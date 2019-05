Deze politieke kleppers moeten hun plaats afstaan ALE

27 mei 2019

17u25

Verkiezingen brengen altijd nieuwe gezichten met zich mee en dat betekent ook dat er enkele bekende gezichten van het toneel verdwijnen. Dat is dit jaar niet anders want in de Kamer, het Vlaams Parlement en Europees Parlement nemen we afscheid van enkele politieke kleppers. Zo vertrekken Kamervoorziter Siegfried Bracke (N-VA), Luk Van Biesen (Open Vld) en Johan Vande Lanotte (sp.a) uit de kamer en nemen we afscheid van Bart Staes (Groen) na een carrière van twintig jaar in het Europees Parlement.