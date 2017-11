Deze vuilniskar kan voor 500 euro de uwe zijn ep

16u00

Bron: Belga 0 Tweedehands.be Bieden op deze vuilniskar kan vanaf 500 euro. Het stadsbestuur van Zottegem verkoopt een oude vuilniskar. Het voertuig, een DAF-vrachtwagen van het type '2700HS VDK pusher 2000', wordt niet meer gebruikt en "staat in de weg", klinkt het bij de stadsdiensten. Sinds vandaag staat de vuilniskar daarom te koop op tweedehands.be. Bieden kan vanaf 500 euro.

Het voertuig van bouwjaar 1992 heeft maar liefst 260.000 kilometer op de teller en heeft wat opknapwerk nodig. Het voertuig werd voornamelijk gebruikt om afval op te halen aan stadsgebouwen, maar de stad heeft haar afvalbeleid gewijzigd waardoor de vuilniskar overbodig werd.

"Omdat we niet onmiddellijk een koper in gedachten hadden, hebben we gekozen om hem aan te bieden op tweedehands.be", klinkt het nog. Het is niet duidelijk hoeveel de stad Zottegem aan de bieding hoopt over te houden, maar vandaag werd alvast een eerste bod van 1.000 euro uitgebracht. Biedingen zijn toegestaan tot dinsdag 12 december om 18.00 uur, staat nog te lezen op tweedehands.be.



Meer informatie vind je hier.