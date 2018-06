Deze sloppenwijk bevindt zich in de schaduw van Brussel-Noord Roma en verslaafden hokken samen, experts roepen op om "meteen te ontmantelen" Bruno Struys

26 juni 2018

14u40

Bron: De Morgen 16 Op een boogscheut van het Noordstation is een kleine sloppenwijk, die alsmaar groeit. Roma en verslaafden wonen er door elkaar in met a fvalmateriaal en kapotte ramen en deuren in elkaar getimmerde barakken.

Veel pendelaars hebben de sloppenwijk al opgemerkt, tussen het station van Schaarbeek en Brussel-Noord, naast het gebouw van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). In een paar maanden tijd is het aantal bric-à-bracbarakken er verveelvoudigd.

Wie langsgaat, belandt in een sfeertje uit de Balkan-films van Emir Kusturica. Een man staat in bloot bovenlijf en heft halters voor een gebroken spiegel, zichzelf aanmoedigend met luide kreunen. Een ander, duidelijk dronken, biedt pizza aan. Een kleuter slaat met een stok op de grond, het stof waait op. "Hij is de security", lacht een flamboyante dame met evenveel make-up als sieraden, die op een bankje van de zon geniet.

