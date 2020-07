Deze nieuwe verstrengingen om corona in te dijken zijn sinds vandaag van kracht redactie

25 juli 2020

11u02

Bron: Belga - Eigen berichtgeving 0 Het coronavirus is opnieuw aan een sterke opmars bezig, en dus haalt de Nationale Veiligheidsraad na weken van opeenvolgende versoepelingen de teugels weer wat strakker aan. Vanaf vandaag zaterdag 25 juli zijn mondmaskers op veel meer plaatsen verplicht, sluiten nachtwinkels opnieuw om 22 uur te deuren en zullen horecauitbaters klanten vragen om contactgegevens achter te laten.

Goede handhygiëne, het respecteren van de fysieke afstand, extra aandacht voor kwetsbaren, liever buiten dan binnen samenkomen en de sociale bubbel van maximaal vijftien personen (al roepen alle wetenschappers in koor dat die met onmiddellijke ingang drastisch moet inkrimpen) blijven de eerste verdedigingslinie tegen het virus.

Daarbovenop komen de mondmaskers. Die waren al een tijdje verplicht op het openbaar vervoer, in winkels en in theaterzalen en cinema’s.

Vanaf nu moet iederen ouder dan twaalf jaar mondmaskers dragen in:

- winkelstraten

- openbare gebouwen

- markten

- rommelmarkten en kermissen

- horecazaken (behalve aan tafel, het mondmasker moet wel op als een bezoeker zich door de ruimte begeeft naar bijvoorbeeld het toilet )

- alle drukke plaatsen, privé (zoals fitnesszaken) of publiek.

De lokale besturen staan in voor de definiëring van die laatste locaties. Verschillende steden en gemeenten beslisten vrijdag bijvoorbeeld al om mondmaskers op alle openbare plaatsen te verplichten. (Ontdek hier waar) Zo zijn in alle kustplaatsen mondmaskers verplicht op de dijk.

Nachtwinkels moeten vanaf zaterdag om 22 uur ‘s avonds de deuren sluiten. Toen de horeca opnieuw op gang kwam mochten de nachtwinkels net als cafés en restaurants tot 1 uur open blijven, maar dat levert te veel problemen op met cafégangers die vlak voor het sluitingsuur nog snel een voorraad alcohol inslaan in een nachtwinkel om het feest op straat verder te zetten.

De politie zal in het algemeen trouwens strenger controleren op de naleving van de maatregelen.

De cafés en restaurants mogen wel nog tot 1 uur open zijn, maar per tafel zal de uitbater aan één klant moeten vragen om e-mailadres of gsm-nummer door te geven. Klanten kunnen niet verplicht worden om persoonsgegevens door te spelen, maar horecazaken moeten klanten die niet willen meewerken wel de toegang weigeren. De informatie zal sowieso maximaal veertien dagen bewaard mogen worden en zal ook enkel gebruikt mogen worden om contactopsporing te vergemakkelijken.

Shishabars zullen de waterpijpen dan weer moeten opbergen. Het gebruik van waterpijpen, zowel collectief als individueel, is vanaf nu verboden in publiek toegankelijke plaatsen.

Voor wie terugkeert uit het buitenland komt er tot slot een verplicht in te vullen formulier, het Engelstalige Passenger Locator Form, al gaat die verplichting wel pas vanaf 1 augustus in. Vanaf dan zal iedereen die langer dan 48 uur in het buitenland is geweest het formulier voor zijn terugkeer moeten invullen. De maatregel zal voor iedereen van toepassing zijn, ongeacht verblijfplaats of transportmiddel.

