Deze gloednieuwe ‘Ringtrambussen' moeten elke dag duizenden pendelaars uit de spits halen TT

15 januari 2019

16u52 0 Tot nu toe moesten we het met computersimulaties stellen, maar nu staat de eerste gloednieuwe Ringtrambus op de parking van busbouwer Van Hool in Koningshooikt te blinken. Het gevaarte van 24 meter lang moet elke dag duizenden pendelaars uit spits in de verzadigde Brusselse Noordrand halen, zo is de ambitie.

In totaal heeft De Lijn veertien van de Ringtrambussen besteld, die vanaf Pasen ingezet zullen worden op een tracé tussen de luchthaven van Zaventem en het UZ Jette. In eerste instantie zullen de bussen nog de route van de bestaande buslijn 820 volgen, maar eens alle nieuwe vrijliggende busbanen klaar zijn, verhuist het tracé naar de snellere route.

De Ringtrambus zal dan over 16 kilometer aan vrije busbanen rijden en belangrijke locaties in de Noordrand verbinden, zoals de Heizel, het station van Vilvoorde en Brussels Airport. De voertuigen kunnen zowel hybride als volledig elektrisch rijden.

De Ringtrambus is een van de drie nieuwe lijnen van het Brabantnet en moet een alternatief bieden voor de structurele files in de Noordrand. De trambussen van 24 meter,dubbel zo lang als een gewone lijnbus, verbeteren het reiscomfort en bieden niet alleen plaats voor meer reizigers (137 in totaal), maar ook voor fietsen en bagage. De chauffeurs van De Lijn zullen de bussen de komende weken eerst gebruiken voor extra opleiding.

