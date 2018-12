Deze 'dissident' bij de Antwerpse sp.a legt zich neer bij het bestuursakkoord ttr nb

24 december 2018

19u45

Bron: eigen berichtgeving, Belga, Facebook 3 Gisteren raakte bekend dat Antwerpen tien schepenen krijgt: N-VA krijgt naast burgemeester Bart De Wever vijf schepenen, sp.a krijgt er drie en Open Vld één. Onder meer Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws en Jinnih Beels worden beiden schepen. Wie de derde sp.a-schepen zou worden, was echter onduidelijk. Hicham El Mzairh, die gisteren nog tegen het bestuursakkoord stemde, liet vandaag echter weten dat hij zich neerlegt bij “de keuze van de overgrote meerderheid”. Mogelijk wordt hij de derde schepen voor sp.a in Antwerpen.

Het partijcongres van sp.a Antwerpen keurde gisteren na een vergadering het ontwerp-bestuursakkoord goed, ondanks flink wat interne tegenwind. Even deed een opvallend hoge opkomst voor het partijcongres zelfs het ergste vrezen, want bij een negatieve stemming was het volkomen onduidelijk hoe het verder moest met de coalitievorming. Na urenlange beraadslaging stemden uiteindelijk 198 partijleden voor en 78 tegen en waren er 4 onthoudingen.

Ook komt er een toegevoegde schepen voor sp.a als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten, het voormalige OCMW. Van de zes verkozen toekomstige gemeenteraadsleden van sp.a stemden drie gisteren tegen het bestuursakkoord: Güler Turan, Karim Bachar en Hicham El Mzairh. Vandaag berichtte El Mzairh dat hij zich toch neerlegt “bij de keuze van de overgrote meerderheid van de leden om in de coalitie te stappen”.

“Sp.a mag op me rekenen”

“Ik blijf trouw aan de partij”, schrijft El Mzairh op Facebook. “Wat ik afgelopen zaterdag gezien heb tijdens onze algemene ledenvergadering maakt mij als spa’er trots: het was een demonstratie van partijdemocratie en vrijheid van meningsuiting die wij nooit eerder in onze partij hadden gezien. Het bestuursakkoord werd niet goedgekeurd met ‘handgeklap’. Maar na een lang intern debat waarin alle individuen hun mening mochten uiten. In alle sereniteit, ernst en respect. Om daarna hun stem uit te brengen, in alle vrijheid. Geloof mij: daar zijn de leden van Open VLD en N-VA jaloers op!”

“Ook als fractie komen wij hier sterker uit. Ik doe aan politiek vanuit het principe dat het belang van mijn partij boven mijn persoonlijk belang staat. Zaterdag heb ik in eer en geweten tegen het akkoord gestemd. Vandaag ben ik blij dat de fractie en de partij respect en begrip hebben getoond voor mijn keuze en mijn signaal. Nu is het tijd om de rangen te sluiten en als één blok het stadsbestuur de komende zes jaar een andere richting uit te sturen, socialer en rechtvaardiger. Sp.a mag op me rekenen. Ik blijf me engageren voor mijn fractie, voor sp.a en voor de stad. Maar vooral voor de Antwerpenaars die ons nodig hebben”, besluit de sp.a-politicus.