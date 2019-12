Deze gevangenen zijn nog op vrije voeten: politie vraagt om uit te kijken naar het duo kg

20 december 2019

12u22

Bron: Belga 9322 De lokale politie van de regio Turnhout heeft vanmiddag op Facebook een opsporingsbericht geplaatst voor de twee resterende gedetineerden die donderdagavond ontsnapt zijn uit de Turnhoutse gevangenis. Het gaat inderdaad om de 26-jarige Oualid Sekkaki, de broer van ontsnappingskoning Ashraf Sekkaki. Zijn kompaan is de 38-jarige Abderrahim Baghat.

De politie vraagt om uit te kijken naar de twee voortvluchtigen. Wie een van hen nog heeft gezien sinds hun ontvluchting donderdagavond omstreeks 20 uur, wordt gevraagd onmiddellijk de politie te contacteren. "Dat kan op het noodnummer 101 of via het telefoonnummer van een politiedienst in uw buurt", klinkt het. "Als u deze mannen opmerkt, vragen wij u om zelf geen actie tegenover hen te ondernemen, maar meteen de politie te alarmeren."

Donderdagavond en vrijdagochtend wilden parket en politie de identiteit van de ontsnapten nog niet vrijgeven, hoewel er wel werd gevraagd om naar hen uit te kijken. Dat leidde tot heel wat verontwaardigde reacties op sociale media.

Oualid Sekkaki is dus 'de broer van' en zat momenteel een celstraf van twee jaar uit voor een schietpartij in Hoboken waarbij een 28-jarige man in de knie werd geschoten. Eerder werd hij ook al veroordeeld voor een poging tot home invasion bij zanger en politicus Walter Grootaers en voor de invoer en het transport van 25.000 xtc-pillen.