Deze compensaties en/of premies liggen in het verschiet voor personeel supermarkten

03 april 2020

19u36

Bron: Belga 0 Bij verschillende supermarktbedrijven zijn nog steeds onderhandelingen lopende over compensaties voor het personeel in deze drukke coronatijden. Bij Lidl zijn volgens de bonden acties mogelijk nu de gesprekken opgeschort zijn. Colruyt, waar een overeengekomen regeling verder verfijnd wordt, vraagt aan de overheid een duidelijk kader voor de eventuele belastingvrijstelling van salarissen of premies.

1. Lidl

Bij Lidl zijn de gesprekken opgeschort. De bonden vinden de voorstellen van de directie ontoereikend, aldus Myriam Delmée, voorzitter van de socialistische bediendebond BBTK/Setca. Acties zijn mogelijk.



“Bij Lidl was er donderdag overleg over bijkomende compensaties, maar het kwam nog niet tot een akkoord”, zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt. Het overleg loopt volop en de directie hoopt snel rond te zijn, klinkt het. “Er zijn geen (stakings)acties geweest, maar hier en daar waren winkels gesloten door een tekort aan personeel. Het gaat om enkele winkels de voorbije dagen.” Ze benadrukt dat de sluitingen veroorzaakt werden door uitval van personeel. In zo'n situatie stuurt Lidl zo snel mogelijk een vliegende ploeg om alsnog de winkel te openen.

2. Aldi

Bij Aldi melden de bonden dat een ontwerp van akkoord tussen directie en vakbonden over compensaties voltooid is. De tekst zou maandag voorgelegd worden aan het personeel. De tekst, een herziening van een eerder voorstel, bepaalt de wijze waarop het aantal compensatiedagen berekend word. Er is ook sprake van een premie van 300 euro, in aankoopbonnen van de keten. Volgens Romuald Geury, secretaris van de Franstalige christelijke bediendebond CNE, is de regeling ruimer dan oorspronkelijk.

De directie van Aldi laat weten dat de onderhandelingen nog lopende zijn.

3. Colruyt

Bij Colruyt is een regeling overeengekomen, die de komende dagen verder verfijnd zal worden. Dat meldt het bedrijf zelf, dat van een constructieve sfeer spreekt. “Colruyt Group heeft een budget ter beschikking gesteld om de inspanningen op vlak van verkoop, logistiek en productie in deze uitzonderlijke omstandigheden te vergoeden.” Die vergoeding kan bestaan uit de toekenning tot vijf vrije dagen, maar kan ook extra kortingen omvatten en compensaties via maaltijdcheques. Medewerkers van de centrale diensten die de winkels, distributiecentra of productie-ateliers zijn gaan versterken, ontvangen een cadeaubon.

Colruyt vraagt voorts aan de autoriteiten om “een duidelijk kader te definiëren voor de eventuele belastingvrijstelling van salarissen of premies die in essentiële sectoren - zoals de zorg of de voedingssector - toegekend worden”, als compensatie van de “uitzonderlijke inspanningen geleverd tijdens de coronacrisis”.

4. Carrefour

Eerder op de dag waren tien Carrefour-winkels in het Brusselse en Wallonië pas rond de middag opengegaan. De onvrede draait rond de compensatievoorstellen voor de werknemers. De directie stelt naar verluidt een waardeverhoging van de maaltijdcheques voor (van 4,45 tot de maximale 8 euro) tot november, en de werknemers zouden vijf extra vakantiedagen krijgen. De vakbonden erkennen dat er een belangrijk voorstel op tafel ligt, maar ze zeggen dat de werknemers meer willen.

5. Delhaize

Bij Delhaize, waar er eerder deze week sociale onrust was, werd donderdag een akkoord bereikt over een compensatie voor het personeel tijdens de coronacrisis. Er is sprake van vijf extra verlofdagen, en ook van een premie van circa 500 euro, uitbetaald in kortingen en extra maaltijdcheques, meldde het bedrijf. Alle winkels zijn vrijdag opengegaan.

Vorig weekend slaagden de vakbonden en sectorkoepel Comeos er niet om tot een sectorakkoord te komen. De vakbonden kondigden daarbij aan dat ze het overleg naar het bedrijfsniveau verplaatsten.

Subheader

