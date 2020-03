Deze Vlamingen zien droomreis naar VS in het water vallen door inreisverbod Trump: “We hebben gehuild” Koen Van De Sype

12 maart 2020

20u11 24 Het inreisverbod dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus, heeft een streep getrokken door de plannen van heel wat Vlamingen. Zij kregen vanmorgen plots te horen dat de reis waar ze al zo lang naar uitkeken, niet kon doorgaan. Zo raakt het Belgisch synchroonschaatsteam niet op het wereldkampioenschap waarvoor het een jaar hard trainde en kan een koppel uit Limburg waarschijnlijk niet op droomcruise vertrekken.

Belgische synchroonschaatsers: “We zijn er allemaal kapot van”

Het Belgische synchroonschaatsteam zou op 27 maart met een ploeg van 18 schaatsers en hun begeleiders naar Lake Placid in de staat New York vertrekken voor het jaarlijkse wereldkampioenschap. Dat stond deze keer gepland op 3 en 4 april. Maar hun reis gaat niet door.

“Eerder hadden we al vernomen dat het WK solokunstschaatsen afgelast was”, vertelt co-kapitein Yahti Riskin. “We hoopten dat óns WK toch nog zou doorgaan, maar deze ochtend kwam de mededeling van Trump en nu mogen we het land niet meer binnen. Het is nog wachten op een officiële mededeling van de Internationale Schaatsunie (ISU) dat het WK is afgelast. Maar als het verbod van kracht blijft, zien wij geen enkele manier waarop wij nog kunnen deelnemen.”

De teleurstelling was groot bij het team. “Heel veel teamleden waren deze ochtend erg verdrietig, tot tranen toe”, klinkt het. “Ze hebben hier een heel jaar naartoe gewerkt. Dit had het hoogtepunt moeten zijn. Het is een hele zware klap. We zijn er kapot van.”

De onzekerheid heerst momenteel. “We wachten nog op meer info van de officiële instanties, de vliegmaatschappij, de hotels, maar het is nog allemaal een groot vraagteken. We hebben alles zelf betaald en hopen snel meer duidelijkheid te hebben. Maar voorlopig blijft het erg stil.”

Viviane Vervaeck: “We weten niet of we wel op cruise kunnen”

Een droomcruise in de Caraïben met stops op de zonovergoten stranden van Aruba, Bonaire en Curaçao. Dat was waar Viviane Vervaeck uit Bonheiden en haar man naar uitkeken. Maar het ziet er niet naar uit dat ze er zullen geraken. “We zouden morgenvroeg vertrekken met het vliegtuig naar Atlanta”, doet ze het verhaal. “Van daaruit zouden we dan doorvliegen naar Puerto Rico. Daar zouden we een dag verblijven en zaterdagnamiddag inschepen op een cruiseschip. We weten echter nog niet of we aan boord zullen mogen. En de beslissing valt pas als we al onderweg zijn.”

De afgelopen dagen kregen de Italiaanse, Spaanse en Franse passagiers al te horen dat ze niet meer welkom waren op het schip. “Waarschijnlijk zullen de Belgen daar nu bijkomen”, aldus Viviane.

Vliegmaatschappij Delta Airlines doet er alles aan om het koppel toch te laten vertrekken, maar daar voelen de Vlamingen zich een beetje dubbel bij. “Er zijn zo veel ‘wat als’-en aan het verhaal”, klinkt het. “Wat als we in Atlanta niet binnen mogen? Wat als we in Puerto Rico niet aan boord mogen? Wat als het schip niet in alle havens mag aanmeren? En wat als we niet terug geraken?”

Hoe dan ook weten Viviane en haar man nog altijd niet of ze morgenvroeg om half zeven wel op de luchthaven moet zijn of niet. “Zolang Delta Airlines niet beslist om ons officieel te weigeren, kunnen we niet anders. Anders lopen we het risico om al het geld dat we aan hen betaalden kwijt te zijn als ‘no show’. Maar eigenlijk hopen we al gewoon dat we morgen niet kunnen vertrekken.”

Het koppel sloot een stevige annulatieverzekering af, voor het geval er iets mis zou gaan. “Maar blijkbaar is een pandemie een van de weinige zaken waar een all-in verzekering niet in tussen komt”, klinkt het nog. “De paraplu’s gaan overal open.”

Petra Tullen en Xander: “Nu kan ik mijn zwangere zus niet zien”

Xander Peeters (16) uit Tessenderlo zou op 31 maart naar de Verenigde Staten vertrekken om zijn zus te bezoeken. Die woont sinds oktober in Bakersfield – niet ver van Los Angeles – en is zwanger. “Hij heeft zijn zus al een hele tijd niet gezien en keek er echt naar uit”, aldus mama Petra.

De paasvakantie was het ideale moment. “Dan kon ik twee weken met haar doorbrengen”, aldus Xander. “Ik wilde haar heel graag nog eens terugzien.”

Groot was dan ook de teleurstelling toen vanmorgen bleek dat de reis niet kon doorgaan. “Hij was echt boos”, vertelt Petra. “Alles was ook al betaald. De vlucht en de reisdocumenten. De vlucht kan trouwens niet meer omgeboekt worden, dus dat geld zijn we sowieso kwijt. Een 400 euro.”

“Ik had nochtans alle mogelijke voorzorgen genomen voor zijn trip” aldus Petra. “Om hem zo goed mogelijk te beschermen. Ik ben verpleegkundige en heb ik nog mondmaskers op de kop kunnen tikken in Nederland. Daar heb ik 35 euro voor betaald. En ik heb ook handgel te pakken gekregen, via een apotheek die na enkele weken eindelijk weer een voorraad had.”

Het wordt nu afwachten wanneer moeder en zoon een nieuwe kans zullen krijgen om af te reizen. Normaal gezien zou Xander in juli nog eens naar de VS vliegen en zijn moeder eind augustus. “Hopelijk is tegen dan alles weer genormaliseerd”, klinkt het nog.

Studente Emma De Bondt: “Mijn ouders kunnen me niet opzoeken”

Studente Emma De Bondt (21) verblijft voor haar stage ergotherapie aan de Arteveldehogeschool in Gent enkele maanden in Kansas City. Over twee weken eindigt haar stage en dan zou ze nog een rondreis maken door de Verenigde Staten. Aan het begin van de reis zou haar mama met haar meereizen, op het einde haar papa. Maar die raken nu niet tot bij haar.

“Mijn mama zou over twee weken arriveren, mijn papa over vier weken”, vertelt Emma vanuit de VS. “Alles valt nu in duigen, waardoor ik zelfs overweeg om vervroegd terug te keren.”

“Het kwam wel even aan”, gaat ze verder. “Mijn mama zou met haar vriend naar San Francisco komen, daarna zou ik een reis door Amerika maken en mijn papa ontmoeten in New York. Maar Trump heeft beslist dat het niet doorgaat. Dat was wel schrikken.”

De studente staat in nauw contact met de hogeschool, die de situatie op de voet volgt. “Mijn mama was wat ongerust, maar voorlopig is alles in orde. Ze zou me nu wel liever thuis hebben. Maar ik ga mijn stage uitdoen, denk ik. Ik hoop dat ik mijn ouders kan overtuigen en dat ze me ook mijn reis laten maken. Dat zal sowieso ook afhangen van hoe de situatie met het coronavirus zich verder ontwikkelt. Het is afwachten.”

