Deze Nederlandse columniste heeft vooral medelijden met Laurent (de superslimme 9-jarige universiteitsstudent): “Krijgt hij nog tijd om te leren hoe je moet leven?”

De Nederlandse journaliste en schrijfster Nynke de Jong schrijft drie keer per week in de Nederlandse krant AD over wat haar bezighoudt. Vandaag schrijft ze over het negenjarige wonderkind Laurent, die wellicht naar een Amerikaanse topuniversiteit trekt . “Hij moest en zou voor zijn tiende verjaardag zijn bachelor halen. Althans, dat wilden zijn ouders. Wat wil Laurent eigenlijk?”