn definitief contract gaan vieren met collega's", vertelde de man. De politierechter wees op het feit dat hij in het verleden al twee keer werd veroordeeld voor sturen onder invloed. De man krijgt zijn rijbewijs pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)

Vrouw vervalst documenten nadat broer (17) tegen paal botst

Een vrouw uit Mechelen stond deze week voor de rechter en riskeert een celstraf van acht maanden. Ze moest zich verantwoorden voor het vervalsen van aanrijdingsformulieren. Eerder dit jaar kreeg de vrouw een telefoon van haar jongere broertje. Die was zeventien jaar oud op dat moment en beschikte nog over een voorlopig rijbewijs. De jongere broer vervoerde enkele nichtjes en neefjes maar mocht dat nog niet en botste tijdens de rit tegen een verlichtingspaal. "Mevrouw kwam ter plaatse en probeerde hem vervolgens in te dekken door de aanrijdingsformulieren in te vullen en te beweren dat zij reed", zei de openbaar aanklager. "Nobel is het zeker maar mevrouw had moeten weten dat zoiets niet kan." Hij eiste een celstraf van acht maanden en een geldboete van 1.600 euro. "Ze begrijpt dat het fout was maar deed het niet om hem in te dekken. Het was een beschermingseffect", repliceerde de raadsman van de vrouw. Die vreesde dat de gevorderde straf haar toekomst én haar job in gevaar kan brengen. Er werd om de gunst van de opschorting gevraagd. Rechter Erika Colpin nam de zaak in beraad en velt op 24 september een vonnis. De politierechtbank legde de jongere broer inmiddels al een straf op en moest ook opdraaien voor de herstellingswerken aan de verlichtingspaal. (TVDZM)

Beschonken chauffeur knalt tegen boom na kampioenenviering

F. M. uit Oudenaarde stond terecht in de politierechtbank nadat hij op 21 mei vorig jaar in beschonken toestand een ongeval veroorzaakte. "Mijn cliënt kwam van de kampioenenviering van Anderlecht", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "Op de terugweg naar huis is hij tegen een boom geknald. Zijn wagen was volledig perte totale." De man had 1,54 promille alcohol in zijn bloed, wat neerkomt op een 8-tal pintjes. "Hij heeft zijn lesje intussen geleerd en gaat voortaan met de bus naar het voetbal." De politierechter legde de beklaagde een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod op. (TVR)

Zinho Gano (KRC Genk) scheurt langs lagere school: boete van 200 euro

Profvoetballer Zinho Gano is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 200 euro omdat hij met zijn auto met een onaangepaste snelheid en aan de verkeerde kant van een vluchtheuvel voorbij een lagere school reed. De voetballer, tegenwoordig actief bij KRC Genk, werd op 8 september vorig jaar betrapt op hardrijden. Hij stond toen nog op de loonlijst van KV Oostende. Het was een agent die Gano met hoge snelheid de vluchtheuvel zag voorbijrijden. De man sprak zelfs van verkeersagressie. Gano moest zich in de politierechtbank voor zijn gedrag verantwoorden. Hij stuurde zelf zijn kat en liet zich door zijn advocaat verantwoorden. "Hij was op dat moment gehaast", klonk het excuus. De voetballer kwam er uiteindelijk dus met een boete vanaf. (MMB)

Neven ontkennen dat ze een straatrace hielden met pas gekochte BMW

K. H. en T. C., twee neven uit Lokeren hebben zich deze week moeten verantwoorden in de politierechtbank van Dendermonde nadat ze vorig jaar op 23 juli betrapt werden tijdens een vermoedelijke straatrace. De eerste beklaagde was een ritje aan het maken met zijn pas gekochte BMW toen hij zijn neef voor zich zag rijden. Hij ging er dicht tegenaan rijden om hem te begroeten. In een eenrichtingsstraat bleven ze achter elkaar rijden. Daarbij reden ze met hoge snelheden, meer dan de 50 kilometer per uur die er toegestaan is.

De politie van Lokeren kon hen onderscheppen. Beide heren ontkennen dat ze aan het racen waren. "We reden misschien te snel, maar het ging zeker niet om een straatrace", aldus H. Hierop besloot politierechter Peter D'hondt de agenten op te roepen om hun kant van het verhaal te vertellen. De zaak zal verder gezet worden op 25 september. (KBD)

Jordan Lukaku vergeet proces "want hij heeft er zoveel"

Profvoetballer Jordan Lukaku (24) heeft in de Brugse politierechtbank verzet aangetekend tegen twee veroordelingen die hij twee jaar geleden opliep. Volgens het Openbaar Ministerie gebeurde de aantekening van het verzet laattijdig, maar daar had de jongere broer van Romelu een goede uitleg voor. "Hij had zoveel vonnissen in die periode, dat hij niet meer wist om welk het ging", vertelde zijn advocate. "Bovendien had hij nog nooit van de verzetsprocedure gehoord." Op 30 juni 2016 werd Jordan veroordeeld tot een maand rijverbod voor een reeks snelheidsovertredingen op de E40. De speler van Lazio Roma speelde toen nog voor KV Oostende en werd liefst zes keer geflitst met snelheden tot 164 km/u. Op 3 oktober van dat jaar kreeg hij 15 maanden rijverbod omdat hij z'n rijbewijs niet inleverde na een eerder vonnis. Beide veroordelingen werden bij verstek uitgesproken, maar Lukaku wil nu een mildere straf bekomen. Aangezien hij maanden geleden al op de hoogte was, is het volgens het parket daarvoor te laat. Op 1 oktober beslist de politierechter of Jordan een nieuw proces krijgt. (SDVO)

Cafébaas neemt taxichauffeur in dienst wegens alcoholprobleem

Een cafébaas uit Koksijde heeft drastische maatregelen genomen om iets aan zijn alcoholprobleem te doen. "Hij beseft immers dat de verleiding voor hem te groot is, gelet op zijn beroep", sprak zijn advocaat. "En omdat hij al eerder achter het stuur betrapt werd, wil hij er nu echt iets aan doen. Hij heeft een taxichauffeur in dienst genomen die hij altijd kan opbellen om hem rond te brengen als dat nodig is. En hij heeft ook een fiets gekocht, zodat hij zijn auto kan laten staan."



Maar de politierechter neemt daar geen genoegen mee omdat D.D. eerder al verschillende keren dronken rondreed. Op 24 april werd hij opnieuw betrapt met meer dan 1,5 promille in zijn bloed. "Ik wil dus nagaan of je een zwaar alcoholprobleem hebt of niet, en ik zal je naar de dokter sturen voor een test", sprak de politierechter. Op 7 januari moet D.D. terugkeren. (JHM)