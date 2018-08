Deze enge horrorgame is niet voor mietjes

06 augustus 2018

Twee jongeren hebben van een leegstaand ziekenhuis in Maaseik een levensechte horrorgame gemaakt. Het is een ‘escape room’ waaruit je moet ontsnappen, terwijl je wordt opgejaagd. Het spel is zo eng dat je minstens zestien moet zijn om deel te nemen, maar ook de stoerste kerels gaan bij momenten gillen.