Deze nieuwe naam kiezen Zingem en Kruishoutem voor fusiegemeente Fusie levert financiële beloning op van 500 euro per inwoner Ronny De Coster

Welkom in Kruisem, fusiegemeente tussen Kruishoutem en Zingem. De nieuwe fusiegemeente die het Oost-Vlaamse Zingem en Kruishoutem vormen vanaf 2019, zal 'Kruisem' heten. Dat hebben de twee gemeentebesturen bekendgemaakt. Inwoners van de gemeenten konden stemmen op vijf namen. De nieuwe fusiegemeente Kruisem krijgt vorm na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

De naam, die vandaag op het klein gemeentehuis van Kruishoutem werd bekendgemaakt, is afkomstig uit de boeken van jeugdauteur en ereburger van Kruishoutem Marc de Bel. "Fantastisch, een fictief dorp dat nu echt zal bestaan", zegt burgemeester Joop Verzele (CD&V) van Kruishoutem. "Ik ben erg tevreden met de nieuwe naam, die volledig door de inwoners zelf is gekozen."

Inwoners van Zingem en Kruishoutem hadden 218 namen voorgesteld, waaruit een jury 5 kandidaat-namen koos waar de bewoners op konden stemmen. 'Kruisem' haalde het van 'Molenkouter', 'Negendorpen', 'Rooigemdal' en 'Wallegem' met 61,4% van de stemmen. Opmerkelijk: de naam Kruisem is nog het meest geliefd in Kruishoutem: daar vindt 75% Kruisem de beste keuze. In Zingem is 'maar' 43% van de deelnemers aan de stemming overtuigd van de naam.

Weinig respons

Overweldigend was de respons van de inwoners overigens niet echt: in beide gemeenten samen, toch goed voor vijftienduizend inwoners, hebben maar 1.578 mensen hun voorkeur voor een gemeentenaam opgegeven. 144 stemmen waren ongeldig. Kruishoutem leverde 57% van de stemmen, Zingem 43%.

Nu de nieuwe gemeentenaam bekend is, start de zoektocht naar een nieuw logo. Op 14 november wordt bekend welk logo vanaf 2019 op het briefpapier, het rollend materieel en vlaggen van de nieuwe fusiegemeente zal te zien zijn. "Die dag gaan we - na de gemeenteraden - de nieuwe naam vieren met een sober feestje", klinkt het nog.

Beloning: 500 euro/inwoner

De gemeentebesturen van Zingem en Kruishoutem maakten in september vorig jaar bekend dat ze willen fuseren. Om hun eigenheid te behouden, willen ze liever als twee quasi even grote partners samen, dan later verplicht 'opgeslorpt' te worden door grote buur Oudenaarde. Kruisem zal zo'n 15.600 inwoners tellen, ongeveer 8.100 uit Kruishoutem en 7.500 uit Zingem.

De vrijwillige fusie levert de fusiegemeente een fikse financiële beloning op van 500 euro per inwoner. Dat geld zal gebruikt worden voor lastenverlaging en enkele investeringen. De nieuwe fusiegemeente moet ook efficiënter en en kostenbesparend kunnen werken, zo motiveren de twee betrokken besturen de samensmelting van de twee gemeenten.