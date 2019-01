Deze man weet niet meer wie hij is. Kent u hem? mvdb

21 januari 2019

19u30

Bron: 7s7 0 Een man die op vrijdag 18 januari werd aangetroffen in het Naamse Oloy-sur-Viroin (Viroinval), weet niet meer hoe hij heet. De federale politie doet een oproep naar bekenden van de man.

De man is normaal gebouwd en is ongeveer 1,60 meter groot. Hij heeft middellang grijs haar en een baard. Op zijn armen heeft hij twee tatoeages en op zijn rechterdij en tattoo van een ster. Op zijn rechterschouder staat een tatoeage van een doodskop. De man heeft mogelijk de Franse nationaliteit. Hij is wellicht dakloos.

De conversaties met de man zijn tot nu toe erg onsamenhangend. Hij beschikte over geen enkel document dat meer duidelijkheid over zijn identiteit zou kunnen brengen. Navraag bij politiekorpsen in de regio bleek negatief, luidt het bij commissaris Virginie Wuilmart van politiezone Trois Vallées.

In afwachting van zijn identificatie wordt de man verzorgd in het ziekenhuis van Mont-Godinne in de gemeente Yvoir. Hij zal worden overgebracht naar een psychiatrische kliniek in Saint-Martin (Namen).

