Deze vrouw is mogelijk een belangrijke getuige van 'zware feiten', kent u haar? mvdb

26 februari 2019

15u40 0 Inzake een gerechtelijk onderzoek rond ‘zware feiten’ gepleegd op 22 juli 2016 in Brussel of in een gemeente van het Brussels Gewest, zijn politie en parket op zoek naar de identiteit van deze vrouw.

Haar getuigenis zou belangrijk kunnen zijn, luidt het in een vandaag gepubliceerd persbericht. De politie gaf geen verdere details vrij over de feiten van bijna drie jaar geleden. Wie deze vrouw herkent, kan contact opnemen met de speurders. Dat kan via het gratis nummer 0800/30300 of via het tipformulier op de politie.be.