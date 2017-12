Deze friturist trekt ten strijde tegen Europa: hoe warm moet je frieten nu eigenlijk bakken? Yannick Verberckmoes

Bron: De Morgen 0 Franky Verdickt Eric Duhamel voor zijn Fritkot Bompa in Brussel. Nieuwe Europese regelgeving zou de manier waarop we in België frieten bakken veranderen. Maar dat is buiten een Brusselse friturist gerekend. Hij laat zich niet zomaar de les lezen, en heeft een brief naar de Europese Commissie geschreven.

"Dear people, dear lovers from the real frites", zo begint Eric Duhamel van Fritkot Bompa zijn brief, die nu op de website van de Commissie te lezen is. Duhamel is de eigenaar van Fritkot Bompa, opgericht anno 1971, in hartje Elsene en dus op een boogscheut van de Europese wijk. De zaak heeft nog de feel van een authentiek frietkot, en Duhamel houdt het ook graag "eighties".

Maar al lijkt het fritkot van buitenaf misschien wat ouderwets, binnenin staat modern materiaal, zegt Duhamel. Nog aanwezig is zijn eigen ervaring (twintig jaar al) om de frieten perfect te bakken. Duhamel heeft zijn vak in de hotelschool geleerd en als andere frituristen of de Europese Commissie dan vragen hebben, geeft hij graag antwoord.

"Ik hoor vaak dat je toch geen frieten op 120 graden kunt voorbakken", zegt hij. "Maar dat kan wel. Je moet alleen goed de baktijden respecteren en genoeg frieten op voorhand bakken. Helaas hebben veel frituristen niet het geduld, zeg maar de passie, om dat te doen."

