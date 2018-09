Deze fiets in bovenleiding veroorzaakt al uren hinder op het spoor rond Brussel, politie start onderzoek HA

20 september 2018

11u30

Bron: Belga 118 Een fiets in een bovenleiding ter hoogte van Bockstael in Jette veroorzaakt al urenlang hinder op het ringspoor rond Brussel en op de lijn voor stoptreinen tussen Brussel en Gent. "De fiets werd vermoedelijk van een brug in de bovenleiding gegooid", zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. "Dit is ongezien vandalisme, totaal onaanvaardbaar." De federale politie is een onderzoek gestart.

Een trein raakte defect en kwam rond 6.50 uur tot stilstand doordat een fiets in de bovenleiding was terechtgekomen. De stroomafnemer van de trein kwam door het contact met de fiets klem te zitten in de bovenleiding. De getroffen trein was op weg van Dendermonde naar Brussel-Zuid. "Duizenden reizigers zijn de dupe", zegt Baeken aan de VRT. "Dit is ongezien vandalisme, totaal onaanvaardbaar. Ik kan alleen maar hopen dat men de dader of daders zo snel mogelijk kan vatten", aldus de woordvoerder.



De federale spoorwegpolitie heeft proces-verbaal opgesteld, zo meldt de persdienst van de federale politie.



Door het incident is er momenteel geen spoorverkeer mogelijk op de lijnen 28 (ringspoor rond Brussel, tussen Jette en Brussel-Zuid) en 50 (de klassieke lijn tussen Brussel en Gent, tussen Jette en Brussel-Noord). Lijn 50A, waarover de IC-treinen rijden tussen Brussel en Gent, is wel beschikbaar.

Spoorwegmaatschappij NMBS raadt reizigers aan hun reis voort te zetten met de openbaarvervoermaatschappijen MIVB en De Lijn. Het is nog niet duidelijk hoelang de hinder zal duren. De trein zal worden weggesleept, waarna de bovenleiding moet worden hersteld.

Kabeldiefstallen

Ook het treinverkeer op de hogesnelheidslijn Brussel-Parijs verloopt moeilijk. Oorzaak is een kabeldiefstal afgelopen nacht ter hoogte van Aat, in de provincie Henegouwen. De treinen die van het spoor gebruikmaken rijden met vertraging in beide richtingen.

Een tweede kabeldiefstal werd vastgesteld op de spoorlijn tussen Luik en de Duitse grens, maar die heeft geen gevolgen voor het treinverkeer.