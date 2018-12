Deze twee gemeenten hebben als enige nog altijd geen uitzicht op een gemeentebestuur TT

Na Antwerpen vorige week en Ninove gisteren blijven er nu nog maar twee Vlaamse gemeenten over waar er nog altijd geen uitzicht is op een nieuw gemeentebestuur. Nochtans beginnen de nieuwe gemeenteraden volgende week overal aan hun taak. In Linkebeek en Borsbeek blijft het afwachten of het nieuwe jaar witte rook brengt.

In beide ‘-Beken’ zit de situatie muurvast en houden twee grote partijen elkaar gegijzeld. Zo is de situatie in de Antwerpse randgemeente Borsbeek erg duidelijk, met Iedereen Borsbeek en N-VA die tot elkaar veroordeeld zijn. De eerste partij, van burgemeester Dis Van Berckelaer, haalde op 14 oktober 10 van de 21 zetels in de gemeenteraad binnen, net voor N-VA met 9 stuks. De enige andere partij met verkozenen is Vlaams Belang, maar daar wil niemand mee samenwerken.

Inhoudelijk zijn Iedereen Borsbeek en N-VA het blijkbaar wel eens om “de komende zes jaar de problemen met voetpaden, sluikstorten, mobiliteit en nog veel meer aan te pakken”, maar de gesprekken over de mandatenverdeling lopen spaak. Iedereen Borsbeek zegt een 3-3 verdeling te hebben voorgesteld met Van Berckelaer opnieuw als burgemeester, maar N-VA zou meer willen.

Op 7 januari wordt de gemeenteraad in Borsbeek geïnstalleerd, maar Iedereen Borsbeek zegt geen nieuwe coalitiegesprekken meer te plannen “zolang deze evenwichtige verdeling onbespreekbaar is”. “Onze deur blijft wagenwijd open staan”, zegt Van Berckelaer wel. “Borsbeek verdient snel een sterk bestuur.” Uiterlijk op 21 januari 2019 moeten Iedereen Borsbeek en N-VA het eens geraken over de verdeling van de mandaten, lukt dat niet, dan stemt de gemeenteraad over die verdeling.

Linkebeek

In faciliteitengemeente Linkebeek in de rand rond Brussel hebben de drie partijen met verkozenen nog steeds geen overeenstemming bereikt over wie er burgemeester wordt. Wel is inmiddels duidelijk wie de gemeenteraadsvoorzitter zal zijn. Dat wordt Roel Leemans van de tweetalige lijst Activ’ wiens kandidatuur vanavond de steun kreeg van Link@Venir.

De twee Franstalige lijsten, meer bepaald Link@Venir van Yves Ghequière en ‘Ensemble LBK Samen’ van Damien Thiéry haalden in Linkebeek respectievelijk 7 en 5 van de 15 gemeenteraadszetels. De tweetalige lijst Activ’ haalde de 3 resterende zetels. Omdat in faciliteitengemeenten schepenen rechtstreeks verkozen worden heeft Link@Venir sowieso twee mandaten in het schepencollege en LKB éen. Het is echter nog niet uitgemaakt wie burgemeester wordt. Ghequière, die als lijsttrekker van de grootste fractie en als kandidaat met meeste voorkeurstemmen, het ambt het meest ambieert heeft hiervoor nog één handtekening tekort.

Omdat de gesprekken tussen de drie partijen niets opleverden vergaderden ze op initiatief van Activ’ op 16 december samen om een ‘algemene meerderheid’ te vormen. Ook deze vergadering leverde niet meteen een oplossing op. Yves Ghequière kondigde vanavond aan dat Link@Venir een van de komende dagen aan de twee lijsten nieuwe voorstellen zal overmaken. Activ’ stelt zoals bekend als voorwaarde voor samenwerking dat de communautaire twisten tijdens deze legislatuur aan de kant geschoven worden. De nieuwe gemeenteraad wordt in Linkebeek op 7 januari 2019 geïnstalleerd.

In een reactie bevestigt Roel Leemans dat Link@Venir zijn kandidatuur als gemeenteraadsvoorzitter zal steunen. Dit gebaar wijzigt de houding van Activ’ ten aanzien van de burgemeestersvoordracht van Ghequière echter niet. “Het gaat voor ons niet om de postjes maar om de inhoud. Wij dringen aan op een structurele samenwerking tussen de drie partijen en een communautaire stilte omdat dit de beste oplossing zou zijn voor Linkebeek en wachten op de voorstellen van Link@Venir. De functie van gemeenteraadsvoorzitter is eerder symbolisch en geeft je geen beleidsmacht”, aldus Leemans, de directeur van Muntpunt in Brussel.