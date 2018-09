Deze politici voeren campagne via Tinder Nathalie De Bisschop

20 september 2018

20u40

Bron: VTM Nieuws 0 Sommige politici voeren campagne via Tinder voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Vooral jonge kandidaten gebruikten de datingapp om mensen te overtuigen om voor hen te stemmen.

De reden daarvoor is simpel: je komt er mensen tegen uit je eigen buurt én je ontmoet mensen die echt interesse hebben. “Mensen op Tinder staan open om nieuwe mensen te ontmoeten”, vertelt Thomas Villa, N-VA-lijsttrekker in Sint-Agatha-Berchem. Hij gebruikt het Tinder-profiel enkel voor politiek. “Na de verkiezingen sluit ik het ook weer af.”

Ook Maurits Vande Reyde, nummer zes op de Open Vld-lijst in Diest, gebruikt Tinder om kiezers aan te spreken. “Ik heb al mensen gesproken die ik daarna in het echt heb ontmoet. Dat zijn heel interessante gesprekken, onder meer over hoge fiscale druk bij alleenstaanden. Dus ik raad iedere politicus aan om op sociale media te zitten, ook op Tinder”, vertelt hij.

