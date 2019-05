Deze politieke kleppers raakten niet herverkozen mvdb

27 mei 2019

11u20

Bron: Belga 2 Verkiezingen leveren steevast winnaars op en nieuwe gezichten in de Kamer en het Vlaams Parlement. Dat betekent echter ook dat een aantal bekende gezichten uit het federale en het Vlaams halfrond verdwijnen. Een overzicht.

KAMER

N-VA verliest de meeste Kamerzetels en dat betekent dus ook dat de partij de meeste vertrekkers ziet. Opvallendste naam is ongetwijfeld Kamervoorziter Siegfried Bracke. Bracke duwde de Oost-Vlaamse Kamerlijst en was lange tijd in de running voor een zetel, maar die gaat uiteindelijk naar N-VA-jongerenvoorzitter Tomas Roggeman. Ook Antwerps schepen Ludo Van Campenhout raakte ondanks 15.000 voorkeurstemmen niet verkozen op de Antwerpse Kamerlijst en wijt dat aan zijn plaats - de 20ste - op die lijst. Ook deze N-VA’ers verdwijnen uit het federaal halfrond: Johan Klaps, Koenraad Degroote, An Capoen, Brecht Vermeulen, Daphne Duméry, Werner Janssen, Peter Luykx, Lies Jans en Lieve Maes.

Ook bij Open Vld verschillende namen die niet terugkeren in de Kamer: Veli Yüksel (die kort voor de verkiezingen van CD&V overkwam), voormalig Vlaams minister en burgemeester van Kapellen Dirk Van Mechelen, Luk Van Biesen (kopstuk van de Open Vld in de Vlaamse Rand), Nele Lijnen en Sandrine De Crom.

Idem bij CD&V, dat verschillende oudgedienden uitzwaait: Griet Smaers, Roel Deseyn, Stefaan Vercamer, Maasmechels burgemeester Raf Terwingen en Sonja Becq.

Bij Groen verdwijnen Anne Dedry en Ingrid Pira, die uit het Vlaams parlement overkwam. Bogdan Vanden Berghe, de ex-topman van 11.11.11., raakte niet verkozen. Bij sp.a verdwijnt Vilvoords burgemeester Hans Bonte. Ook oud-burgemeester van Oostende Johan Vande Lanotte kon tijdens zijn laatste campagne geen plek meer bemachtigen.

VLAAMS PARLEMENT

Meest in het oog springende naam van de Vlaams parlementsleden die niet raakten herverkozen is voormalig Groen-partijvoorzitter Wouter Van Besien. Zijn ruim 8.000 voorkeurstemmen als lijstduwer volstonden niet om één van de vier zitjes te veroveren.

Moeten ook vertrekken uit het Vlaams parlement: Leuvens Open Vld-kopstuk Rik Daems en zijn partijgenoot Jo De Ro. Opmerkelijk bij Open Vld in West-Vlaanderen: Franceso Vanderjeugd, ooit de jongste burgemeester van het land, die zijn plaats afstond aan Mercedes Van Volcem is zijn zetel kwijt. Hij haalde op plaats vier meer dan 18.000 voorkeurstemmen, 5.000 meer dan Van Volcem. Toch is zij verkozen, omdat ze een hogere plaats had op de lijst.

Bij N-VA raakten de Oost-Vlaamse N-VA’ers Helga Stevens, Miranda Van Eetvelde en Ingeborg De Meulemeester niet herverkozen. Datzelfde lot is beschoren voor de Antwerpse districtsburgemeester Paul Cordy en Jelle Engelbosch (Sint-Truiden).

CD&V: Michel Doomst, burgemeester van Gooik, vooral bekend ten tijde van Brussel-Halle-Vilvoorde, en voormalig Brasschaats burgemeester Dirk de Kort verdwijnen uit Vlaamse halfrond.

EUROPEES PARLEMENT

De groenen vallen terug naar één zetel en moeten daarom noodgedwongen afscheid nemen van Bart Staes. Zijn plaats gaat naar Petra De Sutter. Zo komt voor Staes een einde aan twintig jaar carrière in het Europees Parlement. “Ik denk dat ik daar iets heb betekend”, meent hij. “Maar het was tijd voor vernieuwing. Een tweede zetel was natuurlijk fantastisch geweest, maar met Petra blijft de partij Europees in goede handen.”

Bij N-VA raakte Mark Demesmaeker ondanks 84.000 voorkeurstemmen niet verkozen. De Hallenaar zetelde sinds 2013 in het Europees Parlement.

Ivo Belet, Europees parlementslid voor CD&V sinds 2004, is zijn zetel kwijt.