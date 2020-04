Deze experten zullen exit uit coronacrisis voorbereiden LH

06 april 2020

19u34 1 De samenstelling van de werkgroep die de exitstrategie uit de coronacrisis moet bepalen, is bekendgemaakt. De groep bestaat uit deskundigen en wetenschappers uit verschillende vakdomeinen. Onder anderen viroloog Marc Van Ranst en interfederaal woordvoerder Emmanuel André zullen beslissen wanneer en in welke stappen de maatregelen tegen de coronacrisis geleidelijk zullen afgebouwd worden.

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 27 maart de strenge maatregelen nog zeker tot 19 april aan te houden, met een eventuele verlenging tot 3 mei. Afgelopen donderdag kondigde premier Sophie Wilmès (MR) al aan dat er een groep van experts zou komen die belast zal worden met de exitstrategie. “Zij zullen op een technische manier werken aan de graduele ‘ontsluiting’ van ons land op basis van hun expertise, met name op epidemiologisch vlak. Ook de economische en sociale aspecten van deze overgangsperiode zullen worden besproken”, klinkt het.

Marc Van Ranst

Een paar namen uit de werkgroep zullen al bekend in de oren klinken. Zo zal de ‘GEES’, voluit de Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie, geleid worden door Erika Vlieghe, diensthoofd infectieziekten aan het UZ Antwerpen.



De werkgroep zal bestaan uit interfederaal woordvoerder Emmanuel André, juriste Inge Bernaerts, professor economie aan de ULB Mathias Dewatripont, ULB-onderzoeker Marius Gilbert, biostatisticus Niel Hens, Céline Nieuwenhuys van de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten, voormalig Bpost-topman Johnny Thijs, viroloog Marc Van Ranst en Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België.

De belangrijkste opdracht van de werkgroep is het geven van analyses en aanbevelingen. “De werkgroep zal uiteraard ook vrij zijn om zijn standpunten te onderbouwen door de dialoog aan te gaan met academici, economen of aanverwante experts”, aldus de premier nog in een persmededeling.

“Ik ben een groot voorstander van collectieve intelligentie, vooral in een ongekende crisis als deze”, legt de premier uit. “Er is veel expertise, kennis en talent in ons land. De bundeling daarvan is de vitale stuwkracht die de politiek moet begeleiden in de beslissingen die ze neemt. We weten dat de aanpak van deze overgangsperiode bepalend zal zijn in het voorkomen van een heropflakkering van de epidemie. We nemen dat heel serieus. Daarom bereiden we er ons nu op voor.”

Lees ook:

We kunnen steeds meer testen wie immuun is, maar wat gaan we daarmee doen? Van Ranst: “We gaan niet de één een groen polsbandje geven en de andere een rood” (+)

Medewerkers supermarkten maken zich zorgen na dood van winkelbediende bij Colruyt: “Wij zijn bang” (+)