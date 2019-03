Deze ochtend opnieuw normaal bus- en tramverkeer, hinder op spoor beperkt IB TT

11 maart 2019

02u08

Bron: Belga 0 Openbaarvervoermaatschappij De Lijn verwacht dat het bus- en tramverkeer deze ochtend opnieuw normaal zal verlopen. Dat laat de maatschappij in de loop van de nacht weten in haar meest recente update. Enkel in Antwerpen blijft er hinder op twee tramlijnen. Bij de treinen blijft de hinder beperkt tot op twee spoorlijnen.

De opruim- en herstellingswerken verlopen vlot en er wordt nog de hele nacht gewerkt aan het herstellen van de stormschade aan onder andere tramsporen en bovenleidingen, aldus De Lijn.

Ook de Kusttram, die gisteren als gevolg van het stormweer werd stilgelegd, zal vandaag weer uitrijden. Alleen in Antwerpen zijn er nog problemen voor twee tramlijnen door een kabelbreuk in de bovenleiding. Tramlijn 7 rijdt niet tussen Harmonie en Boechout, maar wordt afgeleid tot de halte Olympiade. Tramlijn 15 rijdt niet tussen Plantin en Mortsel, maar wordt afgeleid tot de halte Silsburg. De Lijn zet als alternatief pendelbussen in op de trajecten. Die twee lijnen werden gisteren al ingekort als gevolg van een omgevallen boom op de bovenleiding.

Weinig hinder op het spoor

Ook de hinder voor het treinverkeer is zo goed als overal weggewerkt. Er zijn nog slechts twee spoorlijnen in Vlaanderen waar geen verkeer mogelijk is. Voor het overige worden vanochtend vroeg geen problemen gesignaleerd en spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel verwacht weinig tot geen gevolgvertragingen.

Op de lijn tussen Brugge en Knokke, die het zwaarst werd beschadigd, zijn de herstellingen aan de bovenleiding nog volop bezig. Er rijdt een vervangende busdienst. Infrabel hoopt dat de werken tegen de vroege namiddag zijn afgerond.

Ook tussen Lichtervelde en Deinze werd de hele nacht doorgewerkt. Daar was een slagboom losgekomen en tegen de bovenleiding beland. Woordvoerder van Infrabel, Frédéric Petit, verwacht dat de herstelling van de overweg en de bovenleiding rond de middag klaar is. De treinen worden er momenteel plaatselijk omgeleid, wat voor vertragingen van een kwartier kan zorgen. Er wordt nog bekeken of er ook hier een vervangende busdienst kan worden ingelegd.

Intussen veroorzaakt een incident in de buurt van Koksijde wel hinder en is het treinverkeer tussen De Panne en Veurne in beide richtingen voor onbepaalde duur onderbroken.

