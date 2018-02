Deze Vlaamse Carrefour-winkels blijven vandaag gesloten ep

08 februari 2018

09u27

Bron: Belga 0 Er zijn vandaag drie winkels van Carrefour gesloten: in Genk, Turnhout en Borsbeek. Dat meldt het supermarktbedrijf vandaag. Carrefour betreurt dat de stakingsposten bemand worden door externen.

De Franse supermarktreus maakte eind januari bekend dat er een herstructurering komt in het Belgische netwerk, die gevolgen kan hebben voor maximaal 1.233 werknemers. Het gaat om 1.053 personeelsleden van de hypermarkten en 180 op de hoofdzetel van Carrefour in Evere. Twee hypermarkten, in Genk en Luik, zouden worden gesloten. Andere winkels moeten inkrimpen.

Na de bekendmaking van de intentie van Carrefour hield het personeel in verscheidene supermarkten de deuren dicht uit protest tegen de plannen.

Ook vandaag zijn drie winkels gesloten. "Er staan stakingsposten", aldus Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve. "Er zijn veel collega's aan het werk, maar helaas kunnen de klanten niet binnen. Er staan stakingsposten die worden bemand door enkele vertegenwoordigers van de vakbonden en heel wat mensen die wij niet kennen, die niet voor Carrefour werken".