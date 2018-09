Deze Waal kan amper serieus campagne voeren door zijn achternaam: "Het respect is ver te zoeken" ADN

21 september 2018

16u20

Bron: RTL 6 Je zal maar Anus als achternaam hebben en een serieuze politieke campagne willen voeren. Het is de 26-jarige Luc Anus, PS-kandidaat in de Waalse gemeente Lobbes, niet gegund.

Toen de twintiger onlangs zijn officiële verkiezingsaffiche op Facebook plaatste, was er bijna geen houden aan, aan de vele commentaren en grapjes rond zijn achternaam. De ene mop was al pijnlijker dan de andere.

Maar Luc laat zich er niet door tegenhouden. “Persoonlijk kan ik ermee leven”, legt de socialist uit. “Maar het respect van mensen, die zich duidelijk bijzonder sterk voelen achter een scherm, is heel klein. Het verbaast me niet dat het voor sommige mensen echt zwaar kan zijn.”



Op Facebook is Luc Anus te vinden onder de naam Luc Anu. Dat heeft niks te maken met schroom, maar met het beleid van de sociaalnetwerksite. “Facebook laat mijn naam gewoon niet toe”, klinkt het.

In 2008 woonden er in ons land 49 mensen met Anus als achternaam, blijkt uit het Belgisch bevolkingsregister. Ze woonden allemaal in Wallonië.