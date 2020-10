Deze leerkracht moet samen met collega’s Vlaams onderwijs verbeteren: “Echt les geven is bijna taboe geworden”

Johan De Donder (57) is één van de zeven gewone leerkrachten die in opdracht van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) de strategie mee mag uittekenen om het tij te keren in ons Vlaams onderwijs. Met 33 jaar ervaring op de teller legt hij de vinger meteen op de wonde. “De afgelopen 20 jaar is er doorgeslagen naar vaardigheden. We mochten zelfs geen theorie meer aanreiken.”